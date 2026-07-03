Čína tajně cvičila ruskou armádu k jaderné válce
3. 7. 2026
Podle získaných údajů byl tajný výcvikový program osobně schválen ministrem obrany Andrejem Bělousovem a proběhl ve druhé polovině roku 2025 za přímé účasti nejméně čtyř ruských a čínských generálů.
Jeden z kurzů trval tři týdny a zaměřoval se na ochranu proti jaderným, chemickým a biologickým hrozbám. Ruská armáda byla zejména vycvičena v chemickém a radiačním průzkumu, stejně jako v ochraně ventilačních systémů před kontaminací. Výcvik probíhal v listopadu v armádním zařízení v Pekingu. Dokumenty obsahují fotografie výcvikového procesu pod vedením čínských instruktorů. Mimo jiné ukázali ruské armádě model jaderného reaktoru.
Z dokumentů vyplývá, že dohodu o výcviku podepsali ruský generálmajor Rustam Chusajnov a vrchní plukovník Čínské lidové osvobozenecké armády Sun Ta-jün. Delegaci Ruské federace vedl zástupce vrchního velitele pozemních sil, generálplukovník Rustam Muradov.
Podle evropských představitelů účast generálů a zařazení témat souvisejících s použitím zbraní hromadného ničení do programu naznačují strategický charakter vojenské spolupráce mezi Moskvou a Pekingem.
Čínské ministerstvo zahraničí v komentáři pro agenturu Reuters označilo poskytnuté informace za "zcela neopodstatněné" a zdůraznilo, že postoj země k válce na Ukrajině zůstává nezměněn: Čína zůstává neutrální a působí jako prostředník v mírovém řešení.
Nejedná se o první zprávu o tajné vojenské spolupráci mezi těmito zeměmi. V červnu agentura Reuters s odkazem na evropské zpravodajské služby napsala, že v listopadu 2025 Čína vycvičila asi 200 ruských vojáků, z nichž někteří pak šli do války na Ukrajině. Vedoucí diplomacie EU Kaja Kallas později uvedla, že Evropská unie potvrdila existenci výcviku vlastními kanály a hodnotí jeho důsledky. Podle agentury Brusel také diskutuje o možných opatřeních proti Číně, která je evropskými představiteli stále více vnímána jako "klíčový komplic" Kremlu ve válce proti Ukrajině.
Zdroj v angličtině: ZDE
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