BBC: Sikorski: Putin si možná neuvědomuje, v jakém je průšvihu
2. 7. 2026
Sikorski: Ano, je to velmi významné, protože Krym je důležitý jak symbolicky, tak strategicky. Symbolicky pro Rusko a osobně pro prezidenta Putina – nezapomeňte, že za obrovské náklady postavil most z ruské pevniny na Krym. A pro Ukrajinu je to strategicky důležité, protože Krym obklopuje Ukrajinu z jihu. Skutečnost, že se jim podařilo přerušit zásobování po zemi a nyní zasahují cíle přímo na Krymu, je tedy velkým zlomem.
Moderátorka: A vzhledem k těmto dalším útokům, ke kterým dochází i uvnitř Ruska, myslíte si, že by to mohlo stačit k tomu, aby se prezident Putin posadil k jednacímu stolu?
Sikorski: Mělo by to stačit, ale diktátoři vždy uzavřou dohodu, až když je příliš pozdě, protože jim jejich vlastní lidé neříkají pravdu. Když jste u moci přes 20 let, lidé vám říkají to, co chcete slyšet, a to zejména v autoritářském systému. Putin si tedy možná neuvědomuje plný rozsah situace, v níž se nachází.
Moderátorka: Máte obavy, že vzhledem k dnešním zpravodajským informacím z Lotyšska by se terčem prezidenta Putina mohly stát i pobaltské státy a Polsko, protože Putin cítí tento tlak a bude se snažit ostře reagovat na to, co se děje na frontové linii?
Sikorski: Sám prezident Putin před třemi dny prohlásil: „Pokud někdo zaútočí na ruské území, budeme reagovat.“ Vypadá to tedy, že plánuje další operaci pod falešnou vlajkou, podobnou těm, které americké zpravodajské služby předem odhalily, když dokázaly odhalit, co Rusové plánovali jako casus belli. To je, myslím, jedna z možností.
Moderátorka: Jaký je nejhorší scénář, pokud jde o tuto operaci pod falešnou vlajkou? Co vás znepokojuje nejvíce?
Sikorski: Mohl by sestavit nějaké ukrajinské drony z dílů nalezených na bojišti a zaútočit na území NATO pomocí ukrajinských dronů, nebo by mohl vyslat drony NATO či ukrajinské drony do exklávy Kaliningrad, která je ruským územím, a poté předstírat, že byl napaden, a proto musí palbu opětovat. Musíme lidi upozornit, že… že to je jedna z možností. A chápu, že právě se na to chystají Lotyši.
Moderátorka: Pane Sikorski, Polsko vynakládá na obranu více než kterákoli jiná země v NATO, 4,3 % vašeho HDP. Jak moc jste zklamaný, když se podíváte na Spojené království a vidíte, že se zdejší vláda nedokázala ani dohodnout na svých výdajích na obranu?
Sikorski: Právě jsem byl v Londýně a mluvil jsem s lidmi z think tanků. Takže na obranu utrácíte něco kolem 65 miliard liber a na sociální péči 360 miliard liber. Máte štěstí, zřejmě necítíte žádné nebezpečí plynoucí z vražd pana Litviněnka a Skripala, z pokusu o žhářský útok na dům premiéra ani z mapování vaší kritické infrastruktury ruským námořnictvem.
Moderátorka: Myslíte si tedy, že Spojené království má špatně nastavené priority?
Sikorski: No, víte, vím, že v Británii je Napoleon Bonaparte kontroverzní postavou, ale ve skutečnosti je nyní součástí národní hymny. A on řekl, že země, která neuživí vlastní armádu, je odsouzena k tomu, aby živila armádu cizí. Vy jste to už nějakou dobu nezažili. V Polsku jsme to zažili mnohokrát. Čím blíže jste dnes Rusku, tím více utrácíte za obranu.
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