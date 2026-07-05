Nemorálnost světových vůdců je nakažlivá. Díky bohu za papeže
5. 7. 2026
V politické pustině ovládané miliardáři, válečnými zločinci a megakorporacemi je hlava katolické církve vzácnou postavou morálního vedení, píše Simon Tisdall
Co mají společného Donald Trump, Vladimir Putin a Benjamin Netanjahu? Odpověď: chronickou neschopnost rozlišit dobro od zla. Tito tři vůdci, kteří v současnosti způsobují ve světě největší škody, sdílejí zálibu v násilí, mrazivý nedostatek soucitu a mimořádnou sebestřednost smíšenou s paranoiou. Přesto je však charakteristikou, která je spojuje nejvíce, jejich odmítání – či neschopnost pochopit – základní morální normy. Ještě horší je, že tito muži se, alespoň ve svém veřejném životě, obvykle chovají způsobem, který je v zásadě nemorální. A to je problém pro všechny. Jejich morální úpadek je nakažlivý.
Představy o tom, co v absolutním smyslu představuje dobro a zlo, jsou vždy sporné, jak ukázali morální filozofové od Aristotela po Kanta. Papež Lev, hlava světových katolíků, nedávno varoval, že „žijeme v době, kdy je stále těžší rozpoznat, co je skutečně dobré pro všechny“. Většina lidí se však většinou řídí osobním morálním kodexem, který sdílí s ostatními. Panuje například široká shoda na tom, že je špatné zabíjet, krást, podvádět a lhát. V době, která se tváří jako sekulární, se v roce 2020 76 % lidí po celém světě hlásilo k nějakému náboženství – což je silný projev individuální i kolektivní morálky.
Putinovo Rusko záměrně odpaluje rakety na Ukrajinu a náhodně vraždí civilisty. Podle většiny lidí je to nemorální. Netanjahuův Izrael podle OSN stále páchá genocidu tím, že se zaměřuje na děti v Gaze. To je také nemorální. A charakteristická nemorálnost Trumpova režimu nezná hranic. Americký viceprezident J. D. Vance minulý týden prohlásil, že aféra Watergate, která zničila prezidentství Richarda Nixona, by dnes nebyla žádná velká věc. Nixon se spikl s cílem podkopat americkou ústavu, jednal trestně a lhal americkému lidu. Jak však naznačují Vanceovy výroky, takové chování je dnes na denním pořádku.
Normalizace nemorálního chování ve veřejných funkcích může být Trumpovým trvalým odkazem. V zahraničí to sahá od mimosoudních poprav v Karibiku přes zradu ukrajinských a evropských spojenců až po podlézání porušovatelům lidských práv v Pekingu. Masové zabíjení žáků základní školy v Minabu na počátku nezákonné americko-izraelské války proti Íránu bylo vojensky nekompetentní a morálně neodpustitelné. Tato zvěrstva však nejsou ani tak zamlčována, jako spíše arogantně ignorována. Doma je Trumpovo jméno synonymem pro skrytou chamtivost, zjevnou korupci a špinavost. Jeho nestydaté poselství je však jasné: to vše je nyní normální.
Mezinárodní právo teoreticky prosazuje samostatný, neosobní morální kodex. Jeho omezení jsou však běžně obcházena a jeho obvinění pohrdána. I jiné kategorie morálních imperativů, jako je závazný smysl pro občanskou povinnost a společenskou odpovědnost, se v této polarizované době rozpadají. Utilitární myšlenka Jeremyho Benthama, že to, co je morální, se určuje podle toho, do jaké míry to zvyšuje obecné blaho, má dnes jen malý význam. V současné politické pustině ovládané miliardáři, válečnými zločinci, megakorporacemi, umělou inteligencí a prodejci zbraní se větší štěstí obyčejných lidí téměř nepočítá.
Zásady, které moderní progresivisté a liberálové považovali za neměnné, jako je tolerance a rovná práva, jsou podkopávány bezzásadovými krajně pravicovými nacionalisticko-populistickými reakcionáři. Zvolení západní politici, kteří se podbízejí autokratům, omlouvají neomluvitelné a označují své oponenty za teroristy, tento hanebný morální kolaps ještě podněcují. Vina je však sdílená. Potenciálně spoluviníkem je také každý občan, ať už z vyšší či nižší společenské vrstvy, který se neodváží ozvat.
Kde lze v těchto bezradných časech najít morální vedení? Papež Lev hledá cestu ven z této bažiny. Ve svém dubnovém projevu odsoudil „svět zpustošený hrstkou tyranů“, čímž ve Washingtonu, Moskvě a Jeruzalémě nenechal nikoho na pochybách, koho tím myslel. Opakovaně odsuzoval zlo válčení a s ním související selhání při financování globálního boje proti chudobě, nevzdělanosti a nemocem. A ostře odsoudil Vance a amerického ministra obrany Petea Hegsetha, kteří pro své agresivní činy tvrdí, že mají božské ospravedlnění. „Běda těm, kteří manipulují s náboženstvím a samotným jménem Božím pro svůj vlastní vojenský, ekonomický a politický prospěch a stahují to, co je posvátné, do temnoty a špíny,“ prohlásil Lev.
Lev se neomezuje jen na slova. Má plán. Když minulý víkend v Římě předsedal „konsistoriu“ – vzácnému shromáždění všech kardinálů katolické církve –, snažil se zpřísnit teorii spravedlivé války svatého Augustina a svatého Tomáše Akvinského, která je často zneužívána k legitimizaci takzvaných preventivních válek z vlastní vůle. Lev zdůrazňue, že válka je morálně ospravedlnitelná pouze v případě „přiměřené sebeobrany“ a teprve poté, co jsou vyčerpány všechny mírové možnosti. „Válka není nikdy hodna lidskosti a nikdy není požehnána Bohem,“ řekl kardinálům. „Válka není pouhým konfliktem mezi státy“, ale má svůj původ v „kultuře moci“. Svět musí „znovu vybudovat kulturu spolupráce“.
Tento boj o duši dnešního, nově nepřátelského světového řádu vtáhl do dění islámské a židovské náboženské vůdce a myslitele, stejně jako představitele jiných křesťanských denominací. Sarah Mullallyová, nově intronizovaná arcibiskupka z Canterbury, při setkání s palestinskými křesťany na Západním břehu minulý měsíc důrazně vyzvala k „věrnému odporu“ proti rozšiřující se izraelské okupaci. Mezinárodní společenství má „morální odpovědnost“ zmírnit hluboké utrpení tam i v Gaze, napsala v pastoračním dopise – a čas jednat je právě teď. Konflikty na Blízkém východě jsou „příznakem hlubší politické a duchovní krize – opuštění mezinárodního práva a stále častějšího uchylování se k vojenské síle“.
Není nutné být věřícím, aby člověk ctil pravdu, spravedlnost a lidskou důstojnost. Když se ohlédneme zpět, byli to obvykle lidé z pravice – sociální konzervativci jako Mary Whitehouse, thatcherovští ideologové a evangelikální kazatelé jako Billy Graham a Jerry Falwell –, kteří hovořili o morálním úpadku, o potřebě morálního oživení a obnovy. Levice se takovým slovníkem vyhýbala ze strachu, že by zněla odsuzující nebo normativní. Staré tabu však mizí. Sekulární pohled se mění.
Zdroj v angličtině ZDE
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