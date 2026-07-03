Dopravní podnik v Praze krade
3. 7. 2026
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(takových případů máme desítky)
Tak jsem právě zaplatil mastnou pokutu, přestože jsem si koupil jízdenku. Hádejte proč. Podotýkám, že jsem nikdy v životě nejel (vědomě) na černo. Hajzlové, hajzlové, hajzlové...
Dobrý den
vám bohužel rozhodně nemohu popřát!
Dnes
v 11 hodin 17 minut jsem nastupoval do vašeho autobusu linky 161 na
zastávce Jenerálka. Tato zastávka je specifická tím, že autobus přijíždí
ze zatáčky vzdálené cca 40 m od zastávky a tudíž doba od spatření
autobusu do jeho zastavení v prostoru zastávky činí pouze zhruba 2
vteřiny, během nichž člověk absolutně nemá šanci v mobilním telefonu
aktivovat jízdenku.
Samozřejmě by bylo možné si jízdenku aktivovat
dopředu podle jízdního řádu. Bohužel jsem na zastávku malou chvilku před
příjezdem autobusu sám přišel. Při příjezdu autobusu jsem zrovna hledal
v jízdním řádu čas kdy má autobus příjet. Aktivoval jsem si tedy
jízdenku až po nastoupení a usazení se na místo. Prakticky v té samé
chvíli ale začal váš revizor jízdenky kontrolovat.
Nenechal si absolutně
nic vysvětlit, neprojevil sebemenší pochopení a udělil mi pokutu ve
výši 1200 Kč. Přitom reálně v dané chvíli po mém soudu prakticky nebylo
možné si jízdenku aktivovat včas. Měl jsem tedy nechat autobus odjet?
Nebo by pomohlo nastoupit předními dveřmi a aktivovat si jízdenku před
zraky řidiče? Nebo jaký je u všech všudy v takové chvíli správný postup?
Upřímně
řečeno, celé to připomíná rafinovanou krádež za bílého dne, provedenou
za pomoci nenápadné právnické kličky. Přijede-li autobus do zastávky,
člověk má samozřejmě snahu nezdržovat a okamžitě nastupuje. Podotýkám
ovšem, že ani aktivace před zastavením busu by reálně nepomohla. Ani tak
bych neměl hned při nástupu do vozidla platnou jízdenku. Do dnešního
dne jsem si myslel že přece není možné abyste při kontrolách k takovým
okolnostem vůbec nepřihlíželi. Evidentně ovšem nepřihlížíte. Žádné
slitování. Žádná snaha o spravedlnost…
Osobně
jsem se při různých debatách dopravního podniku vždycky zastával,
fandil vám a držel vám palce. To se dnes změnilo. Nezbývá mi, než vás od
této chvíle považovat za ošklivé a rafinované podvodníky, jakými jsou
obchodníci s chudobou či prodavači předražených hrnců, známých i z médií
pod trefným označením „šmejdi“.
Doufám že vám to za takovou ošklivou
pověst stojí a rád bych vám popřál, abyste se těmi mými penězi třeba
zalkli, byť zároveň vím že to žel není možné. Pro vás je to kapka v
moři. Pro mě, chudého živnostníka živícího se vypracováváním
stavebněhistorických průzkumů, je to suma představující náklady na jídlo
pro celou rodinu na několik dní.
Mgr. Martin Šanda
Historik umění
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