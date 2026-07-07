"První sovětský deficit v postsovětském Rusku"
7. 7. 2026
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Od konce SSSR Rusko čelilo různým deficitům. Ale nikdy v postsovětská historii to nevedlo k situaci, aby celá země čelila tomu, co zažil za poslední dva týdny. Jedná se o návrat deficitu v sovětské podobě, s poukázkami, mnohahodinovými frontami, privilegii pro elity a útoky na dealery.
Tato krize proto připomíná Rusům nejen to, co překonali po zániku SSSR, ale také to, co Putinův režim válkou na Ukrajině přinesl zpět.
Tyto dva faktory samy o sobě činí současnou krizi vážnější a pravděpodobně závažnější než co jakýhokoliv Rus vytrpěl od posledních dnů Sovětského svazu. A právě proto současné deficity paliva pravděpodobně budou mít politické důsledky, ať už se jim Putinův režim snaží zabránit jakkoliv.
Zdroj v ruštině: ZDE
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