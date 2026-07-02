Španělsko a Francie čelí dalšímu horku poté, co v červnu zemřelo v důsledku spalujícího vedra 2 000 lidí
2. 7. 2026
Teploty by mohly v jihovýchodním Španělsku dosáhnout 44 °C, zatímco v pařížských supermarketech propukají rvačky kvůli klimatizačním jednotkám
Španělsko a Francie se připravují na další možnou vlnu veder, která by v nadcházejících dnech mohla přinést teploty až 44 °C, přičemž statistiky ukazují, že červnovým extrémním vedrům lze přičíst více než 2 000 nadměrných úmrtí v obou zemích.
Španělská státní meteorologická agentura Aemet uvedla, že masa suchého a velmi horkého vzduchu přinese od soboty trvale vysoké teploty do velké části Španělska, a dodala, že teploty v některých částech jihovýchodu by v úterý mohly dosáhnout 42 °C až 44 °C.
„Teploty začnou stoupat o víkendu a nemůžeme vyloučit další vlnu veder,“ řekl Rubén del Campo, mluvčí agentury Aemet. Agentura uvedla, že vysoké teploty by mohly příští týden zvýšit pravděpodobnost lesních požárů, a varovala starší osoby a osoby s kardiovaskulárními problémy, aby v denním horku dbali na zvýšenou opatrnost.
Agentura Aemet uvedla, že minulý měsíc byl druhým nejteplejším červnem v historii – překonal ho pouze červen roku 2025 – s průměrnou teplotou o 3,2 °C vyšší než je normál.
Vědci uvedli, že tato vlna veder, která byla nejzávažnější a nejrozsáhlejší, jaká kdy zasáhla západní Evropu, byla možná pouze kvůli klimatické krizi způsobené spalováním fosilních paliv.
Předběžné údaje ze Španělska a Francie ukazují, že v každé z těchto zemí přišlo kvůli extrémním vedrům o život přibližně 1 000 lidí. Podle údajů z denního systému sledování úmrtnosti MoMo španělského ministerstva zdravotnictví bylo v červnu zaznamenáno 1 029 nadměrných úmrtí způsobených vysokými teplotami.
Francouzská agentura pro veřejné zdraví minulou neděli uvedla, že desetidenní vlna veder z konce června, kterou odborníci označili za nejvýraznější, jakou země zažila, způsobila mezi 24. a 28. červnem přibližně 1 000 úmrtí navíc ve srovnání s předchozími měsíci. Konečné číslo zatím nebylo zveřejněno.
Nicolas Revel, šéf nemocnic v pařížském regionu, tento týden uvedl, že neočekává, že počet nadměrných úmrtí dosáhne 15 000 zaznamenaných v roce 2003, kdy Francii zasáhla dosud nejzávažnější vlna veder, „protože jsme v mnoha oblastech dosáhli velkého pokroku“. Uvedl však, že očekává, že počet úmrtí souvisejících s horkem bude vyšší než 5 700 zaznamenaných v loňském roce.
Lékařská pohotovostní služba SOS-Médecins uvedla, že během posledních dvou červnových týdnů zaznamenala 85% nárůst úmrtí u osob starších 75 let. Během týdne od 22. června zemřelo celkem 513 seniorů, zatímco v předchozím týdnu to bylo 278.
Počet výjezdů k této věkové skupině, zejména kvůli vysokým teplotám a úzkosti, vzrostl o 14 %, uvedla služba. Počet hospitalizací osob starších 75 let se zvýšil o 19 %. Ve všech věkových skupinách se počet výjezdů kvůli úpalu a dehydrataci prudce zvýšil, a to o 480 %, respektive 315 %.
Marina Ferrari, ministryně pro sport a mládež, ve čtvrtek v rozhovoru pro francouzský rozhlas uvedla, že počet úmrtí utopením od 19. června vzrostl na „více než 90“.
„Je to znepokojující číslo,“ řekla Ferrari. „V posledních dnech jsme zaznamenali pokles, takže je zřejmé, že to souvisí také s vlnou veder, kdy lidé hledají úlevu od horka.“
Extrémní vedro způsobilo sucho v jižní Francii, kde hasiči bojují s několika lesními požáry, které rozdmýchává silný vítr.
Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že tři požáry, z nichž dva vypukly na západním okraji středomořského přístavního města Marseille, spálily celkem plochu 1 210 hektarů.
Mezitím návrat vysokých teplot do pařížského regionu vedl k místy násilnému soupeření o klimatizační jednotky.
Stovky lidí ve čtvrtek obléhaly supermarkety Lidl ve francouzském hlavním městě a jeho okolí, kde docházelo k potyčkám a hádkám, zatímco se obyvatelé snažili sehnat levné klimatizační jednotky ještě před příchodem další vlny veder.
Jelikož jinde bylo v prodeji jen málo klimatizačních jednotek za méně než 1 200 eur, byla přivolána policie do nejméně dvou prodejen, když se na supermarkety Lidl vrhly obrovské davy lidí ve snaze koupit základní modely již za 179 eur.
Mousa Traore, který čekal více než hodinu spolu s asi 200 dalšími zákazníky v malém obchodě Lidl v severní pařížské čtvrti, řekl, že mu bylo řečeno, že jsou k dispozici pouze dvě jednotky.
„Ale pak přijela policie a řekli nám, že už žádné nejsou. Myslím, že si je policisté odnesli,“ řekl se smíchem.
Kvůli historicky mírným létům je ve Francii jen málo domácností a škol vybaveno klimatizací, což je činí nevhodnými pro čelení stále častějším vlnám veder, které podle vědců souvisejí s klimatickými změnami způsobenými člověkem.
Další stovky lidí se nahrnuly do supermarketu v Sevranu, kde fronty aut zablokovaly centrum chudého severního předměstí. Podobná situace panovala i v nedalekém předměstí Livry-Gargan.
„Vzdávám to, je to šílenství,“ řekl jeden muž. „Nechal jsem auto několik ulic dál, abych se tam dostal pěšky, ale na parkovišti už je obrovská fronta lidí. Je to nemožné.“
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