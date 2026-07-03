Rusko používalo stínové tankery k vypouštění dronů na strategické cíle NATO po celé Evropě
3. 7. 2026
Podle zprávy zveřejněné ve čtvrtek bylo mezi srpnem 2024 a únorem 2026 zaznamenáno 144 případů, kdy drony vletěly na území desítky zemí NATO a Irska, v důsledku čehož v některých případech došlo k vážným narušením, například uzavření velkých letišť. Přibližně polovina hlášených pozorování UAV se týkala vojenských cílů.
Podle zprávy se drony objevily nad několika strategickými lokacemi, včetně skladů amerických jaderných bomb B61-12 a francouzské základny balistických ponorek. Tyto incidenty byly součástí rozsáhlé kampaně Ruské federace na použití dronů na obloze nad Evropou a měly za cíl mapování a testování evropských protivzdušných systémů navržených k boji proti vážnějším hrozbám, jako jsou rakety, bombardéry a stíhačky, uvádí zpráva. Tyto systémy však mají potíže sledovat nízko letící, pomalé a malé cíle, včetně dronů.
"Domníváme se, že je pravděpodobné, že lodě napojené na Rusko a jejich stínové flotily byly použity jako offshore platformy k vypouštění, zachycování nebo přeposílání signálů UAV," řekl novinářům spoluautor zprávy Charlie Edwards.
Evropské země, které byly vystaveny útokům dronů, včetně Německa, Dánska, Belgie, Nizozemska a dalších, se většinou vyhýbaly obviňování Ruska z těchto činů, ačkoli autoři zprávy tvrdí, že souvislosti jsou jasné. Zpráva dává tvrdé hodnocení evropské reakce – je popisována jako "nerovnoměrná" a "fragmentovaná", s extrémně pomalým identifikováním viníka a "často nepřiměřenými" možnostmi reakce.
Podle Edwardse je nedostatek aktivity dronů ve Středomoří z velké části způsoben pokročilejšími schopnostmi v regionu, zejména v oblasti námořního sledování a využití amerických ponorek. Je mnohem obtížnější se tam pohybovat bez povšimnutí, nemluvě o vypuštění dronů, zdůraznil analytik.
Další spoluautor studie, Louis Bern, poznamenal, že některé vlády tyto incidenty aktivně vyšetřují. Současně podle něj když evropské země začaly na začátku roku 2026 zastavovat a kontrolovat lodě stínové flotily, incidenty s drony prakticky ustaly.
Na tomto pozadí Evropská unie nedávno povolila použití válečných lodí k zadržení a prohledání stínových tankerů ve Středomoří a Ukrajina, která již napadla asi tucet takových plavidel, v apelu OSN vyzvala k uznání stínových tankerů jako legitimních vojenských cílů.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse