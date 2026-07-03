Dopravní podnik v Praze krade

3. 7. 2026

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(takových případů máme desítky)

Martin Šanda

Tak jsem právě zaplatil mastnou pokutu, přestože jsem si koupil jízdenku. Hádejte proč. Podotýkám, že jsem nikdy v životě nejel (vědomě) na černo. Hajzlové, hajzlové, hajzlové...

Dobrý den
vám bohužel rozhodně nemohu popřát!

Dnes v 11 hodin 17 minut jsem nastupoval do vašeho autobusu linky 161 na zastávce Jenerálka. Tato zastávka je specifická tím, že autobus přijíždí ze zatáčky vzdálené cca 40 m od zastávky a tudíž doba od spatření autobusu do jeho zastavení v prostoru zastávky činí pouze zhruba 2 vteřiny, během nichž člověk absolutně nemá šanci v mobilním telefonu aktivovat jízdenku.

Samozřejmě by bylo možné si jízdenku aktivovat dopředu podle jízdního řádu. Bohužel jsem na zastávku malou chvilku před příjezdem autobusu sám přišel. Při příjezdu autobusu jsem zrovna hledal v jízdním řádu čas kdy má autobus příjet. Aktivoval jsem si tedy jízdenku až po nastoupení a usazení se na místo. Prakticky v té samé chvíli ale začal váš revizor jízdenky kontrolovat. 

Nenechal si absolutně nic vysvětlit, neprojevil sebemenší pochopení a udělil mi pokutu ve výši 1200 Kč. Přitom reálně v dané chvíli po mém soudu prakticky nebylo možné si jízdenku aktivovat včas. Měl jsem tedy nechat autobus odjet? Nebo by pomohlo nastoupit předními dveřmi a aktivovat si jízdenku před zraky řidiče? Nebo jaký je u všech všudy v takové chvíli správný postup?

Upřímně řečeno, celé to připomíná rafinovanou krádež za bílého dne, provedenou za pomoci nenápadné právnické kličky. Přijede-li autobus do zastávky, člověk má samozřejmě snahu nezdržovat a okamžitě nastupuje. Podotýkám ovšem, že ani aktivace před zastavením busu by reálně nepomohla. Ani tak bych neměl hned při nástupu do vozidla platnou jízdenku. Do dnešního dne jsem si myslel že přece není možné abyste při kontrolách k takovým okolnostem vůbec nepřihlíželi. Evidentně ovšem nepřihlížíte. Žádné slitování. Žádná snaha o spravedlnost…

Osobně jsem se při různých debatách dopravního podniku vždycky zastával, fandil vám a držel vám palce. To se dnes změnilo. Nezbývá mi, než vás od této chvíle považovat za ošklivé a rafinované podvodníky, jakými jsou obchodníci s chudobou či prodavači předražených hrnců, známých i z médií pod trefným označením „šmejdi“. 

Doufám že vám to za takovou ošklivou pověst stojí a rád bych vám popřál, abyste se těmi mými penězi třeba zalkli, byť zároveň vím že to žel není možné. Pro vás je to kapka v moři. Pro mě, chudého živnostníka živícího se vypracováváním stavebněhistorických průzkumů, je to suma představující náklady na jídlo pro celou rodinu na několik dní.

Mgr. Martin Šanda
Historik umění

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Obsah vydání | 3. 7. 2026