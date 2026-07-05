Britští rodiče byli varováni před zveřejňováním fotografií dětí kvůli obavám ze sexuálního zneužívání pomocí umělé inteligence. Co Česko?
5. 7. 2026
Britská národní agentura pro boj proti kriminalitě a orgán pro dohled nad bezpečností vydávají pokyny v souvislosti s nárůstem explicitního materiálu na internetu
Rodiče by neměli zveřejňovat fotografie svých dětí na internetu, uvádí průlomové pokyny vydané s cílem čelit nárůstu materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání generovaného umělou inteligencí.
Toto doporučení vydaly britská Národní agentura pro boj proti kriminalitě (NCA) a Internet Watch Foundation (IWF), které se obávají, že si většina lidí neuvědomuje nebezpečí, které představují pedofilové a zločinecké sítě.
Doporučují, aby rodiče a zákonní zástupci nastavili své účty na sociálních sítích jako soukromé nebo sdíleli fotografie svých dětí pouze v rámci skupiny „blízkých přátel“. NCA a IWF zdůraznily, že rodičům neříkají, jak se mají chovat na internetu, ale že by si měli být vědomi tohoto problému a vědět, jak mu čelit.
Pokyny rovněž doporučují provést kontrolu účtů na sociálních sítích a vyhledat staré fotografie, které by mohly být zneužity predátory, a přehodnotit dohody o souhlasu s pořizováním fotografií – například se školami nebo sportovními kluby –, které mohly být podepsány ještě předtím, než průlomové pokroky v oblasti umělé inteligence umožnily manipulaci s obrázky.
„Vyzýváme rodiče a pečovatele, aby ještě dnes podnikli několik jednoduchých kroků,“ uvedl Tim Wright, vedoucí manažer NCA.
Pokyny stanovují tři opatření: kontrolu nastavení soukromí na účtech na sociálních sítích; prověření, kdo může vidět fotografie jejich dětí; a otevřenou diskusi o tom, zda dát souhlas jednotlivcům a organizacím k zveřejňování fotografií na internetu.
NCA uvedla, že většina rodičů a pečovatelů si neuvědomuje, že technologický pokrok dal zločincům veřejně dostupné nástroje k vytváření materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí (CSAM), aniž by museli přímo kontaktovat – nebo „získávat“ – oběti.
„Průměrný rodič nebo pečovatel nezveřejňuje fotografii dítěte na internetu s tím, že by mohla být stažena a přeměněna na CSAM,“ uvedla Lorna Sinclair, manažerka pro osvětu v oblasti sexuálního zneužívání dětí v NCA. „Existuje spousta rodičů a pečovatelů, kteří nevědí, že tento problém existuje.“
Množství materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí generovaného umělou inteligencí, které bylo nalezeno na internetu, vzrostlo v loňském roce o 14 %, podle organizace IWF, která v roce 2025 identifikovala 8 029 obrázků a videí s realistickým CSAM vytvořených umělou inteligencí.
Organizaci IWF, která monitoruje případy CSAM a provozuje horkou linku pro hlášení, kontaktovali mladiství do 18 let, kteří byli vydíráni poté, co jejich snímky byly pomocí umělé inteligence upraveny tak, aby zobrazovaly nahotu. Důvěrná služba pro odstraňování explicitních snímků osob mladších 18 let pořízených bez jejich souhlasu, nazvaná Report Remove, rovněž nahlásila příklady manipulace se snímky, při nichž byly běžné, plně oblečené selfie pomocí umělé inteligence přeměněny na extrémní pornografii.
V jiném případě, který řešila služba Childline, uvedla patnáctiletá dívka, že neznámý člověk vytvořil „opravdu přesvědčivý“ falešný nahý snímek, na kterém použil její obličej a ložnici, přičemž zdrojový materiál zřejmě získal z jejího účtu na Instagramu.
Zveřejnění těchto pokynů také navazuje na případy, kdy se webové stránky britských škol staly terčem vyděračů, kteří stahovali fotografie dětí, pomocí nástrojů umělé inteligence je převáděli na materiál znázorňující sexuální zneužívání dětí a poté vyhrožovali zveřejněním výsledků. Britský poradní orgán pro boj proti online škodám, pracovní skupina pro včasné varování (EWWG), mezi jejíž členy patří NCA a IWF, doporučila školám, aby ze svých webových stránek a účtů na sociálních médiích odstranily identifikovatelné fotografie tváří žáků.
Dan Sexton z IWF uvedl, že by byl při zveřejňování fotografií dětí na internetu velmi opatrný kvůli nedostatečné ochraně. Fotografie: Graeme Robertson/The Guardian
Dan Sexton, technologický ředitel IWF, řekl, že se cítí „velmi nepříjemně“, když musí rodičům radit, aby nezveřejňovali fotografie dětí, ale domnívá se, že jiná možnost neexistuje. „Nevím, co jiného bych rodičům měl říct,“ uvedl. „Byl bych velmi opatrný [při zveřejňování fotografií dětí na internetu], protože neexistuje žádná ochrana.“
Pokyny NCA a IWF uvádějí: „Pokud chcete sdílet fotografie svého dítěte na internetu, doporučujeme vytvořit skupinu ‚blízkých přátel‘ nebo omezit viditelnost tak, aby je mohly vidět pouze vybrané osoby.“
Dětská charitativní organizace NSPCC rovněž doporučuje, aby osoby mladší 18 let nastavily své účty na sociálních sítích jako soukromé.
Videa zveřejněná v rámci těchto pokynů ukazují fiktivní scénáře, ve kterých rodiče fotografují své děti v běžných situacích, jako je sportování nebo čekání u školní brány, a jsou upozorňováni na rizika sdílení fotografií na internetu. NCA a IWF uvádějí, že chtějí povzbudit rodiče a děti, aby řekli „ne“ sdílení fotografií na internetu, pokud se při tom necítí dobře.
Pokyny k provedení kontroly sociálních médií zahrnují, aby uživatelé zkontrolovali své vlastní účty na sociálních médiích a posoudili, zda je na nich vidět „tvář, tělo nebo školní uniforma“ jejich dítěte, zda jim nevadí, že je daný obrázek stále online, a zda jej lze smazat nebo nastavit jako soukromý. Doporučují také zkontrolovat, zda přátelé nebo rodina nenahráli obrázky dítěte daného rodiče, včetně starších příspěvků, a „jasně a klidně“ prodiskutovat, jaká opatření by se s těmito příspěvky dala podniknout.
Pokyny rovněž doporučují zkontrolovat formuláře souhlasu podepsané rodiči ve škole, školce nebo kroužcích, jimiž dávají svolení k použití snímku svého dítěte, a zvážit, zda chtějí tento souhlas odvolat.
Vedoucí marketingu organizace IWF, Tom Dyson, uvedl: „Pokud chcete, aby byla fotografie vašich dětí odstraněna z webových stránek nebo sociálních médií, můžete to bez problémů udělat.“
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