Kumulativní nálože z kávové sedliny? Vědecký šéf Pentagonu popisuje budoucnost války
1. 7. 2026
"Fakt je, že můžete do boje přinést relevantní schopnosti, jako to udělali Ukrajinci a jejich spojenci v konfliktu s Ruskem, které v podstatě na začátku boje neexistovaly," řekl Joseph Jewell, náměstek ministra obrany pro vědu a technologie, na summitu Defense One Tech v Arlingtonu ve Virginii. "To je tu novinka."
Je to něco, co se Spojené státy musí naučit, řekl Jewell.
Domácí průmysl dronů na Ukrajině "do značné míry vznikl téměř přes noc kvůli naléhavosti. Myslím, že s našimi průmyslovými zdroji bychom určitě mohli dělat věci v takovém rozsahu a dokonce i sofistikovanějším způsobem. A musíme to udělat," řekl.
Jewell poznamenal, že Ukrajina vyřadila ruské námořnictvo z bojů bez většího vlastního námořnictva.
"Způsob, jakým to dokázali, znamená několik věcí. Za prvé, jejich zbraňové systémy byly malé, relativně nedetekovatelné. Za druhé, měli jich hodně," řekl.
Stále je potřeba drahých, vysoce schopných zbraní, řekl Jewell, "Ale tento vynikající efekt může být podpořen využitím stovky nebo tisíce dronů ovládaných umělou inteligencí. A myslím, že právě v tom začínáme vidět, jak se moderní válka vyvíjí. Nyní je model spousta lidí na Ukrajině, kteří tyto drony z pohledu první osoby ovládají ručně. Myslím, že přirozený vývoj je řízený AI, nebo AI."
Patentové prázdniny
Jedním ze způsobů, jak se Pentagon snaží urychlit inovace, je usnadnit obranným firmám využívání vládních technologických patentů.
Ministerstvo obrany vlastní desítky tisíc patentů, ale ročně z nich získává jen asi 20 milionů dolarů. V lednu Jewellův nadřízený, náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael, oznámil "patentový svátek", během kterého mohou soukromé společnosti licencovat některé z těchto patentů – asi 500, jak uvedl Jewell – zdarma.
Řekl, že první patentová licence bez poplatků byla udělena minulý měsíc. K polovině června bylo 14 patentů "podepsáno" pro komerční použití, jeden byl licencován za poplatek firmou, která chtěla exkluzivitu, dalších 36 je v procesu řízení a přišlo 145 dalších přihlášek, uvedl.
Biotechnologie
Jewell vyzdvihl příslib biotechnologií spojených s umělou inteligencí. Zmínil nový bioinženýrský tepelný povlak, který by mohl dronům pomoci zakrýt jejich tepelné stopy, vyvinutý prostřednictvím BioMADE, institutu pro inovace ve výrobě podporovaného ministerstvem obrany.
Také popsal experiment, při kterém námořní pěšáci v Pacifiku používali 3D tiskárny a další nástroje k výrobě kumulativních náloží z místních materiálů: plastových lahví na vodu, drcených sopečných hornin, kokosových slupek a kávových sedlin.
"Ve skutečnosti všechny explodovaly; sopečné horniny byly nejúčinnější," řekl. "Co mě fascinuje, je, že to bylo 3D tištěné. Efektivně jste zkrátili dobu [dopravy] do místa použití o 99 %, protože byste [nálož] mohli vyrobit v terénu z materiálů, které jsou endemické v Indo-Pacifiku."
Navíc měla tvarovaná nálož námořní pěchoty "o 25 % lepší směrové vlastnosti než konvenčně vyráběné vysoce výbušné zbraně," uvedl. "Takže si představujeme budoucnost, kde budete mít kontejnerové výrobní zařízení pro potenciální ingredience, včetně 3D tiskárny na výrobu kumulativních náloží. A pak můžete například položit CONEX box na pole, kde potřebujete, aby mohl vyrábět bionaftu, mohl vyrábět letecké palivo."
Zdroj v angličtině: ZDE
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