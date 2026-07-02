Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za červen 2026
2. 7. 2026
Apelujeme na čtenáře, aby přispívali měsíčně alespoň částkou 300 Kč. (Nemůžeme spoléhat na pravidelné dary od velkých dárců, jimž jsme ale nesmírně vděčni!) Děkujeme!!
Fabiano Golgo daruje svou napínavou knihu o záhadné Češce v Brazílii všem,kdo přispějí alespoň částkou 300 Kč.
Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.
Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917
Tady najdete QR kódy pro vaše případné finanční příspěvky. Děkujeme.
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za červen 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům k 31. 5. 2026 8 850,95 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................119 038,35 Kč
Výdaje
honorář (DV)...................................................................22 000 Kč
honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč
honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč
honorář (FG) za květen i červen ......................................42 000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
honorář (JR) ....................................................................1000 Kč
příspěvek pro Jana Panocha za provoz serveru BL .........6600 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 126 442,50 Kč
Zůstatek k 30.6. 2026 1 446,80 Kč
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