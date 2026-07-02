Spojené státy byly vybudovány na zahraničních intervencích
2. 7. 2026
Varování před zabřednutím do zahraničních záležitostí nikdy nebylo doktrínou zdrženlivosti. Naopak. Izolacionismus byl selektivní.
Dne 4. července 1821, v den 45. výročí Deklarace nezávislosti, vystoupil ministr zahraničí John Quincy Adams před svými spoluobčany ve Sněmovně reprezentantů. Místo toho, aby jim lichotil, varoval je, jak píše Monica Duffy Toft.
„Amerika v zahraničí nehledá monstra, která by mohla zničit. Kdyby tak někdy učinila, základní zásady její politiky by se nepozorovatelně změnily ze svobody na sílu… a mohla by se stát vládkyní světa. Už by nebyla pánem svého vlastního ducha.“
Toto výročí si zvolil záměrně a den narozenin země bral nejen jako příležitost k oslavě Ameriky, ale také jako varování. Při příležitosti 250. výročí americké nezávislosti stojí za to tento zvyk sebereflexe obnovit, protože Adams popsal zemi, kterou jsme se nakonec stali.
Na počátku nás otcové zakladatelé drželi stranou zahraničních sporů. Washingtonovo rozloučení varovalo před trvalými spojenectvími. Pak jsme sešli z cesty, vyměnili republiku za impérium a stali se neklidnou ozbrojenou mocností, jakou svět zná dnes.
Spojené státy se zrodily jako intervenční mocnost.
Samotná Deklarace nezávislosti byla obžalobou, která byla natolik závažná, že ospravedlňovala válku. Mezi obviněními, která její hlavní autor, Thomas Jefferson, vznesl proti králi Jiřímu III., bylo i to, že „udržoval mezi námi v době míru stálé armády bez souhlasu našich zákonodárných sborů“. Jefferson se stal zakládajícím šéfem ministerstva, které jsme od té doby postupně zbavili významu.
Zamysleme se nyní nad tím, co zakladatelská generace udělala, na rozdíl od toho, co říkala. Mezi lety 1776 a 1864 mladá republika provedla 64 vojenských intervencí. Téměř žádná z nich se neodehrála v Evropě. Odehrávaly se blízko domova. Téměř polovina z nich se týkala Latinské Ameriky a Karibiku. Mnohem více jich bylo vedeno napříč samotným kontinentem proti suverénním domorodým národům v dlouhých taženích, která nazýváme „válkami o hranice“.
Obvykle je nepočítáme do zahraniční politiky. Odehrály se na území, které patří USA, a tak je chápeme jako osídlování, expanzi nebo národní růst. Ale to území nebylo naše, když boje začaly.
V letech 1778 až 1868 Spojené státy podepsaly 366 smluv s domorodými národy, a to na základě stejného ústavního zákona, jaký se používal pro smlouvy s Francií nebo Británií. Smlouva je nejformálnějším nástrojem zahraničních vztahů, jaký stát má; nepodepisuje se s lidmi, které považujete za své vlastní. Jednalo se o suverénní národy, než byly zlikvidovány.
Deklarace zmínila domorodé národy jen jednou, a to jako „nemilosrdné indiánské divochy“. Objevují se jako hrozba, které je třeba se obávat, nikdy však jako národy, které je třeba ctít, a republika strávila století tím, že s nimi jako s národy uzavírala a porušovala smlouvy.
Když Kongres v roce 1871 tuto praxi ukončil, schválil zákon, který prohlásil, že žádný kmen již nebude uznán jako mocnost, „s níž mohou Spojené státy uzavírat smlouvy“, čímž zákonem ukončil formální uznání suverenity domorodých národů, které po téměř celé století utvářelo vzájemné vztahy.
Zakladatelé tedy varovali i jednali. Sám Adams, který varoval před lovem „monster“, se podílel na sepsání Monroeovy doktríny a prosazoval expanzi na Floridu. To byl zakládající vzorec. Raná Amerika nebyla izolacionistická. Byla izolacionistická selektivně. Držela se stranou od Evropy, kde byla válka nákladná a nabízela jen málo výhod, a byla neúprosně důrazná ve svém vlastním sousedství, kde existovala levná síla a odměnou byla půda a postavení.
Varování před intervenční politikou se nikdy neproměnila v doktrínu zdrženlivosti.
Z tohoto pohledu není zbytek naší historie pádem, ale vzorem, který se rozšiřuje – přes kontinent do Karibiku a Tichomoří, do Evropy a Asie a nakonec téměř všude. Geografie se rozšířila. Reflex zůstal zachován.
To, co se v naší době změnilo, není reflex, ale tempo. Od založení až po druhou světovou válku zasahovaly Spojené státy v zahraničí zhruba jednou ročně. Během studené války se toto tempo zvýšilo. Poté, v okamžiku, kdy jsme očekávali, že si země odpočine, se tempo ještě více zrychlilo.
Po skončení studené války Amerika zdvojnásobila frekvenci svých zásahů z období studené války na přibližně 4,6 intervencí ročně. Projekt Dying by the Sword, který jsem vedla společně s odbornicí na mezinárodní vztahy Siditou Kushi, dokumentuje a potvrzuje každý případ od roku 1776 do roku 2019. Za celé toto období neuplynul od roku 1974 ani jediný rok, kdy by země neprovedla vojenskou intervenci. Celkově se jedná o téměř 400 intervencí. Zahraniční politika USA od té doby tento trend pouze prodlužuje.
Překvapením je načasování. Předpokládáme, že válka sleduje nebezpečí: čím větší hrozba, tím větší síla. Nejrušnější období amerických intervencí však nastalo po pádu Sovětského svazu, kdy již neexistoval žádný soupeř srovnatelné síly a žádný nepřítel neohrožoval naše přežití. Hrozba zeslábla. Počet intervencí vzrostl.
Národní zájmy USA a vzorce intervencí, 1776–2019
Zatímco Amerika po skončení studené války eskalovala své aktivity, ostatní státy dělaly pravý opak. Omezily své nepřátelské postoje vůči nám a po roce 2001 vyvolaly méně sporů než v jakékoli dřívější éře. Zasahovali jsme také kvůli zájmům, které neměly velký význam. Podle našich vlastních měřítek spojují unipolární desetiletí nejnižší rizika v naší historii s nejvyšší mírou použití síly. Naši protivníci ustupovali. My jsme přesto sahali po zbrani.
Soupeř udržuje velmoc v mezích. Každé použití síly během studené války muselo být zváženo s ohledem na riziko konfrontace s Moskvou, a toto zvažování nás limitovalo. Odstraňte soupeře a odstraníte i tuto disciplínu. Prahová hodnota klesá a země, která kdysi vyvažovala sílu diplomacií a obchodem, začíná považovat sílu za odpověď na vše.
To je přechod od státnického umění k tomu, co jsem nazvala kinetickou diplomacií: diplomacie prováděná ozbrojenou silou, přičemž staré ministerstvo zahraničí chřadne, zatímco Pentagon vzkvétá. Takto supervelmoc sklouzává do role tyrana, který reflexivně sáhne po kladivu, protože nechal své ostatní nástroje zrezivět.
Toto je nejtěžší část, kterou musím napsat. Kladivo dnes většinou nefunguje. Ivan Arreguín-Toft zdokumentoval, proč silné státy prohrávají se slabými, a jeho závěr je jasný: když velmoc nasadí drtivou sílu proti protivníkovi, který odmítá bojovat podle jejích podmínek, má tendenci zabřednout do patové situace, odcizit si obyvatelstvo, kterému údajně pomáhá, a prohrát v časovém horizontu, který nahrává slabším. Síla uspěje pouze tehdy, je-li omezená a vázaná na konkrétní cíl, kterého může skutečně dosáhnout. Je-li neomezená, selže.
Od loňského září zničily americké síly v Karibiku a ve východním Pacifiku desítky malých člunů, které údajně převážely drogy, a zabily přitom více než 200 lidí. Většina obětí těchto útoků nebyla nikdy obviněna a souzena. To, co začalo jako kampaň proti pašerákům, se proměnilo v blokádu a poté ve válku: v lednu jsme zadrželi prezidenta Venezuely a odvlekli ho k nám.
Je to nejstarší americký zvyk: použít sílu v sousedství, kde je to levné a oběti nemají šanci se bránit. A právě snadná vítězství blízko domova živí sebevědomí k tomu, aby se věřilo, že stejné kladivo dopadne i na Írán. Jefferson obvinil svého krále z toho, že „nás v mnoha případech připravil o výhody soudního řízení před porotou“. Nyní na moři zabíjíme bez jakéhokoli soudu a mrtvé označujeme za nezákonné bojovníky ve válce, kterou jsme jim sami vyhlásili.
V reálném čase sledujeme, jak kladivo selhává.
Loni v létě Spojené státy zaútočily na íránská jaderná zařízení a prohlásily, že byla „zlikvidována“. Americké zpravodajské služby později dospěly k závěru, že útoky kapacity Teheránu pouze lehce ochromily, a nikoli zničily. O několik měsíců později se americká letadla vrátila, aby na Írán znovu zaútočila. Vojenská síla docílila toho, čeho dosahuje často: dočasného neúspěchu, který je mylně považován za trvalé řešení.
Nemusí to tak skončit. Otcové zakladatelé nebyli pacifisté a nebyli ani nevinní; to oni vytvořili právě tento vzorec. Zanechali nám však odkaz, který můžeme přehodnotit. Věděli však, že síla je omezená – že republika, která s ní nakládá lehkomyslně, později zjistí, že její síla vyprchala až ve chvíli, kdy půjde doopravdy o život. Říkali to, a pak často jednali opačně.
Naším nynějším úkolem je ctít varování, které oni sami nedokázali naplnit.
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