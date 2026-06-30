Nízké mzdy a 300-400 miliard ročně odejde z republiky na zisku, pořád dokola
30. 6. 2026 / Boris Cvek
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Vzpomínáte, jak se debatovalo ve veřejném prostoru o tom, že z ČR odchází zahraničním vlastníkům firem, které podnikají u nás, stovky miliard ročně? Platí to stále. Samozřejmě vždy bylo riziko, že toto téma vzbudí xenofobní reakce proti „cizákům“. Problém je ale u nás. Nízké mzdy. Ty peníze by mohly a měly přece jít do mezd.
Podle čerstvého článku na Seznamu je rozdíl mezi tím, co u nás zahraniční vlastníci vydělají (612 miliard) a co tu investují (238 miliard) asi 400 miliard korun. Kdyby z toho třeba 200 miliard šlo do mezd, což by znamenalo, že vlastníci by pořád dobře vydělávali, mohla by Česká republika zažít úžasný ekonomický vzestup založený na vnitřní poptávce, vyšším výběru daní, strategických investicích státu.
Jenže u nás je to prakticky se vším tak, že se téma vynoří, prožvaní se, zapomene se, pak se vynoří znovu v nezměněné, ba horší podobě, a často už pak ani nevyvolá žádnou pozornost. Ale i kdyby vyvolalo, zase to bude jen žvanění o ničem. Odvaha sem, odvaha tam, inovace sem, inovace tam, experti sem, experti tam. Takových zásadních témat by se dalo snadno identifikovat deset i dvacet. Pořád dokola.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-zahranicni-firmy-v-cesku-loni-vydelaly-613-miliard-vetsina-penez-miri-pryc-309609
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