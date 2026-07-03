Německo rozšiřuje systém protiraketové obrany, který je schopen sestřelit Orešnik
3. 7. 2026
Nové umístění doplní již plánované nasazení systému v oblasti Schönewalde a posílí celkovou architekturu protivzdušné a protiraketové obrany země. Systém je plánován k nasazení v několika strategických regionech – na severu, východě a jihu Německa – s další integrací do jedné sítě.
Podle Ministerstva obrany je Arrow navržen pro včasné varování a ochranu před balistickými raketami, zejména ve výšce přes 100 km. Podle Defense Express mluvíme také o schopnosti sestřelit ruské balistické rakety středního doletu "Orešnik", stejně jako mezikontinentální rakety.
Systém by měl nepřetržitě chránit obyvatelstvo, kritickou infrastrukturu, ozbrojené síly i roli Německa jako logistického centra NATO. Bude zahrnovat velitelské centrum, radary Green Pine Block C a odpalovací zařízení s raketami Arrow-3, které díky kinetickému zachycení ničí cíle mimo atmosféru.
Německé ministerstvo obrany poznamenalo, že oblast Kaufbeuren má příznivé geografické podmínky pro efektivní nasazení systémových prvků a zvýšení úrovně ochrany celého území země.
Zdroj v němčině: ZDE
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