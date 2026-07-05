Happy birthday, Ameriko?
5. 7. 2026 / Fabiano Golgo
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Amerika slaví dvě stě padesát let od chvíle, kdy se naučila sama sebe vyprávět jako univerzální příběh. Ne od chvíle, kdy se přesně narodila. To by bylo příliš jednoduché a málo americké. Nezávislost byla politicky odhlasována 2. července 1776. Text Deklarace nezávislosti byl přijat 4. července. Slavný pergamen, před kterým dnes turisté stojí s výrazem náboženské úcty a úředního nepohodlí, se začal podepisovat až 2. srpna. John Adams, který měl dobrý historický instinkt, ale slabší cit pro budoucí marketing národních svátků, věřil, že velkým dnem republiky bude druhý červenec. Mýlil se v datu, nikoli v podstatě věci. Amerika opravdu vznikla jako rozhodnutí. Do světa ale vstoupila jako text.
A ten text obsahoval větu, které Spojené státy dodnes nedorostly.
„Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni."
A ten text obsahoval větu, které Spojené státy dodnes nedorostly.
„Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni."
Není to první věta Deklarace v mechanickém smyslu. Je to ale první věta jejího morálního vesmíru. Všechno ostatní z ní buď vychází, nebo se před ní snaží utéct. Je to nejsilnější americký vývozní artikl. Silnější než dolar, Hollywood, univerzity i letadlové lodě. Ty lze kritizovat, bojkotovat nebo jednou nahradit. Věta o rovnosti všech lidí má jinou povahu. Jakmile ji stát jednou napíše jako samozřejmou pravdu, ztrácí monopol na její výklad.
Právě tady začíná americký problém. Tu větu nenapsali svatí. Nenapsala ji společnost, která by už pochopila rovnost. Nenapsal ji lid, který by do slova „všichni" opravdu vpustil všechny. Napsali ji muži, kteří často mluvili vznešeněji, než žili. Někteří z nich vlastnili otroky. Jiní se pohybovali v hospodářském světě, v němž otroctví nebylo omylem na okraji systému, ale součástí jeho účtů. Ženy stály před republikou jako morální ozdoba domácnosti, ne jako plnoprávné politické bytosti. Původní obyvatelé se objevovali na mapě právě tam, kde budoucnost mladé republiky potřebovala prázdné místo.
A přesto ta věta nebyla prázdná. Byla horší. Byla použitelná.
Thomas Jefferson napsal lépe, než žil. To je jeho velikost i jeho rozsudek. V raném návrhu Deklarace zaútočil na britského krále kvůli obchodu s otroky. Obvinil ho z toho, že vede krutou válku proti lidské přirozenosti, protože nechává lidi unášet do otroctví. Pasáž se do konečného textu nedostala. Kongres ji odstranil. Politika udělala to, co dělává, když pravda začne komplikovat koalici: škrtla ji, uhladila text a nechala dějinám účet.
Jenže vyškrtnutá věta nezmizí vždycky. Někdy jen čeká. Jefferson a jeho současníci mohli v praxi myslet především na svobodné bílé muže. Slova, která vybrali, ale byla širší než jejich společenská představivost. Deklarace neříkala, že rovni jsou si jen muži s majetkem, správnou barvou kůže a správným místem v koloniální hierarchii. Říkala „všichni lidé". Do té logiky se vešli i ti, které republika nechtěla slyšet. Černí lidé. Zotročení Afričané. Ženy. Chudí. Přistěhovalci. Lidé, kterým stát dlouho vysvětloval, že univerzální princip má zatím lokální otevírací dobu.
Tady se americké pokrytectví stalo historickým nástrojem. Pokrytectví samo o sobě nebývá produktivní. Většinou jen smrdí. Americké pokrytectví mělo ale zvláštní formu. Bylo napsáno jazykem tak univerzálním, že se z něj dala udělat obžaloba. Každý, kdo stál za dveřmi republiky, mohl později zaklepat a říci: vy jste to napsali.
Frederick Douglass to pochopil s nemilosrdnou přesností. Když se v roce 1852 ptal, co znamená čtvrtý červenec pro otroka, neútočil na americkou tradici zvenčí. Naopak. Četl ji až příliš dobře. Neodmítl jazyk zakladatelů. Udělal něco mnohem krutějšího: vzal ho vážně. Ukázal bílému publiku, že svátek svobody může být pro zotročeného člověka připomínkou krutosti, ne důvodem k ohňostroji.
Ameriku proto nelze číst jen jako zemi, která lhala. To by bylo příliš snadné, a dějiny nebývají tak laskavé k našim pohodlným soudům. Je třeba ji číst jako zemi, která často lhala jazykem, jenž umožnil její vlastní usvědčení. Jiná impéria po sobě zanechala hranice, ruiny, archivy a muzea plná předmětů, které měly zůstat jinde. Amerika po sobě zanechala také slovník, jímž ji mohli napadnout lidé, s nimiž její původní mocenská představivost vůbec nepočítala.
Proto je legenda o „otcích zakladatelích" tak zajímavá. Zní starobyle, skoro biblicky, jako by se narodila společně s pergamenem. Úcta k revoluční generaci samozřejmě existovala dříve, ale výraz „Founding Fathers" se ve své moderní posvátné politické podobě prosadil mnohem později, zejména ve 20. století. Warren G. Harding jej použil v roce 1916 a pomohl z něj udělat jednu z formulí americké občanské liturgie. Muži z masa, dluhů, plantáží, knih, geniality, zbabělosti a kompromisů se postupně změnili v mramorovou rodinu.
Mramor je v politice užitečný materiál. Nehádá se, neptá se a nepřipomíná účty. Stačí ho nasvítit, položit k němu věnec a říkat dětem, že takhle vypadá počátek svobody. Jenže skutečná Amerika se nenarodila z mramoru. Narodila se z konfliktu, z právnické odvahy, z obchodních zájmů, z osvícenské řeči, z teologických zbytků a také z redakce textu, v níž se jedna nepohodlná pasáž o otroctví nehodila.
Druhý americký příběh začíná mapou. Třináct kolonií u Atlantiku nebylo ještě kontinentální mocností. Byly to pobřežní společnosti, které se vzbouřily proti britské koruně a rychle zjistily, že nezávislost není jen stav, ale směr. Pařížská smlouva z roku 1783 posunula novou republiku k Mississippi. Louisiana Purchase v roce 1803 víc než zdvojnásobil území Spojených států. Jefferson koupil od Francie 828 tisíc čtverečních mil za 15 milionů dolarů. Ústava mu k nákupu kontinentu nedávala úplně jasný návod. Jenže americká politika se už tehdy učila, že příležitost bývá silnější než právnická elegance.
Expanze se pak naučila mluvit jazykem morálky. To je starý trik impérií, jen v americkém vydání měl republikánský přízvuk. Území, kde už někdo žil, se začalo popisovat jako prostor. Lidé se změnili v překážku. Přesun v civilizační nutnost. Násilí v pokrok. Indian Removal Act z roku 1830 dal státní formu vyhánění původních obyvatel východně od Mississippi. Cesta slz nebyla tragická nehoda na okraji dějin. Byla politickým důsledkem republiky, která měla velké řeči o svobodě a ještě větší hlad po zemi.
Válka s Mexikem ukázala, jak vypadá osud v uniformě. Treaty of Guadalupe Hidalgo z roku 1848 ukončila válku a Mexiko podle jejích podmínek postoupilo Spojeným státům 55 procent svého území. V učebnicové mapě to vypadá jako změna barvy. Ve skutečnosti se mapa posunula přes životy lidí, jejichž občanství, majetek, jazyk a politická budoucnost byly najednou přepsány rozhodnutím mocnějšího souseda.
Amerika tak vytvořila jednu ze svých nejtrvalejších specialit: schopnost popisovat vlastní moc jako službu budoucnosti. Když to dělají jiní, říká se tomu expanze. Když to dělala Amerika, dlouho se tomu říkalo osud. Evropan, který má za sebou staletí císařských, královských a národních sebeomluv, by se tomu neměl smát příliš hlasitě. Rozdíl nebyl v tom, že Amerika neměla imperiální instinkt. Rozdíl byl v tom, že jej přeložila do jazyka republiky.
Třetí příběh je přístav. Loď připlouvá, jméno se zapisuje špatně, dítě se naučí anglicky rychleji než rodiče a po jedné nebo dvou generacích už rodina vypráví, že její dědeček přišel legálně, pracoval tvrdě a nikdy si nestěžoval. Vzpomínka se chová jako dobrý realitní makléř: uklidí nepohodlné detaily a zvýší hodnotu nemovitosti.
Amerika je zemí přistěhovalců, která se v pravidelných intervalech děsí přistěhovalců. Není to okrajová neuróza. Je to jeden ze základních rituálů její politické paměti. Každá starší vlna se po čase promění v nostalgii. Každá nová vlna se nejdřív promění v hrozbu. Ir byl nebezpečný, než se stal dědečkem. Ital byl podezřelý, než se stal kuchyní. Žid z východní Evropy byl cizí těleso, než se stal součástí americké vzdělanosti, humoru a politiky. Číňan byl pracovní síla, dokud nezačal vypadat jako člověk, který by mohl zůstat. Chinese Exclusion Act z roku 1882 byl první významný federální zákon omezující imigraci do Spojených států a zaměřil se na čínské dělníky.
Nativismus mění tváře, ale ne mechanismus. Přistěhovalec je politicky dokonalá nádoba. Dá se do něj nalít strach, který má společnost z vlastních změn. Strach z práce, školy, hranice, kriminality, jazyka, města i budoucnosti. V roce 2024 žilo ve Spojených státech více než 50 milionů imigrantů, zhruba 15 procent obyvatelstva. To je blízko historickému vrcholu z konce 19. století. Amerika tedy nečelí zradě své tradice. Čelí jejímu opakování, jen s novými obličeji a starou hysterií.
Nejzajímavější na tom je, že přistěhovalec bývá odmítán právě ve chvíli, kdy je nejvíc potřeba. Staví, sklízí, léčí, studuje, podniká, vaří, uklízí, stará se o děti a o starce. Amerika ho potřebuje natolik, že mu musí pravidelně připomínat, že mu nic nedluží. Je to elegantní forma závislosti: využívat člověka a zároveň se tvářit, že jeho přítomnost je projevem vaší velkorysosti.
Čtvrtý příběh je dolar. Spojené státy vyhlásily nezávislost na Británii, ale zbytek světa nikdy úplně nevyhlásil nezávislost na Spojených státech. Po druhé světové válce vznikl v Bretton Woods systém, v němž byl dolar svázán se zlatem a ostatní měny s dolarem. V roce 1971 Nixon vazbu dolaru na zlato ukončil. Mnozí čekali, že tím začne konec americké měnové nadvlády. Nestalo se. Dolar ztratil kov, ale získal něco praktičtějšího: zvyk světa.
Podle MMF činil podíl dolaru na světových devizových rezervách ve třetím čtvrtletí roku 2025 56,92 procenta. Je to méně než dříve, ale pořád dost na to, aby byly pohřby dolaru jedním z nejopakovanějších a nejméně úspěšných obřadů světové ekonomiky. Dolar je hlavní měnou globální nedůvěry. Svět si na Ameriku stěžuje a zároveň se schovává v jejím trezoru.
To je skutečné „exorbitant privilege". Nejde jen o možnost půjčovat si ve vlastní měně. Jde o skutečnost, že i kritici americké moci často končí u amerických aktiv, protože alternativy jsou menší, mělčí, méně likvidní nebo politicky ještě méně přesvědčivé. Dolar není jen bankovka. Je to infrastruktura. A infrastruktura se nedá nahradit projevem na summitu.
Když americká centrální banka zvýší sazby, někde jinde zdraží dluh. Když dolar posílí, někde jinde se zdraží dovoz. Když Spojené státy uvalí sankce, bankovní potrubí planety se může pro vybraný stát náhle ucpat. Impérium už nemusí vždy poslat vojáka. Někdy stačí odpojit platbu.
Pátý příběh je vojenská moc. Spojené státy vznikly ze vzpoury proti impériu a potom strávily značnou část svých dějin vysvětlováním, proč jejich vlastní moc nemá být nazývána stejným slovem. To je jedna z nejúspěšnějších operací americké politické řeči. Amerika není impérium. Je lídr. Garant. Partner. Ochránce svobody. Pilíř řádu. Výjimečný národ s nešťastnou povinností být všude.
V roce 1898 válka se Španělskem otevřela americké imperiální zrcadlo. Druhá světová válka dala Spojeným státům průmyslovou, finanční i morální převahu. Studená válka jim dala trvalé zdůvodnění přítomnosti. Po 11. září se nepřítel změnil v atmosféru. Teror nebyl stát, ale stav. To je pro moc pohodlné. Válka proti stavu se špatně končí.
Afghánistán začal jako odpověď na reálný útok a skončil návratem Tálibánu. Irák začal zbraněmi, které se nenašly, a snem o demokratické přestavbě, která se rozpadla v krvi, sektářství a cynismu. Projekt Costs of War na Brownově univerzitě odhadl náklady válek po 11. září na zhruba osm bilionů dolarů a více než 900 tisíc mrtvých. Čísla jsou tak veliká, že skoro přestávají bolet. Právě proto je třeba je opakovat.
Dron je dokonalý symbol pozdního impéria. Vidí, míří, zabíjí a doma neruší večeři. Klasické impérium mělo guvernéra, vlajku a koloniální kancelář. Moderní impérium má základnu, satelit, právní memorandum, výjimku, algoritmus a tiskovou konferenci. Někdy je méně vidět právě proto, že je všude.
A přece by bylo hloupé redukovat Ameriku na bombardér. Je také jazz.
Tady se jednoduchá obžaloba začíná lámat. Černá Amerika, ponižovaná segregací a státním násilím, vytvořila jednu z největších forem svobody 20. století. Jazz není ozdoba amerických dějin. Je důkazem, že uvnitř nesvobody může vzniknout jazyk svobody, který pak dobude svět bez armády. Amerika své černé občany dlouho nechtěla pustit do plné republiky, ale jejich hudbu dokázala poslat do světa jako důkaz vlastní vitality. To je nestoudné. A také pravdivé.
Hollywood udělal něco jiného. Naučil svět snít americky. Nešlo jen o filmy. Šlo o školu představivosti. Divák v cizině se naučil, jak má vypadat soudní síň, střední škola, policejní stanice, předměstí, rodinná hádka, osamělý hrdina, cesta autem, město v noci a poslední šance. Mnozí lidé znali americkou kuchyň z obrazovky dřív, než znali vlastní parlament.
Měkká moc není měkká proto, že je slabá. Je měkká proto, že se neposadí naproti vám jako voják. Sedne si vedle vás na gauč. Po čase zapomenete, že přišla zvenčí. Dnes už jejím hlavním nositelem není jen film. Je to telefon. Malá americká ambasáda bez vlajky. Místo velvyslance má aplikaci. Místo ideologie pohodlí. Místo příkazu notifikaci. Propaganda chce, abyste věřili. Pohodlí chce, abyste klikli. Druhé bývá účinnější.
Šestý příběh je Ústava. Americká Ústava byla napsána v roce 1787, ratifikována v roce 1788 a funguje od roku 1789. Je nejdéle fungující psanou ústavou na světě. Její genialita spočívala v tom, že nevěřila nikomu. Nevěřila králi, davu, prezidentovi, státům ani dobrým úmyslům. Proto vytvořila stroj brzd a protivah. Bill of Rights z roku 1791 pak ukázal, že svobody musí být napsány, protože moc má špatnou paměť.
Jenže stroj, který brání tyranii, může také brzdit demokracii. Senát chrání federální rovnováhu, ale dává malému státu stejný počet senátorů jako obrovskému. Electoral College je historický kompromis, který v moderní společnosti dokáže vyrobit prezidenta bez většiny hlasů. Nejvyšší soud může chránit práva. Může se také změnit v politickou komoru v taláru.
Američané často mluví o Ústavě, jako by nebyla napsána lidmi, ale nalezena na hoře. To je nebezpečné. Text má chránit občana před mocí. Nemá chránit moc před občanem. Když se ústava stane relikvií, přestává být nástrojem. A nástroj, který se nesmí upravovat, se časem začne podobat muzeálnímu exponátu používanému jako hasicí přístroj.
Sedmý příběh je dohled. Země, která udělala z individuální svobody občanské náboženství, vytvořila jednu z největších infrastruktur sledování v dějinách. Tato věta by zněla jako pamflet, kdyby nebyla popisem. FBI J. Edgara Hoovera pochopila, že informace je moc ještě předtím, než se stane důkazem. Studená válka dala podezření ideologii. Válka proti teroru dala podezření rozpočet, technologii a právní jazyk.
Sekce 702 zákona FISA umožňuje americkým službám cílit na cizince mimo území Spojených států. Zároveň vyvolává dlouhodobý spor, protože komunikace Američanů může být zachycena nepřímo, pokud komunikují se sledovaným zahraničním cílem. V roce 2026 se její prodlužování znovu stalo politickým konfliktem. Bezpečnostní stát tvrdí, že bez takových nástrojů oslepne. Obránci soukromí odpovídají, že demokracie, která vidí příliš mnoho, začíná špatně chápat svobodu.
Dnešní dohled ale není jen státní. To je na něm nové a horší. Stát se musel aspoň tvářit, že má důvod. Trh nabízí slevu. Mapa je rychlejší. Platba pohodlnější. Reklama osobnější. Dveřní zvonek chytřejší. Hodinky starostlivější. Auto komunikativnější. Člověk si pořídí nástroj a zjistí, že se stal jeho přílohou.
Stará tyranie zakazovala. Nová moc doporučuje, měří, řadí a učí se. Nikdo nemusí přijít v uniformě. Stačí aktualizovat podmínky použití.
A pak přichází Trump.
Ne jako cizí těleso. To je pohodlná lež. Trump není popřením Ameriky. Je její karikaturou s licencí na prodej čepic. Pochopil, že symboly nepatří tomu, kdo je nejlépe chápe. Patří tomu, kdo se nejméně stydí je obsadit.
Bílý dům v lednu 2025 zřídil Task Force 250 a oznámil záměr uspořádat velkou oslavu 250. výročí americké nezávislosti. Oficiální Amerika tím chtěla vyrobit jednotu. Trumpova Amerika z toho logicky vyrobila scénu. Reuters popsala jeho projev u Mount Rushmore při oslavách 250. výročí jako spojení vlasteneckého rituálu s útokem na „komunistickou hrozbu" a s domácím politickým bojem.
Hora Rushmore je sama o sobě americká věta vytesaná do cizího ticha. Black Hills byly podle smlouvy z Fort Laramie z roku 1868 uznány jako území Lakotů; po objevu zlata v sedmdesátých letech 19. století však prospektoři a osadníci smlouvu porušili a oblast obsadili. Prezident před takovou horou nemusí nic vysvětlovat. Kámen pracuje za něj. Trump jen dodal starému národnímu divadlu svou obvyklou metodu: nepřítele, kameru, dav, křivdu a potlesk. V jeho podání se vlastenectví nemění v paměť, ale v choreografii.
Trump proto není jen nešťastná anomálie v americkém příběhu. Bylo by pohodlné, hlavně pro liberální svědomí, zařadit ho do kategorie nehody, výkyvu, televizní infekce, špatného snu mezi dvěma normálními administrativami. Jenže dějiny málokdy pracují tak čistě. Trump je spíše zhuštěním několika starších amerických proudů: nedůvěry k elitám, kultu silného muže, podezření vůči cizincům, náboženského nacionalismu, showmanství a obchodního populismu. Jeho originalita nespočívá v tom, že by tyto proudy vymyslel. Spočívá v tom, že je spojil bez studu.
Americká politika vždycky měla sklon měnit dějiny v rituál, rituál v produkt a produkt v morální povinnost. Trump tento mechanismus nevymyslel. Jen z něj odstranil vrstvu zdvořilosti. Tam, kde starší prezidenti mluvili o odkazu zakladatelů s výrazem správce chrámu, Trump stojí před týmž chrámem jako člověk, který už přemýšlí, kam umístit své jméno. V tom je směšný. A právě proto nebezpečný. Karikatura bývá nejsilnější ve chvíli, kdy přestane být nadsázkou.
Dvě stě padesáté výročí Spojených států se tak nemůže stát jen slavností. Je to zkouška historické dospělosti. Každý národ má právo na mýtus, protože bez mýtu se politické společenství mění v účetní jednotku. Ale národ, který svůj mýtus nikdy nepodrobí výslechu, začne žít v muzeu vlastního sebeobdivu. Amerika má v tomto ohledu zvláštní štěstí i zvláštní prokletí. Její zakladatelský mýtus není jen příběhem o původu. Je také nástrojem kritiky.
Právě proto Amerika nikdy nebyla jen pokryteckou republikou, jak by si přáli její nejlínejší odpůrci, ani čistou republikou svobody, jak by si přáli její nejlínejší vlastenci. Byla a je politickou laboratoří, v níž se velké ideály neustále srážejí s velkými zájmy. Z této srážky někdy vychází násilí, cynismus a fráze. Někdy z ní ale vychází také reforma, emancipace a nový jazyk práv. To je důvod, proč se Amerika nedá jednoduše odepsat. Její sliby byly příliš často zrazeny, ale byly formulovány dost silně na to, aby se k nim mohli hlásit i ti, které původní republika nechtěla slyšet.
V tom spočívá jeden z největších rozdílů mezi Amerikou a mnoha staršími mocnostmi. Impéria obvykle zanechávají archivy moci. Amerika zanechala také slovník odporu proti moci. Deklarace nezávislosti, Ústava, dodatky, abolicionistické projevy, Lincolnův Gettysburg, hnutí za občanská práva, soudní spory, studentské protesty, feministické kampaně, odborové boje, černošská literatura, novinářské vyšetřování a whistlebloweři patří k témuž příběhu. Ne jako čistá linie pokroku, protože takové linie existují hlavně v učebnicích a ve volebních spotech. Spíše jako dlouhá, únavná a často krutá hádka o význam slov, která byla napsána příliš široce pro svět, jenž je chtěl používat příliš úzce.
Amerika je v tomto smyslu zemí neustálého návratu k vlastnímu textu. Každá generace v něm hledá sebe, ale také své vymazání. Černoši v něm našli obžalobu otrokářské republiky. Ženy v něm našly otázku, proč se univerzální jazyk práv zastavil před domácím prahem. Přistěhovalci v něm našli příslib, který jim byl opakovaně podáván s jednou rukou nataženou a druhou rukou připravenou zabouchnout dveře. Původní obyvatelé v něm našli tragickou ironii republiky, která mluvila o přirozených právech a zároveň zacházela s jejich zemí jako s prázdným plátnem pro cizí budoucnost.
To neznamená, že americký příběh je falešný. Znamená to, že je nedokončený. A nedokončenost je často poctivější než dokonalost. Dokonalé národní příběhy bývají obvykle nejpodezřelejší, protože z nich někdo včas odstranil krev, obchod, strach, porážku a hlas těch, kteří se nehodili do kompozice. Americký příběh je naopak plný trhlin. Jenže právě těmito trhlinami do něj vstupovali lidé, kteří nebyli pozváni. Někdy soudem, někdy pochodem, někdy stávkou, někdy knihou, někdy písní, někdy prostým odmítnutím mlčet.
Proto není otázka 250. výročí otázkou, zda Amerika dostála svému slibu. Takto položená otázka je příliš snadná a odpověď příliš zřejmá. Nedostála. Žádná společnost takový slib nenaplní jednou provždy, už proto, že moc má schopnost obnovovat své staré instinkty v nových kostýmech. Důležitější otázka zní, zda Amerika ještě dokáže svůj slib slyšet jako výzvu, a ne jen jako hymnický doprovod ohňostroje. Zda věta o rovnosti všech lidí zůstane živým měřítkem, nebo se promění v ornament na pódiu, za nímž se budou dál prodávat strach, nostalgie a poslušnost.
Ve chvíli, kdy prezident používá národní výročí jako kulisu pro vlastní politické divadlo, je tato otázka naléhavější. Ve chvíli, kdy technologické firmy vědí o občanech víc než mnohé státy minulosti, je naléhavější. Ve chvíli, kdy se jazyk svobody používá k obraně nerovnosti a jazyk bezpečnosti k rozšiřování dohledu, je naléhavější. Amerika už nemůže spoléhat na to, že její staré instituce automaticky přežijí jen proto, že přežily dosud. Dějiny nejsou spořicí účet, z něhož lze donekonečna vybírat úroky z dávné odvahy.
A přesto je v americkém experimentu stále něco mimořádného. Ne nevinnost. Tu ztratil dřív, než ji stačil pořádně vyhlásit. Ne jednotnost. Tu nikdy neměl. Ne morální nadřazenost. Ta se v dějinách příliš často měnila v nebezpečnou sebeklamnou drogu. Mimořádná je spíše schopnost vytvořit jazyk, v němž se i poražení mohou domáhat účtu. Mimořádná je možnost vzít slova napsaná elitou 18. století a obrátit je proti plantážníkovi, soudci, prezidentovi, šerifovi, korporaci, většině nebo davu.
To je důvod, proč čtvrtý červenec zůstává správným symbolem, i když není přesným datem amerického narození. Amerika se toho dne nenarodila tak, jak si sama ráda představuje. Naučila se ale vyprávět, že její narození má význam přesahující její hranice. Toto vyprávění bylo často samolibé, často slepé a někdy přímo kruté. Ale nebylo bez následků. Zůstala z něj věta, která se pořád vrací jako svědek, otázka i obžaloba.
Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni.
Amerika ji napsala příliš brzy, aby podle ní dokázala žít. A příliš nahlas, aby mohla předstírat, že ji nikdy neřekla.
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