Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za červen 2026

2. 7. 2026

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Je to vždycky o hubu, ale horko-těžko se nám přece jen koncem června podařilo dát dohromady peníze pro všechny honoráře. Ale jen proto, že jeden z našich pravidelných podporovatelů nám opět na poslední chvíli věnoval 25 000 Kč, a také proto, že jsme do účtování zahrnuli částku 23 992 Kč, která se za celý poslední rok nashromáždila dary čtenářů na paypalu.

Prosíme, opravdu nemůžeme vyžadovat, aby nám jednotlivci  dávali každý měsíc 25 000 Kč. Jsme nesmírně vděčni všem přispěvatelům, kteří pravidelně pomáhají malými částkami, ale potřebujeme vás trochu víc. Děkujeme!! 

(Napadá mi, že se radikálně mění postoj velké části českého obyvatelstva a humanistické a kritické přístupy Britských listů jsou jim už cizí. Je to zvláštní, kam se to sune a proč. Máme BL  přestat po třiceti letech vydávat, anebo naopak zintenzívnit své síly? JČ)

Apelujeme na čtenáře, aby přispívali měsíčně alespoň částkou 300 Kč. (Nemůžeme spoléhat na pravidelné dary od velkých dárců, jimž jsme ale nesmírně vděčni!) Děkujeme!!


Fabiano Golgo daruje svou napínavou knihu o záhadné Češce v Brazílii všem,kdo přispějí alespoň částkou 300 Kč.

Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917

Tady najdete QR kódy pro vaše případné finanční příspěvky. Děkujeme.

Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 



Hospodaření OSBL za červen 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům k  31. 5. 2026    8 850,95  

Příjmy:

Od sponzorů ............................................................119 038,35 

Výdaje

honorář (DV)...................................................................22 000 Kč

honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč

honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč

honorář (FG) za květen i červen ......................................42 000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč

honorář (JR)  ....................................................................1000 Kč

příspěvek pro Jana Panocha za provoz serveru BL .........6600 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 126 442,50 Kč


Zůstatek k  30.6. 2026    1 446,80   

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  2018  2019  2020  2021  2022 



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Obsah vydání | 2. 7. 2026