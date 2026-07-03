Generální štáb Ruské federace vytvořil několik možností pro novou ofenzivu

Syrskyj: Jsou známky vyčerpání nepřátel, aktivita klesla o třetinu
3. 7. 2026Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj v rozhovoru pro TSN uvedl, že na frontě byly zaznamenány známky vyčerpání okupantů.
3. 7. 2026
Podle Syrskyje jednal nepřátelský generální štáb na pokyn Vladimira Putina.
S ohledem na realismus těchto scénářů Syrskyj naznačil, že vzhledem k nedávným událostem je ofenzíva z Běloruska nepravděpodobná, protože je nepravděpodobné, že by jeho vedení využilo vlastní území a předalo ho agresorovi. Zároveň však Ukrajina nemůže tuto možnost zcela vyloučit.
Podle něj Ukrajina považuje za nejpravděpodobnější možnost ofenzívu okupantů z území Ruska, z Brjanské oblasti. Ukrajina se na to připravuje, ujistil Syrskyj. Na otázku, zda bude ofenzíva na Kyjev, vrchní velitel odpověděl, že půjde o ofenzívu na černihivskou oblast. Tímto způsobem se okupanti pokusí odvést pozornost ukrajinských jednotek od hlavních směrů fronty, včetně těch, kde aktivně operují.
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