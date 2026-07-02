Václav Klaus: Ozónová díra: A kdo ji viděl?
2. 7. 2026
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Vít Klusák cituje Václava Klause:
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„Ozónová díra – a kdo ji viděl?“
„Viděl jste někdy výrazné tání ledu doopravdy? To se vyskytuje jen ve filmech Ala Gorea.“
„...dnešní Rusko není žádná hrozba. Mě opravdu Putin ničím neohrožuje.“
„Rusko je obětí agrese Západu, na kterou muselo reagovat.“
„Neznám účinnou metodu, jak rozlišit čisté a špinavé peníze.“
„…nejmylnější a nejchybnější investice jsou do IT. Je to největší plýtvání penězi.“
„Nikdy v životě jsem nešel do hospody.“
„Kdo nikdy nepodváděl při volejbale, neví, co je život.“
„Levicové jsou snowboard, batůžek, zeleninový salát, kuřecí řízek i voda v PET lahvi.“
„Tak zaprvé musím říct, že to není pero – je to normální propiska.“
„Amnestie byla správná. Časem to uznáte.“
„Více takových Kožených.“
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