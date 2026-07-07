Trumpův telefonát do kabiny FIFA
7. 7. 2026 / Fabiano Golgo
Fotbal měl kdysi jednu útěchu. I když byl svět špinavý, červená karta byla červená karta. Pak přišel Donald Trump.
Americký útočník Folarin Balogun dostal červenou kartu v zápase proti Bosně a Hercegovině. Měl chybět v dalším utkání mistrovství světa proti Belgii. Prezident Spojených států ale zavolal předsedovi FIFA Giannimu Infantinovi a požádal ho, aby se na věc znovu podíval. FIFA pak neřekla, že červená karta neplatí. To by bylo příliš hrubé. Udělala něco matoucího. Nechala trest existovat, ale odložila jeho výkon na zkušební dobu jednoho roku. Hráč tedy může nastoupit proti Belgii.
Takto dnes vypadá fair play: pravidlo zůstane na papíře, ale papír se ohne.
Trump tvrdil, že šlo jen o žádost o přezkum. Infantino tvrdil, že disciplinární orgány FIFA jsou nezávislé. To je pěkné. V autoritářském divadle se vždy nejdřív zavolá, pak se rozhodne a nakonec se vysvětlí, že všechno bylo procedurálně čisté.
Belgičané byli pobouřeni. UEFA mluvila o kroku bezprecedentním, nepochopitelném a neobhajitelném. Ale co čekali? Že prezident země, která spolupořádá mistrovství světa, nebude chtít upravit realitu podle domácí potřeby?
Trump nepřinesl do fotbalu novou metodu. Jen přenesl svou starou politiku na trávník. Když se mu nelíbí výsledek, výsledek je podezřelý. Když se mu nelíbí rozhodčí, rozhodčí je hrozný. Když se mu nelíbí pravidlo, pravidlo se musí přezkoumat.
Celý případ je směšný jen na první pohled. Prezident velmoci řeší červenou kartu. To vypadá jako groteska. Jenže groteska je chvíle, kdy se komedie už dotýká rozkladu. Fotbal stojí na jednoduché víře. Rozhodčí může udělat chybu, ale ne každý má telefonní číslo na Boha. V tomto případě ho někdo měl.
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