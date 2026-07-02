Co třeba vzkázat něco po ženě pana premiéra…
2. 7. 2026 / Boris Cvek
Na Seznamu píšou, že prezident Pavel sdělil, že pozvánku na neformální večeři v rámci summitu NATO dostal premiér Babiš a ještě jedna osoba, prý premiérova manželka. Je to škoda, protože Ústavní soud tam poslal pana prezidenta, aby jim to vysvětlil. Ale třeba bude jiná možnost. Nebo co třeba vzkázat něco po manželce?
Včera na Českém rozhlase Plus říkal Michael Žantovský, že protokol je jasný: hlavy státu vedou delegaci, třeba britský král. Zapomněl dodat, že britský král musí říkat to, co mu vláda nadiktuje. Britský král je de facto jen figurkou britské vlády. Už nejméně od 19. století. AI to formuluje takto: „král musí navenek stoprocentně reprezentovat a tlumočit oficiální politiku své vlády.“ Pan Žantovský je ale zkušený diplomat a umí zamlčet to podstatné.
Já osobně jsem rozhodně na straně prezidenta, a nikoliv premiéra, a proto bych rád viděl, že prezident jedná opravdu ve svém zájmu a v zájmu své země, což se podle mého v této kauze neděje. Záchrana demokracie je možná jen vítězstvím ve sněmovních volbách a potřebuje úplně jiná témata, než je tohle.
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