Z pěší zóny v centru Olomouce se stalo něco jako silnice první třídy
3. 7. 2026 / Boris Cvek
Prázdniny bývají v Olomouci typické prázdným městem a klidem. Bohužel v posledních dnech, dokonce i po skončení oprav a uzávěrek, se z pěší zóny v samotném centru města stalo něco jako silnice první třídy. Velmi často tudy jezdí auta každou minutu, někdy i několikrát za minutu. Pěkně po kostkách. Běžně i v jednu ráno v noci. Pořád dokola, bez přestání.
Možná je naděje v tom, že se tam začnou brzy tvořit zácpy a auta se přestanou hýbat. Třeba se jim povolí jezdit i po chodníku a zablokovat totálně pěší pohyb. Problém by ovšem byl v tom, že výfuky by kouřily přímo do oken a řidiči by museli chodit na potřebu během státní trvajícího desítky hodin do okolí města. Esteticky by to ovšem přidalo kráse psích výkalů, kdyby byly ozdobeny těmi lidskými.
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