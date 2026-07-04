Mrtví, smutní, odhodlaní a šťastní ve válce (IV.)

„Všechno v pořádku“, k tomu smutný a unavený úsměv. Reakce Ukrajinců nasazených ve válce na otázku „jak to jde“. Ne že by neměli na co si stěžovat, ale nemají to v povaze. Drony, auta a komunikační elektroniku. Jejich odpověď na to, co potřebují nejvíc. Ideálně přímo jednotkám na frontu.
Je to moje šestá cesta do Ukrajiny během posledních dvou let. O Velikonocích 2024 jsem díky Adamovi Syberovi poprvé vyrazil do Charkova na konferenci a vzal sebou režiséra Robina Kvapila. Film Velký vlastenecký výlet, který Robin později natočil, byl významně ovlivněn právě touto cestou, která pro mě byla objevná. Získávat informace o válce v Ukrajině z médií a z míst, která jsou válkou přímo zasažena, je i v digitální éře obrovský rozdíl. Každá cesta přinesla nové pohledy a novou zkušenost. Nejen kvůli měnící se situaci, ale i díky prohlubujícímu se pochopení reálií. Všechny cesty do Ukrajiny takové byly. A ta poslední měla v tomto směru zřejmě největší význam.
IV.
Ráno mě budí Macův telefon. Budík jsem si nenastavil a voják - turista je poněkud rozmrzelý z toho, že nestojím na značkách. Proto nejsem voják, ale jen turista, vysvětluju Macovi, a jedem dál. Charkov a pak Slavjansk. Charkov už jsem zažil během posledních cest několikrát a tak nějak jsem k tomu sovětsky působícímu městu s brutalistními prvky a s rozbombardovaným centrem přilnul. Uvědomuju si, jak podivně by znělo, že se tam těším. Slavjansk a Kramatorsk, dvě mnohem menší města, které leží vedle sebe, jsou pro mě novinka. Pojedeme tam nicméně přes Izjum, který společně s Charkovem vytvořil hlavní kulisy pro Velký vlastenecký výlet a který - z toho, co jsem zatím v Ukrajině viděl - působil nejvíce válečně. Válečně a apokalypticky, s těmi rozbitými ulicemi, rozbombardovanou původní radnicí a s tou novou, která v těch troskách rozesetých všude kolem působí tak nepatřičně.
Denisa se ukazuje jako skvělý spolucestující. Ve dvaatřiceti je stejně jako Mac válečná veteránka, tedy v přeneseném slova smyslu. Na rozdíl od Maca neprošla bojovou zkušeností, nicméně v ruském útoku na Ukrajinu se dobrovolníci stávají velmi často terčem útoků. Denisa v Ukrajině působí v rámci Operace Kyseláč od roku 2022 a i když se pohybuje v podstatě po celé zemi, bydlí už nějakou dobu v Chersonu. Cherson je v současnosti pod soustavnými útoky ruských agresorů, kteří atakují město doslova přes řeku, na dohled. Jedna z prvních historek, na které Denisa vzpomíná, je když se jí podařilo dostat s autem smyk a vyjela u řeky mimo cestu. S autem se nic nestalo, ale ten pocit, že sedíte v autě, kterému se nechce vyjet zpět a hledíte přitom na pozice nepřítele, který se snaží město dobýt, musí být výjimečně úzkostný.
Jedeme směr Kyjev a Mac říká, že se potřebuje ještě zastavit v jednom menším městě v kyjevské oblasti. Prosí Denisu, jestli by případně mohla překládat, kdyby jeho směsice ukrajinštiny, ruštiny, slovenštiny a češtiny nedostačovala. Potřebuje dostat z jednoho autoservisu potvrzení, že mu nedluží žádné peníze. Jedna z nepovedených předchozích spoluprací s organizací, která se rozhodla využívat válku v Ukrajině k vlastnímu obohacení.
V prodejně pneumatik ten člověk není. Denisa volá na telefonní číslo a za deset minut se objeví týpek ve slunečních brýlích s japonským SUV, který tak nějak naplňuje představy o ukrajinském majiteli nepříliš velkého autoservisu. Mac, v očekávání neochoty jednat, vystoupí z auta až po „privietu“. Týpek neochotný není, naopak. Prosí nás, ať s ním jedeme do jeho servisu a tam věc probereme.
Je to asi pět minut autem, menší dílna, kam se vejdou dvě tři auta a malý kutloch coby kancelář. Mac vysvětluje situaci, to že je v Česku v soudním procesu, v němž druhá strana tvrdí, že vozidlo, které nabourali v prosinci 2024 v Kyjevě, je neznámo kde a že jeho oprava nejspíš nebyla zaplacena. Opravu přitom zaplatil Mac na žádost předsedy organizace - v současnosti druhé strany soudního sporu - s tím že momentálně na opravu nemají peníze. Mac souhlasil s úhradou opravy s tím, že poté bude vozidlo předáno 129. brigádě, tedy Ragbistům. Úhrada i oprava proběhly, předání nikoliv. Auto se nakonec, oproti dohodě, dostalo k úplně jiné brigádě a Mac peníze nikdy neviděl.
Majitel servisu žádá telefonicky účetní, aby vystavila dokument, že Mac skutečně za opravu zaplatil a že servis žádné peníze za opravu nenárokuje. Následně pro dokument jede, za deset minut přijíždí. Domlouváme se, že kdyby bylo třeba servis, je k dispozici. Práce pro armádu bez přirážky, pouze za plat jeho zaměstnancům.
Chování „spřátelené“ organizace, kvůli které Mac vede soudní spor, není bohužel ojedinělé. Z Macova vyprávění vyplývá, že kromě čestných lidí, kteří v Ukrajině pomáhají, se mezi Čechy a Slováky našli výlupci, kteří se na pomoci obohacovali. Většinou jim to dlouhodobě nevycházelo, většinou už o nich v Ukrajině není moc slyšet, ale nadělali tím škody v Ukrajině, mezi podporovateli i mezi dalšími dobrovolníky, kteří v Ukrajině pomáhají. Mac říká, že ho opakovaná zkušenost s podobnými podvodníky dostala na pokraj rozhodnutí s pomocí Ukrajině skončit. Nutno dodat, že k tomu přispělo i pár velitelů ukrajinské armády, kteří ochotně přistoupili na nabídnutou pomoc, aniž by ji skutečně využili. Nakonec ale narazil díky Adamu Syberovi na jednotku ukrajinské bojovnice Runy a na dronaře z Ostrých kartuz a následně objevil Ragbisty, tři jednotky, které prokázaly odpovědnost v požadavcích, v dokumentaci i ve využití poskytnuté pomoci. Velmi důležité přitom je, že Mac tráví s jednotkami čas přímo u bojové linie a na pozicích, takže vidí, co skutečně potřebují a v jakém množství. Pomoc také doručí přímo jim a ne na velitelství brigád, které mají ve zvyku naložit s ní po svém. Macova zkušenost byla taková, že několik aut, která byla určena pro konkrétní jednotky, skončila někde jinde. Proto se rozhodl tomu předcházet a spolupracovat přímo s vojáky na linii.
Tomuto způsobu pomoci pomáhá i fakt, že ukrajinská armáda je řízena do značné míry horizontálně, jak mohu sledovat později ve Slavjansku a v Kramatorsku. Tím, že ohniska odporu vznikala v roce 2022 často v podobě dobrovolně vzniklých skupin (Ragbisté, Ostrá kartuzy), které operovaly na určitém území a řídily své operace do značné míry samy, tak si i po následném začlenění do armády ponechaly určitou míru autonomie. Ta nespočívá jen v řízení, ale i v tom, že se snaží v mezích svých možností shánět podporu, od aut, přes elektroniku až po zbraně. To jim umožňuje přemostit nedostatky zásob samotné armády a také lépe vykomunikovat, jakou pomoc vlastně chtějí. Krom toho je třeba v ukrajinské armádě zvykem, že si vojáci kupují lepší výstroj, ačkoliv od armády základní vybavení dostanou. Bývají to investice v řádech vyšších desítek tisíc korun a zvyšují šanci na přežití. Mac proto k jednotkám doveze i nějakou tu balistiku (bojovou výstroj).
Z autoservisu jedeme na Kyjev, kde se zastavíme jen na rychlý oběd, a pokračujeme směr Charkov. Mac si dává burger a k burgeru se v ukrajinských restauracích a bistrech dávají gumové rukavice. Mac si je vezme do kapsy, používá je při první pomoci. Stalo se mu už několikrát, že je využil a nejen na frontě. U Izjumu, na silnici lemující masové pohřebiště civilních obětí k dob okupace v roce 2022, se marně snažil zachránit dva kluky, kteří to v plné rychlosti narvali do neosvětleného tanku. Jeden měl rozdrcenou spodní část těla a neodvratně vykrvácel během několika vteřin. Druhý „protekl“ rámem auta. Druhá první pomoc už byla úspěšnější, Macovi se podařilo na benzince „nahodit“ zkolabovaného člověka. Zkušenosti z Bachmutu se zúročily. Nicméně když přijela ukrajinská policie a hlídka se ptala Maca, co tam pohledává ve vojenské uniformě, dozvěděli se, že je jen pouhý turista a že pokud tedy nemají další dotazy, bude pokračovat v cestě.
Pokračování série zase zítra. Zde jsou ale ještě důležité informace o tom, jak smysluplně pomáhat ukrajinským obráncům.
Co má a nemá z hlediska pomoci smysl:
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Auta a další pomoc by se měla doručovat přímo k k účastníkům bojové divize (UBD), ne na brigádu. Viděl jsem, jak důležité je, když Mac doručí pomoc přímo vojákům, které zná, zná jejich bojovou situaci, jejich potřeby a má přehled o tom, co se s pomocí děje. Nejde o nedůvěru ukrajinskému velení, ale shora se vždy jeví situace jinak, než jak to vnímají kombatanti. Za mě dává největší smysl podporovat právě je.
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Monitorovací drony jsou významná technologická pomoc, která zachraňuje životy a snižují potřebu vojáků na bráněném území. S monitorovacími drony je možné ve 30 lidech na km2 kontrolovat a bránit to, k čemu bylo na začátku války potřeba 500 vojáků.
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Spousta věcí se dá pořídit v Ukrajině, třeba IFAK (vojenská lékárnička vybavená tím, co vojáci skutečně potřebují, v potřebné kvalitě). Stejně tak munici je lepší pořizovat přímo zde. Granule pro žirafy, majonéza a jíška se dají koupit přímo v Ukrajině, vozit takové věci je mrháním prostředků, času a energie.
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Nejezděte sami, pokud nemáte navázané vztyhy s ukrajinskou stranou a vaše pomoc je spíše menší či symbolická. Je blbost naložit jedno osobní auto a s pocitem hrdinství vyrazit do Ukrajiny. Levněji to zvládne ukrajinská Nová pošta nebo některý ze zavedených projektů zaměřujících se na pomoc, které v Česku působí. Ušetřené peníze je možné použít na pomoc, která se skutečně dostane na frontu a do těch správných rukou.
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Pokud přispíváte, ověřte si, že daný projekt, kampaň či organizace mají dlouhodobě své lidi na místech, kam pomoc směřuje. Nestačí, aby organizace tvrdila, že je v Ukrajině nebo ve styku s Ukrajinci. Důležitý je fyzický “blockchain”, tzn. pomoc směřuje jasně zdokumentovaným způsobem přímo na místa určení, konkrétním lidem v armádě, v nemocnicích, dobrovolnických organizacích, které působí na konkrétních místech a je zdokumentováno také to, jak s pomocí nakládají. Tak to dělá Mac v případě pomoci armádě a Operace Kyseláč s humanitární pomocí.
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Pamatujte na proměnlivost potřeby pomoci. Ne každá pomoc z Česka je kvalitní (např. vojenské lékárničky). Dobré je pomáhat přes organizace, které mají dlouhodobě své lidi zapojené v pomoc přímo u fronty, ať už dělají “humanitárku”, nebo pomáhají armádě, jako třeba Mac. Takové organizace a iniciativy mají možnost reagovat na změny a změněné potřeby.
Pokud chcete pomáhat vojákům, podpořte prosím Maca v jeho pravidelné sbírce:
Pokud máte něco proti zbraním nebo chcete z jiných důvodů raději pomáhat civilistům (podporovat humanitárku), doporučuju Operaci Kyseláč:
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