Izraelci likvidují infrastrukturu na Západním břehu Jordánu
1. 7. 2026
Routine destruction of Palestinian roads and water infrastructure in the Occupied West Bank, featuring the armored D9 Caterpiller produced in East Peoria, Illinois and provided free of charge using our taxpayer dollars. pic.twitter.com/5ayd1s17Im— gato fumante (@KweenInYellow) June 30, 2026
73 041 zabitých Palestinců
595 zabitých humanitárních pracovníků
260 zabitých novinářů
81 % budov zničeno nebo poškozeno
58 000 dětí přišlo o jednoho nebo oba rodiče
87 % orné půdy poškozeno
850 000 lidí potřebuje nouzové přístřeší
Genocide in Gaza— Declassified UK (@declassifiedUK) June 30, 2026
73,041 Palestinians killed
595 aid workers killed
260 journalists killed
81% of structures destroyed/damaged
58,000 children have lost one or both parents
87% of cropland damaged
850,000 in need of emergency shelter itemshttps://t.co/z4G6vtcqY7 pic.twitter.com/vVChuDUuBI
Izrael postupně posouvá značky žluté čáry hlouběji do Gazy. Tyto značky vymezují území pod izraelskou kontrolou. „Podíl území Gazy, které je pod izraelskou kontrolou, se rozhodně zvětšuje.“ Palestinci, kteří se přiblíží k žluté čáře, riskují, že budou zastřeleni.
NBC News: V Gaze byl zastřelen tříletý chlapec; zpráva OSN obviňuje Izrael z útoků na děti
Zpráva uvádí, že Izrael uplatňuje „záměrnou strategii“ zaměřenou na děti na okupovaném Západním břehu a v pásmu Gazy, což vede k genocidě, což Izrael popírá.
Měli být v bezpečí.
Bahaa Abu al-Ajeen vedl svého tříletého syna Rayana zpět do plachtou zakryté chatrče, kterou nazývali domovem – provizorního příbytku poskytujícího alespoň částečnou ochranu před sluncem na válkou zničené farmě ve střední části Gazy.
Otec se synem kráčeli v oblasti označené jako bezpečná pro civilisty, poblíž „žluté čáry“ – hranice vyznačené žlutými bloky a vlajkami, která odděluje části pásma Gazy pod palestinskou kontrolou od oblastí pod izraelskou vojenskou kontrolou. Osmatřicetiletý al-Ajeen však uvedl, že když je zastavili izraelští vojáci, ztuhl strachem.
„V tu chvíli jsem nevěděl, jestli mám jít dopředu, nebo dozadu,“ řekl. Když Rayan začal křičet, al-Ajeen, jehož rodina v této oblasti již dlouho hospodaří, zvedl svého syna a pokračoval v chůzi.
V tu chvíli vojáci vystřelili to, co izraelská armáda později popsala jako „varovné“ výstřely.
Třetí výstřel zasáhl Rayana do hlavy, řekl al-Ajeen stanici NBC News z nemocnice al-Aqsa 15. června, den po incidentu. „Poté začali střílet i na mě.“
Israel is slowing moving yellow-line markers deeper into Gaza. They mark the are controlled by Israel. “The percentage of Gaza that’s controlled by the Israelis is definitely increasing.” Palestinians who approach the yellow line risk being shot. https://t.co/snpLXmFh5D— Kenneth Roth (@KenRoth) June 30, 2026
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