USA jsou jako Velká Británie koncem 18. století
2. 7. 2026
Tento článek je součástí série webu Responsible Statecraft, která se zamýšlí nad 250. výročím americké nezávislosti, jejím dopadem a významem pro současnou zahraniční politiku USA, válku a mír. V období před tímto výročím jsme byli svědky několika úžasných událostí, ale historické reflexe se příliš nekonaly. Pokud se diskuse vůbec zabývaly naší historií, soustředila se pozornost na americké státníky a válečníky z té doby. Mnohem více však získáme, podíváme-li se na věc z jiného úhlu pohledu: z pohledu britských vůdců v době americké revoluce. Museli spravovat impérium, stejně jako my dnes, a ne budovat republiku, píše na webu Responsible Statecraft David C. Hendrickson.
Velká Británie dosáhla do roku 1763 postavení, které bylo široce přirovnáváno k Římu v jeho nejslavnější éře. Vyhrála velký souboj s Francií o kontrolu nad vnitrozemím Severní Ameriky a v Pařížském míru z roku 1763 získala Kanadu a pevný nárok na řeku Mississippi.
Jako vítěz měla Británie silný pocit, že její severoamerické kolonie musí pracovat pro její prospěch. Nelíbilo se jí, že musela nést tak velkou část nákladů.
Britové se domnívali, že jim američtí kolonisté vděčí za obrovskou podporu při vítězství, která mateřská země vybojovala. Zjistili, že rozdělení zátěže mezi třináct britských kontinentálních kolonií představuje obrovský problém. Reformy obchodního a daňového systému provedené britskými ministry v letech 1763 až 1765 měly tyto nespravedlnosti napravit. Jejich výsledkem samozřejmě bylo roznícení bojového ducha amerických kolonistů a spuštění řady odvetných opatření, která o deset let později vyústila ve válku.
Při provádění svých reforem uvažovali britští ministři v čele s Georgem Grenvillem „v kontinentálním měřítku“ a doufali v racionální úpravu, která by zavedla vzájemnou spolupráci mezi mateřskou zemí a koloniemi.
Grenville však hrubě podcenil nálady kolonistů, kteří byli novými opatřeními šokováni. Domnívali se, že již tak pracují pod tíhou přísných omezení uložených Londýnem. Nebyli snad oni základem britského bohatství a moci? Nebyli to snad oni, komu vše vděčilo za úspěch? Na svém Kongresu o zákonu o kolkovném v roce 1765 uznali, že kolonie dluží věrnost králi a „náležitou podřízenost“ britskému parlamentu, ale důrazně protestovali proti tomu, jak britská vláda uplatňovala svou autoritu.
Čím více o tom přemýšleli a čím více se spor prohluboval, tím více se jim zdálo, že jejich zákonodárná shromáždění měla po celou dobu stejnou autoritu jako britský parlament.
Tyto protichůdné pohledy a hodnocení učinily konflikt mezi oběma stranami nevyhnutelným, ačkoli britské ministerstvo a národ zpočátku nechápaly, že existují „dvě strany“. Domnívali se, že třináct kolonií není schopno koordinované akce a že jejich pohled na svět je neodvratně provinciální.
Po provokaci v podobě Bostonského čajového večírku na konci roku 1773 přijali Britové tzv. Donucovací zákony, jejichž cílem bylo přimět kolonii Massachusetts Bay k poslušnosti a izolovat ji od ostatních kolonií. V tomto očekávání koloniální nejednotnosti se však velmi mýlili. „Rozděl a panuj“ bylo britské motto; „spojte se, nebo zemřete“ bylo to americké. Válka se ukázala být mnohem nákladnější a zdlouhavější, než si obě strany na začátku uvědomovaly, ale američtí kolonisté se díky zásadní francouzské pomoci dokázali sjednotit natolik, aby odrazili snahu Británie o uplatnění její svrchovanosti.
Žádná paralela není přesná, ale postavení USA ve světě na počátku 21. století se v nejvýraznějších ohledech podobá postavení Velké Británie po jejím vítězství nad Francií v roce 1763. Obě země získaly legitimitu porážkou nenáviděných nepřátel (USA nad Sovětským svazem). Obě usilovaly o světovou nadvládu. A obě měly obrovský problém s rozdělením břemene mezi závislé spojence.
Adama Smithe zvláště trápila tato obrovská nerovnost v rozložení břemen mezi ochráncem a chráněnými, kterou se zabýval na závěrečných stránkách svého díla „Bohatství národů“, vydaného v roce 1776. Smith napsal, že vládci Velké Británie „bavili lid tím, že vlastní velkou říši na západní straně Atlantiku“. Ale tato říše, tvrdil Smith, existovala pouze v jejich představách. „Dosud to nebyla říše, ale pouhý záměr impéria; ne zlatý důl, ale představa zlatého dolu – podnik, který spolykal velké jmění a který, bude-li pokračovat stejným způsobem jako dosud, si pravděpodobně vyžádá obrovské výdaje, aniž by přinesl jakýkoli zisk.“
Smith sdílel názor metropolitní Británie, že Britové vynaložili své bohatství a moc ve prospěch kolonistů – což bylo opačné než koloniální vnímání. Navrhl vyřešit tuto situaci s vysokými náklady a nízkým přínosem tím, že by kolonistům bylo uděleno zastoupení v britském parlamentu. Pokud by toto řešení, které, jak uznal, považovalo za atraktivní jen málo lidí na obou stranách, nebylo možné, musela by Británie vzdát se říše.
O dvě stě padesát let později se americká říše dostala do řady dilemat připomínajících ta, kterým Británie čelila v roce 1776. Obě říše byly spíše projektem zlatého dolu než samotným zlatým dolem, spíše projektem říše než samotnou říší. Obě jistě znamenaly obrovské výdaje. Obě se musely přizpůsobit skutečné průměrnosti svých poměrů.
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