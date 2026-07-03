Německo doporučilo svým občanům opustit Rusko
3. 7. 2026
Německé ministerstvo varovalo, že riziko útoků dronů přetrvává po celém Rusku. Moskva, Petrohrad a Leningradská oblast se v posledních měsících stále častěji stávají terčem masivních náletů dronů. "Navzdory výraznému posílení protiletadlového systému kolem Moskvy vedly útoky dronů a pád jejich trosek k poškození, které bylo v některých případech velmi významné," uvádějí doporučení. Berlín považuje za nejnebezpečnější oblasti Bělgorod, Brjansk, Kursk, Voroněž a Rostov, stejně jako Krasnodarský kraj.
Na pozadí probíhající války se úroveň rizika může rychle zvýšit a bezpečnostní situace se může výrazně zhoršit, píše ministerstvo. Ministerstvo zahraničí varovalo před možnými přerušeními leteckého provozu. Kvůli útokům dronů v Rusku jsou pravidelně zaváděna omezení provozu letišť, což vede ke zpožděním a rušení letů. Doporučení také zmiňují přerušení dodávek paliva v určitých regionech.
Kromě hrozby útoků drony dokument uvádí i další rizika setrvání v Rusku. Němečtí občané a držitelé dvojího německo-ruského občanství byli varováni před rizikem svévolného zadržení a omezenými možnostmi konzulární pomoci. Těm, kteří zůstávají, ministerstvo zahraničí doporučuje vyvarovat se přeplněných míst, pečlivě sledovat oficiální bezpečnostní zprávy a registrovat se v krizovém informačním systému ELEFAND.
Na konci loňského roku americké ministerstvo zahraničí potvrdilo čtvrtou úroveň cestovního nebezpečí pro Rusko a doporučilo občanům, aby se zdržely návštěv země a těm, kteří se tam již nacházejí – "okamžitě odejít". Mezi hlavní rizika americké úřady uvádějí probíhající ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, svévolné uplatňování ruského práva, riziko zadržení a potenciální hrozbu teroristických činů.
Zdroj v němčině: ZDE
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