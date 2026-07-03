Španělská vlna veder zabila přes 1 000 lidí v druhém nejteplejším červnu v historii
3. 7. 2026
Během nedávné vlny veder ve Španělsku zemřelo více než 1 000 lidí na příčiny související s vedrem, přičemž země zaznamenala nejteplejší první polovinu roku v historii, uvedli ve středu úředníci.
Španělský Institut zdraví Carlose III. uvedl ve zprávě nejméně 1 028 úmrtí souvisejících s vedrem během vlny veder minulý měsíc.
Toto číslo bylo více než dvojnásobné oproti 407 zaznamenaným v červnu 2025. Šlo také o nejvíce úmrtí připisovaných vedrům v červnu od roku 2015.
23. června, na vrcholu vlny veder, bylo 35,7 milionu lidí, což představuje přibližně 73 % španělské populace, vystaveno zdravotním rizikům.
Španělská národní meteorologická agentura Aemet uvedla v příspěvku na X, že minulý měsíc byl druhým nejteplejším červnem v historii země, s průměrnými teplotami o 3,2 stupně Celsia nad normálem.
"První polovina roku 2026 se stává nejteplejší pro celé Španělsko od začátku záznamů, s teplotou o 1,6 stupně Celsia nad normál," uvedl Aemet.
Rekordní vlna veder v Evropě
Nedávná vlna veder, která postihla velkou část Evropy, byla nejzávažnější v historii kontinentu.
Teploty nad 40 stupňů Celsia překonaly rekordy ve Francii, Německu a dalších evropských zemích.
Světová zdravotnická organizace (WHO) obviňuje vlnu veder z více než 1 300 dalších úmrtí po celé Evropě, přičemž toto číslo pravděpodobně poroste.
Extrémní horko překonalo historické teplotní rekordy v několika evropských zemích, včetně Německa, Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska, přičemž Francie zažila své nejvyšší noční teploty v historii.
Co říkají vědci?
Podle meteorologů je vlna veder poháněna masou horkého vzduchu pohybující se na sever od Sahary, tlačenou silným tlakovým systémem známým jako "africká anticyklóna".
Vysoký tlak vytvořil takzvaný "tepelný dóm", který zachytává horký vzduch nad západní a střední Evropou a umožňuje teplotám den za dnem stoupat.
Odborníci říkají, že lidmi vyvolaná změna klimatu zvýšila teploty, což způsobilo, že letošní rekordní vlna veder byla až o 4 stupně Celsia teplejší.
Portugalsko vydává červená varování na čtvrtek, pátek
Mezitím sousední Portugalsko ve středu varovalo obyvatele, zejména na západě, aby se připravili na další vlnu vysokých teplot.
Varování před červeným horkem od meteorologické agentury IPMA platí pro dva západní regiony, Lisabon a Setubal přímo na jihu, ve čtvrtek, s předpovědí maxim 40 stupňů Celsia v hlavním městě.
Čtyři státy čelí v pátek varováním před extrémními horky a většina země je vystavena oranžovému výstražnému signálu před horkem.
Střednědobé předpovědi v současnosti naznačují, že vysoký tlak a vysoké teploty se v následujících dnech začnou šířit na východ a sever do Španělska, Itálie, Francie a možná i dál.
Zdroj v angličtině: ZDE
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