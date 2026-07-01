Teorie podkovy: Německá BSW chce vést společnou kampaň s AfD
1. 7. 2026
V dopise Weidelovi a spoluvůdci AfD Tinovi Chrupallovi BSW vystoupila ve prospěch "kontroverzní debaty na velkém trhu na východě republiky" mezi Weidel a zakladatelkou BSW Sahrou Wagenknecht.
Obě strany jsou "ignorovány hlavním proudem z různých důvodů," kritizovala BSW. Wagenknecht si také stěžovala, že její strana "téměř už nemá slovo" ve veřejnoprávním vysílání. Východ však funguje jinak, a proto BSW otevírá své volební kampaně pro dva souboje – jeden v Magdeburgu a druhý ve Schwerinu.
Dopis podepsali vůdci strany Fabio De Masi a Amira Mohamed Ali. V něm BSW také opakuje svůj požadavek na "nestranické ministerské předsedy" v zemských parlamentech Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Předpomořansko. Měli by "vládnout s proměnlivými většinami za účasti AfD".
Podle strany to neznamená účast AfD ve vládě, ale integraci do rozhodování státního parlamentu – podle BSW většinu má AfD. Všechny ostatní strany to vylučují.
Zemský parlament v Magdeburgu v Sasku-Anhaltsku bude znovu zvolen 6. září a volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku se uskuteční 20. září. Podle nedávných průzkumů by se BSW mohla poprvé dostat do Schwerinu a v Magdeburgu byla strana nedávno pod hranicí 5 %.
Zdroj v němčině: ZDE
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