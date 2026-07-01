Trump v roce 2025 vydělal na kryptoměnových podnicích více než 1 mld. dolarů, jak vyplývá z podaného dokumentu
1. 7. 2026
Prezidentovy kryptoměnové podniky překonaly co do tržeb velkou část jeho nemovitostního portfolia, jehož vybudování trvalo desítky let
Donald Trump loni vydělal více než 1 miliardu dolarů ze svých kryptoměnových podniků, jak vyplývá z federálního dokumentu zveřejněného v pondělí, což výrazně zvýšilo jeho roční příjem.
Během svého druhého funkčního období prezident a jeho rodina značně investovali do digitálních měn a různých kryptoměnových podniků, přičemž Trump na začátku roku 2025 oznámil, že chce, aby se USA staly „kryptoměnovou metropolí světa“. Trumpovy výnosy z kryptoměn se přidávají k ziskům z mimosoudních dohod, nemovitostí a licenčních smluv.
Mnohé z prezidentových kryptoměnových podniků byly v době jeho nástupu do úřadu pouhými start-upy, nyní však svými tržbami zastínily velkou část jeho rozsáhlého portfolia nemovitostí, jehož nashromáždění trvalo desítky let. Tento vzestup byl podpořen miliardářskými investory a Trumpovým krokem k zastavení federálního zásahu proti tomuto odvětví.
Podle povinné výroční zprávy předložené Úřadu pro vládní etiku za rok 2025 získal Trump více než 500 milionů dolarů z firmy World Liberty Financial, která prodává nové kryptoměnové produkty, včetně „governance tokenů“. Zpráva také odhalila další kryptoměnový podnik, společnost CIC Digital LLC, která utržila více než 600 milionů dolarů z prodeje suvenýrových mincí s vyraženou Trumpovou tváří, které byly uvedeny na trh několik dní před jeho inaugurací.
„Ani prezident, ani jeho rodina se nikdy nezapletli – ani se nikdy nezapletou – do střetu zájmů,“ uvedla Anna Kelly, mluvčí Bílého domu. „Prezident Trump s hrdostí učinil ze Spojených států světovou kryptoměnovou metropoli prostřednictvím výkonných opatření, podpory legislativy, jako je zákon GENIUS Act, a dalších rozumných opatření na podporu inovací a ekonomických příležitostí pro všechny Američany.“
Kelly dodala, že „všechny kroky prezidenta Trumpa a jeho administrativy jsou podnikány v nejlepším zájmu amerického lidu – a všichni takzvaní ‚novináři‘, kteří tvrdí něco jiného, pouze recyklují stejný, omšelý a falešný příběh, který demokraté a tradiční média prosazují už deset let“.
Hodnota Trumpových kryptoměnových projektů, včetně jeho tokenů a mincí, od zahájení prodeje prudce klesla.
Trump také loni vydělal miliony prodejem biblí, tenisek a dalších drobností s logem Trump, což byl další bezprecedentní krok v rámci prezidentského úřadu. Jen v kategorii hodinek s logem Trump vydělal prezident 4,7 milionu dolarů.
Růst kryptoměn ve srovnání s Trumpovým majetkem je obzvláště pozoruhodný vzhledem k tomu, že Trump vydělal desítky milionů na poplatcích a licenčních smlouvách v rámci řady nových obchodů s hotely, letovisky a byty v zahraničí. Mnohé z těchto zemí s USA vyjednávaly o clech, vojenské pomoci a dalších důležitých záležitostech.
Nemovitost ve Spojených arabských emirátech vynesla 10,4 milionu dolarů. Nemovitost v Saúdské Arábii, kterou staví developer blízký vládnoucí rodině, přinesla prezidentově společnosti 9 milionů dolarů. A nemovitost v rumunské Bukurešti a další v Kataru vynesly Trumpovi po 5 milionech dolarů.
Zpráva o zveřejnění údajů rovněž podrobně uvádí, že Trump získal více než 86 milionů dolarů z pěti samostatných mimosoudních dohod s mediálními a sociálními médii, včetně společností ABC, CBS, YouTube, Meta a X (dříve Twitter).
Zdroj v angličtině ZDE
Zdroj v angličtině ZDE
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