Když jsou lidská práva jen punchline
30. 6. 2026 / Jakub Roubíček
Není to poprvé, kdy se tváře hnutí STAN vyjadřovaly k problematice stejnopohlavních párů a genderu. Před dvěma lety se posluchači podcastu Standa Show od Danuše Nerudové dozvěděli, že existuje třetí, čtvrté i více pohlaví. Tím tehdy mohla část této komunity urazit, byť se za své vyjádření později omluvila slovy, že už ví, kolik těch pohlaví vlastně je.
V pondělí se asistent poslankyně za STAN a autor instagramové meme page brainrot.politika Jakub Hynek dopustil podobného přešlapu. Vydal reel, ve kterém jsou nezvykle vysoké teploty přičítány tomu, že jsou Filip Turek a Petr Macinka homosexuály.
Hnutí STAN léta veřejně deklaruje, že chce stejná práva pro všechny. Proti tomu by žádný rozumný člověk nemusel nic mít. Punchline reelu však spočívá právě v domnělém homosexuálním vztahu mezi dvěma zmíněnými motoristy.
Věc by šlo rychle okomentovat tím, že je to humor už ohraný a v jádru hloupý. Paradoxem ale zůstává, že je to právě člověk z prostředí STANu, kdo se takto prezentuje před svými liberálně naladěnými voliči.
Ti to však hnutí nejspíše odpustí, ostatně jako vždycky. Starostové ve svém Plánu pro budoucnost koneckonců píšou, že „budou prosazovat manželství pro všechny páry bez diskriminace a rovné příležitosti pro menšiny ve všech oblastech života.“ Tomu věřte. Průzkumy navíc ukazují na jejich stále rostoucí popularitu.
Všechny tyto incidenty nakonec jen odhalují realitu dneška. Pro volební zisk politický subjekt udělá vše. I za cenu, že ze svých voličů průběžně dělá idioty. Ti přitom často přehlížejí rozpory, které by u jiných stran pravděpodobně kritizovali. Lidská práva jsou přece víc než jen pouhý kampaňový slogan.
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