Trump byl obviněn z „odporné“ chamtivosti poté, co od svého návratu do úřadu vydělal přes 2 miliardy dolarů
2. 7. 2026
Elizabeth Warrenová a její kolegové požadují přísnější pravidla pro obchodování politických osobností s kryptoměnami, poukázali na zveřejněné informace o obrovských ziscích rodiny Trumpů
Donald Trump byl opět obviněn z „nestydaté kryptoměnové korupce“ poté, co finanční výkazy odhalily, že kryptoměnové podniky jeho rodiny vynesly více než 1 mld. dolarů během jeho prvního roku po návratu do Bílého domu.
927stránkový výkaz, zveřejněný v úterý americkým Úřadem pro vládní etiku, ukázal, že americký prezident loni celkem vydělal více než 2,2 mld. dolarů z nemovitostí, golfových resortů, značkového zboží, licenčních smluv a soudních vyrovnání.
Zvláště však vynikla řada mimořádných výnosů z kryptoměn: společnost World Liberty Financial, společný podnik rodiny Trumpa a rodiny Trumpova vyslance pro Blízký východ Steva Witkoffa, vydělala více než 500 milionů dolarů z prodeje „governance tokenů“, zatímco jiná firma, CIC Digital LLC, vydělala více než 600 milionů dolarů na memových mincích s Trumpovou značkou, které byly uvedeny na trh několik dní před jeho druhou inaugurací.
Elizabeth Warrenová, nejvýznamnější demokratka v senátním bankovním výboru, uvedla, že tato čísla ukazují, proč musí americký Kongres jednat.
„Kryptoměnová legislativa, která se dostává na pořad jednání Senátu, musí zabránit prezidentovi, viceprezidentovi, vysokým úředníkům administrativy, členům Kongresu a jejich rodinám v tom, aby profitovali z kryptoměnového průmyslu,“ řekla Warrenová. „Pokud tak neučiní, pouze to ještě více podpoří bezostyšnou kryptoměnovou korupci Donalda Trumpa.“
Juliana Strattonová, viceguvernérka státu Illinois a kandidátka Demokratické strany do Senátu, napsala na sociálních sítích, že Trumpova „nekonečná chamtivost je odporná“, a dodala: „Donald Trump využívá prezidentského úřadu k tomu, aby vydělával miliardy, zatímco americké rodiny se potýkají s tím, jak si zajistit základní potřeby.“
Gavin Newsom, guvernér Kalifornie, uvedl, že zveřejněné informace „přesně ukázaly“, jak Trump hrál své kryptoměnové karty, a poznamenal, že mnoho investorů na tom tratilo. „On zbohatl,“ řekl Newsom. „Jeho příznivci v oblasti kryptoměn byli podvedeni.“
Když byl ve středu dotázán na tyto informace, Trump kritiku odbyl. „Vydělal jsem spoustu peněz ještě předtím, než jsem se stal prezidentem,“ řekl novinářům. Bílý dům dlouhodobě tvrdí, že jeho podniky jsou odděleny od jeho oficiálních povinností, řídí je jeho dospělí synové, a na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
Ve svém druhém funkčním období prezident a jeho rodina značně investovali do digitálních měn a kryptoměnových podniků, přičemž Trump na začátku loňského roku oznámil, že chce, aby se USA staly „kryptoměnovou metropolí světa“.
Trump loni také vydělal miliony prodejem biblí značky Trump, tenisek a dalších drobností, což byl další bezprecedentní krok v rámci prezidentského úřadu. Jen v kategorii hodinek značky Trump vydělal prezident 4,7 milionu dolarů.
Nárůst výnosů z kryptoměn ve srovnání s Trumpovým nemovitostním portfoliem je obzvláště pozoruhodný vzhledem k tomu, že prezident vydělal desítky milionů na poplatcích a licenčních smlouvách v rámci řady nových obchodů s hotely, letovisky a bytovými jednotkami v zahraničí. Mnohé z těchto zemí s USA vyjednávaly o clech, vojenské pomoci a dalších důležitých záležitostech.
Nemovitost ve Spojených arabských emirátech vynesla 10,4 milionu dolarů; nemovitost v Saúdské Arábii, kterou staví developer blízký vládnoucí rodině, přinesla prezidentově společnosti 9 milionů dolarů; a nemovitost v rumunské Bukurešti a další v Kataru vynesly Trumpovi po 5 milionech dolarů.
Zpráva o zveřejnění údajů rovněž podrobně uvádí platby ve výši více než 86 milionů dolarů prezidentovi z pěti samostatných mimosoudních dohod s mediálními a sociálními médii, včetně společností ABC, CBS, YouTube, Meta a X.
Nejnovější odhalení se přidávají k řadě kontroverzí ohledně obchodů rodiny Trumpů s kryptoměnami. V červnu organizace Ultimate Fighting Championship oznámila, že vyplatí bonusy bojovníkům v USD1, stablecoinu vydaném společností World Liberty Financial, a to při akci smíšených bojových umění uspořádané na Jižním trávníku Bílého domu u příležitosti prezidentových narozenin. (Společnost World Liberty byla oficiálním sponzorem této akce.)
Demokraté v Kongresu požadují důkladnější vyšetření. Tým senátorky Warrenové minulý týden informoval, že úředníci napojení na Spojené arabské emiráty investovali do společnosti World Liberty Financial zhruba 500 milionů dolarů, načež administrativa přijala nejméně 10 opatření ve prospěch SAE, mimo jiné v oblasti vývozu čipů pro umělou inteligenci – což Warrenová označila za potenciální schéma typu „pay-to-play“.
Ona a další čtyři senátoři napsali 23. června senátním výborům dopis, v němž požadovali slyšení ohledně této transakce, v rámci níž společníci člena královské rodiny z Abú Dhabí koupili 49% podíl ve společnosti World Liberty Financial za zhruba půl miliardy dolarů čtyři dny před Trumpovou inaugurací. Samostatně pak americký senátor Adam Schiff vede vyšetřování kryptoměnové burzy Binance kvůli zprávám, že se vyhýbala americkým sankcím vůči Íránu, přičemž poukazuje na vazby Binance na společnost World Liberty Financial.
Ne každá snaha o omezení kryptoměnových obchodů amerického prezidenta byla úspěšná. Pozměňovací návrh zakazující prezidentovi, viceprezidentovi a členům Kongresu i jejich rodinám vlastnit nebo propagovat kryptoměnové podniky byl zamítnut bankovním výborem Senátu USA podle stranických linií, a to i přesto, že samotný zákon Clarity Act postoupil dál.
Toto vyšetřování přišlo těsně předtím, než Trump absolvoval svůj první let na palubě nového Air Force One, letadla typu Boeing 747, které Katar daroval USA, na cestě do Severní Dakoty na slavnostní otevření Prezidentské knihovny Theodora Roosevelta, přičemž toto letadlo označil za „nejlepší letadlo, jaké kdy bylo postaveno“.
Zdroj v angličtině ZDE
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