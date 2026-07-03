Nedostatek benzínu v Rusku může trvat měsíce
3. 7. 2026
V nadcházejícím měsíci pravděpodobně nebude možné zvýšit zatížení ruských rafinerií postižených útoky UAV, uvedl zdroj z ropného průmyslu pro Kommersant. Podle něj tento měsíc zůstane objem rafinace "v nejlepším případě" na úrovni června, a to pouze pokud nebudou nové útoky na rafinerie.
Podle Energy Intelligence v červnu objem rafinace ropy v Ruské federaci klesl meziročně o 25 % – na 3,91 milionu barelů denně, což je nejméně za více než 20 let. Produkce benzínu meziročně klesla o 17 % na 850 tisíc barelů denně, což je výrazně méně než potřeby domácího trhu.
Výpadky rafinerií dosáhly "mimořádných" rozměrů, řekl analytik Energy Intelligence Liam Peach agentuře Associated Press: od března UAV zaútočily na ruská ropná průmyslová zařízení nejméně padesátkrát a některé rafinerie byly opakovaně zasaženy. Moskevská rafinerie dvakrát, Nižgorodněfťeorgsintěz dvakrát, a rekordem byla rafinerie v Rosněfti v Tuapse, která byla napadena sedmkrát.
"Nejznepokojivějším momentem je, že krize teprve začíná," říká Jaroslav Kabakov, stratég ve Finamu. "Vrchol sezónní poptávky tradičně připadá na srpen–září a známky nedostatku a zrychlení cen se objevily v červnu." Benzín, který se stal vzácným, rychle zdražuje: na konci června dosáhl roční nárůst maloobchodních cen paliva 20 %, což je rekord od roku 2010.
Na soukromých čerpacích stanicích, které nejsou spojeny s velkými ropnými společnostmi, se litr benzínu prodává za 120 nebo dokonce 140 rublů. Na Krymu a v Sevastopolu, který se stal epicentrem benzínové katastrofy, dosáhly ceny 200 rublů za litr.
Nyní je asi třetina kapacit rafinace ropy v Rusku nevyužitá, říká Chris Weafer, šéf poradenské společnosti Macro-Advisory. "Děje se to v kritickém období pro ruskou ekonomiku, kdy začíná sklizeň," zdůrazňuje.
Aby se zmírnila benzínová krize, rozhodlo se Rusko, druhý největší vývozce ropy na světě, udělat to, co bylo dříve nemyslitelné: dovážet benzín po moři. Podle agentury Reuters již začaly nákupy indického benzínu a první várky – asi 60 tisíc tun – dorazí do jednoho z přístavů v blízké budoucnosti. Kromě toho Kazachstán souhlasil s dodávkou 50 tisíc tun benzínu jako součásti humanitární pomoci.
Pro Rusko je to užitečná, ale ne příliš velká podpora, říká analytik Freedom Finance Vladimir Černov: "Pokud vezmeme letní spotřebu asi 110 tisíc tun benzínu denně, pak 50 tisíc tun je méně než polovina jednodenní poptávky v zemi. I když vezmeme v úvahu současný rozdíl mezi výrobou a spotřebou, tento objem bude stačit na zhruba pár dní nedostatku." Kazachstán tak může uzavřít nejzávažnější propady v určitých regionech, ale nemusí zcela nahradit běžný provoz ruských rafinerií, zdůrazňuje Černov.
Dlouhé fronty na čerpacích stanicích způsobují stále větší nespokojenost mezi lidmi, kteří už trpí inflací, omezením internetu a kolapsem nadějí na brzké ukončení války. "Je zřejmé, že existuje sociální krize spojená s palivy, která se může vyvinout v politickou, i když zatím neexistují žádné vážné důsledky," říká politický analytik Andrej Kolesnikov. "To zvyšuje pocit únavy, který přechází v podráždění. Ale protože lidé nemají nástroje ke změně situace, nedělají nic jiného než si stěžují na úřady a na to, že válka nekončí," říká Kolesnikov.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse