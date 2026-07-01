Kontroverze ohledně odstraňování zabitých palestinských novinářů
1. 7. 2026
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Globální šéfkou Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se stala Jacki Alexander, dosavadní regionální ředitelka operací proizraelské organizace AIPAC v USA
Výbor na ochranu novinářů (CPJ) odvolal členku správní rady Niku Soon-Shiong, vydavatelku Drop Site News, poté, co zpochybnila, proč byli někteří palestinští novináři vyřazeni z CPJ statistiky obětí v Gaze. K této kontroverzi dochází v době, kdy CPJ provádí revizi své databáze novinářů a pracovníků médií zabitých v Gaze; aktuální počet obětí se snížil na 209 poté, co bylo vyřazeno 20 palestinských jmen. CPJ uvádí, že revize začala poté, co hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád zveřejnily nekrology osob uvedených jako novináři. CPJ odstranilo osm jmen kvůli údajnému statusu bojovníka a dalších 12 z různých důvodů, přičemž uvedlo, že vylučuje kohokoli, kdo se „účastnil bojů“ nebo „podněcoval bezprostřední násilí“. K tomu dochází několik měsíců poté, co informátoři obvinili CPJ ze zrušení svého Globálního indexu beztrestnosti, protože se očekávalo, že Izrael v něm obsadí první místo.
June 30, 2026
CPJ mění svou definici pojmu „novinář“ tak, aby z ní byli vyloučeni palestinští a libanonští reportéři, kteří pracovali pro média financovaná vládou, zatímco izraelští novináři působící v rámci armády – z nichž někteří byli zachyceni na kameru, jak pomáhají ničit domy – jsou i nadále uznáváni. Členka představenstva CPJ byla odvolána poté, co tuto změnu zpochybnila.
CPJ is changing its definition of "journalist" to exclude Palestinian and Lebanese reporters who worked for government-funded outlets, while Israeli journalists embedded with the military, some caught on camera helping destroy homes, remain recognized.— Quds News Network (@QudsNen) June 30, 2026
A CPJ board member was…
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