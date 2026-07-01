Miliardy pro premiéra v zemi, kde jsou extrémně vysoké daně pro chudé a extrémně nízké daně pro bohaté
1. 7. 2026 / Boris Cvek
Na Seznamu píšou, že Agrofert vyplatil premiéru Babišovi asi 5,8 miliard korun. Ne že bych těch téměř šest miliard panu premiérovi nepřál. Aspoň bude mít na důchod. Každá miliarda, vlastně koruna se hodí. Znáte to: dobrá hospodyňka i pro pírko…
Problém je v tom, že Česká republika má extrémně vysoké daňové zatížení nízkopříjmových a chudých lidí a extrémně nízké daně z majetku, zejména kapitálové daně jsou u nás jedny z nejnižších v Evropě.
Kromě toho když Fialova vláda zvedala daně z nemovitostí, zvedla je tak, že to zatížilo nejchudší vlastníky, zatímco na nejbohatší to téměř nedopadlo. Šéfka Finanční správy dokonce opakovaně tvrdí, že všechny daně jsou u nás nastaveny ve prospěch bohatých.
V tomto světle je těch necelých šest miliard pro premiéra vlastně skandál. Kdyby žil v zemi, kde státní rozpočet přetéká penězi z řádně daněného bohatství, možná by si ty peníze i opravdu zasloužil.
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