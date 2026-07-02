Becalel Smotrič tvrdí, že Izrael má připravené plány na zřízení tří židovských osad v Gaze. Čeká na Netanjahuův souhlas
2. 7. 2026
Izraelští vojenští představitelé uvádějí, že IDF nyní okupuje 70 % Gazy.
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič uvedl, že izraelská vláda má vypracované plány na zřízení tří židovských osad v pásmu Gazy a čeká pouze na souhlas premiéra Benjamina Netanjahua, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Tyto osady, které by podle mezinárodního práva byly nelegální, plánuje Správa osad izraelského ministerstva obrany. Tento orgán byl zřízen v roce 2023 pod vedením Smotriče, který rovněž zastává funkci na ministerstvu obrany, informuje Dave DeCamp na webu Antiwar.
Smotrič uvedl, že správa „dokončila přípravné práce na zřízení tří osad v severní části Gazy“, a vyzval Netanjahua, aby „udělil souhlas“, čímž by „dokončil misi a obnovil skutečnou bezpečnost pro obyvatele jihu“.
Izraelští vojenští představitelé minulý týden uvedli, že IDF nyní ovládá 70 % Gazy. To představuje porušení dohody o příměří podporované USA, podle níž měly izraelské jednotky okupovat přibližně 53 % palestinského území. Dohoda výslovně stanovila, že Izrael nesmí zabrat další území, pokud Hamás splní své závazky. Hnutí své závazky splnilo propuštěním všech zbývajících izraelských rukojmí a předáním těl zemřelých Izraelců.
Izraelští představitelé tvrdí, že Hamás dohodu porušil tím, že se neodzbrojil, avšak k tomu se hnutí v rámci příměří nezavázalo. Otázky odzbrojení této skupiny a stažení Izraele z Gazy měly být vyřešeny v následných jednáních. Ta však byla zmařena neustálým porušováním dohody ze strany Izraele, v jehož důsledku zahynulo více než 1 000 Palestinců.
Smotrič ve svém projevu uvedl, že Izrael by měl obsadit více než 70 % Gazy, a Netanjahu minulý měsíc naznačil, že konečným cílem je převzetí celého palestinského území. „Nejprve 70 %. S tím začneme,“ řekl Netanjahu na konferenci minulý měsíc, když někdo z publika zvolal, že Izrael by měl obsadit „100 %“ Gazy.
Smotričovy komentáře k osadám přicházejí v době, kdy izraelská média informují, že představitelé izraelské vlády obnovují své úsilí o vypracování plánu etnických čistek s cílem násilně vystěhovat palestinské obyvatelstvo z Gazy. Tento záměr nově přejmenovávají na „plán volného pohybu“. Izraeli se však zatím nepodařilo najít žádné země, které by byly ochotny se na tomto úsilí podílet a tyto běžence přijmout.
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