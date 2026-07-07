Summit NATO začíná s důrazem na výdaje na obranu, Zelenskyj a Trump se mají setkat
7. 7. 2026
Setkání 32 členských států přichází v klíčovém okamžiku pro alianci po napětí s USA ohledně Íránu a Grónska
Evropa čelí možnosti, že USA možná nebudou schopny vyzbrojit spojence z NATO
V Evropě rostou obavy, že americká obranná průmyslová základna již nedodá zbraně slíbené spojencům z NATO, protože americké zásoby jsou vyčerpány kvůli konfliktům na Ukrajině a v Íránu, což nutí spojence zvažovat nové cesty, jak se vyzbrojit a bránit.
Zatímco se lídři NATO včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa scházejí v Ankaře v Turecku, USA plánují řešit otázku evropských výdajů na obranu a obavy ohledně budoucího závazku Trumpovy administrativy vůči vojenské alianci.
USA letos odložily nebo zrušily dodávky řady klíčových zbrojních zásilek do zemí v Evropě, včetně řízených střel Tomahawk, mobilního raketového dělostřelectva HIMARS a naléhavě potřebných raket Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), z kterých USA podle odhadů do dubna letošního roku spotřebovaly 50 % během své války s Íránem. Jsou klíčové pro čelení hrozbě raketových útoků na Ukrajině a byly by rovněž potřebné pro obranu Evropy v případě ozbrojeného konfliktu s Ruskem.
Tento nedostatek také rozhněval evropské metropole, které tiše vřely vztekem, zatímco se snažily vyhnout přímým konfliktům s Trumpovou administrativou, aby zabránily rozsáhlejšímu kolapsu transatlantických vztahů.
Summit NATO začíná s důrazem na výdaje a schopnosti
Lídři NATO, včetně náladového amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dnes a zítra setkávají v Ankaře k nejnovějšímu kolu jednání o transatlantické obraně.
V zákulisí bylo vynaloženo značné úsilí na to, aby se zajistilo, že se v Ankaře nic nestane, co by mohlo ohrozit Trumpa“, vzhledem k jeho sklonu k vzteklým výbuchům namířeným proti spojencům.
Očekává se, že Trump s sebou do Turecka přiveze 1 400 lidí, včetně těch, kteří budou zodpovědní za odvoz jeho toaletních odpadů
– což je standardní protokol, který má zabránit jiným zemím v analýze tohoto materiálu
za účelem získání zpravodajských informací o jeho zdravotním stavu.
Skutečnost, že USA přijíždějí v tak početném zastoupení, je vnímána jako úleva, vzhledem k tomu, že Trump občas koketoval s myšlenkou vystoupení z NATO, mimo jiné i na summitu v roce 2018.“
Den začíná Fórem obranného průmyslu NATO, obchodním summitem věnovaným nejnovějším oznámením spojenců ohledně nových kapacit, včetně strategické letecké přepravy
transportních letadel a strojů pro zpravodajství, sledování a průzkum.
Účastníci přicházejí na místo konání Fóra obranného průmyslu NATO v turecké Ankaře. Fotografie: Filip Singer/EPA
Skutečné drama však začne dnes odpoledne, kdy se před summitem setkají americký prezident Trump a ukrajinský Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj by se měl vyjádřit ještě dnes a Trumpa uvidíme, až dorazí do Turecka a zamíří do tureckého prezidentského paláce na předběžné rozhovory před dnešní večerní slavnostní večeří.
Očekáváme také významný vývoj ve Francii, kde Marine Le Penová, vůdčí osobnost francouzské krajní pravice a jedna z hlavních uchazeček o prezidentský úřad, se v úterý dozví, zda se bude moci příští rokkandidovat ve volbách, až pařížský odvolací soud rozhodne o jejím pokusu zvrátit zákaz zastávání volených funkcí.
V loňském roce byl Le Penové uložen pětiletý zákaz zastávání veřejných funkcí a čtyřletý trest odnětí svobody, z toho dva roky s podmíněným odkladem, za zpronevěru finančních prostředků Evropského parlamentu. Dnes se dozvíme výsledek jejího odvolání.
„Rozhodnutí určí, zda kandidátem krajně pravicového Hnutí národní jednoty (RN) na nástupnictví po odstupujícím prezidentovi Emmanuelovi Macronovi bude 57letá veteránka Le Penová, nebo její mladý chráněnec, Jordan Bardella (30).“
Očekává se, že soud začne vynášet verdikt brzy odpoledne – kolem 13:30 místního času – a pravděpodobně to chvíli potrvá, než se dozvíme všechny podrobnosti.Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse