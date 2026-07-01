Ford znovu najímá lidské inženýry poté, co AI nesplňuje požadavky na kontrolu kvality
1. 7. 2026
Ve snaze využít výhod technologie, o které vývojáři tvrdí, že múže snížit náklady a zvýšit produktivitu, ji americký výrobce automobilky zavedl v některých částech svých operací, včetně kontrol kvality.
Podle Bloombergu však jeho vedení uvedlo, že firma v posledních letech znovu najala více než 300 "veteránů" inspektorů kvality, aby kompenzovala úskalí automatizovaných systémů.
"Umělá inteligence je fantastický nástroj, ale je tak dobrá, jak dobré jsou informace, které použijete k jejímu tréninku," řekl novinářům Charles Poon, viceprezident pro inženýrství vozidel.
"V předchozích letech jsme nevěnovali tolik pozornosti, kolik bychom měli, zkušenostem našich nejvíce znalých inženýrů, kteří s námi byli během mnoha produktových cyklů," řekl.
Americký výrobce automobilů patří mezi mnohé, kteří využili rozruchu kolem AI, zejména v době nadšení na Wall Street ohledně potenciálu této technologie zvýšit marže.
"AI zanechá za sebou spoustu bílých límečků," řekl šéf Fordu Jim Farley v rozhovoru s autorem Walterem Isaacsonem vloni v červnu.
Při říjnové konferenci o výsledcích provozní ředitel Kumar Galhotra uvedl, že firma "nasazuje AI napříč celým průmyslovým systémem".
To zahrnovalo nasazení 900 kamer poháněných umělou inteligencí ve svých závodech "k detekci problémů s kvalitou přímo u zdroje a pomoci nám zmírnit narušení dodávek", řekl Galhotra investorům.
Poon však ve středu novinářům řekl, že kontroly řízené umělou inteligencí nesplnily očekávání.
"Mylně jsme si mysleli, že pouhým zavedením umělé inteligence a přijetím požadavků na design vyrobíme vysoce kvalitní produkt," řekl.
Poon údajně poukazoval na automatizované nástroje, které postrádají školení a odbornost zkušených techniků – mnozí z nich podle něj firmu opustili dříve, než mohli své znalosti využít ke zlepšení technologie.
Řekl, že tito lidští pracovníci byli od té doby znovu přijati, aby se jejich systémy vyškolily a zároveň aby mentorovali mladší pracovníky.
"Uvědomili jsme si, že abychom mohli zlepšit některé naše nástroje pro automatizaci, strojové učení a umělou inteligenci, musíme zajistit, aby je školili ti nejzkušenější lidé," řekl Bloombergu.
Ford přiznal své nedostatky v umělé inteligenci ve chvíli, kdy vyzdvihl návrat na vrchol indexu používaného jako průmyslový benchmark pro měření kvality vozidel.
Uvedl, že je největším hlavním výrobcem automobilů v americké studii JD Power Initial Quality Study – žebříčku, kterou nedrží od roku 2010.
V tiskové zprávě k této události společnost uvedla, že "dosažení špičkové kvality vyžaduje výraznou obnovu talentů".
To zahrnovalo nahrazení vedoucích pracovníků v oblasti inženýrství, dodavatelského řetězce a výroby, uvedla zpráva, stejně jako přijetí přibližně 300 zkušených inženýrů, "kteří nesou těžce získanou moudrost desetiletí designu".
Zdroj v angličtině: ZDE
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