Andy Burnham představil vizi transformace Británie a nápravy „nefunkčního“ systému
30. 6. 2026
Budoucí britský premiér Andy Burnham se ve svém významném projevu zaměřil na obnovení důvěry v politiku, životní náklady a decentralizaci
Andy Burnham představil svůj plán na transformaci Spojeného království se slibem, že zlepší životní úroveň a obnoví důvěru v politiku prostřednictvím „největšího přerozdělení moci, jaké naše země kdy zažila“.
Osoba, o které se všeobecně předpokládá, že se stane příštím premiérem, uvedla, že současný systém je „nefunkční“ a že „pokračování ve stejném duchu“ nebude stačit k řešení významných výzev, před nimiž země stojí.
V rozsáhlém projevu, jehož ústředním tématem byla ambice „znovu pozvednout zemi“ a oživit naději mezi znechucenými voliči, Burnham řekl, že je zapotřebí dramatické „změny v tom, jak je Británie řízena, a ne jen v tom, kdo ji řídí“.
Vzhledem k tomu, že je nyní téměř jisté, že Burnham za necelé tři týdny převezme funkci po Keiru Starmerovi, měl jeho projev ukázat, jakým směrem zemi povede, a uklidnit jak poslance Labouristické strany, tak voliče, kteří možná mají pocit, že není prověřený a dokonce ani připravený na výkon moci.
Ve svém projevu v People’s History Museum v Manchesteru nový poslanec za Makerfield, oblečený ve svém již známém tmavém tričku a saku, uvedl, že jádrem jeho programu je „nový směr“, který zahrnuje:
- Dlouhodobý cíl větší veřejné kontroly nad základními službami, jako je voda, bydlení, energetika a doprava, s cílem pomoci omezit životní náklady.
- Centrum „No 10 North“, které by dohlíželo na rozdělování moci a zdrojů z Whitehallu po celé zemi a které, jak odhalil deník The Guardian, by vedl jeho bývalý výkonný ředitel z Manchesteru.
- Největší program výstavby obecních bytů od poválečného období a „renesanci“ hlavních nákupních ulic prostřednictvím reformy daní z podnikání.
- Vyvážení vzdělávacího systému, který se podle něj příliš soustředil na cestu k univerzitě, a postavení akademických a technických oborů na stejnou úroveň.
Ve svém projevu se Burnham opět snažil ujistit, že se bude držet fiskálních pravidel dosavadní ministryně financí Rachel Reevesové, poté co loni naznačil, že Spojené království je „otrokem“ vůči dluhopisovým trhům, a uvedl, že jeho program je podpořen „disciplínou, která pramení ze zdravých veřejných financí“.
Řekl však, že klíčové pozice ve vládě oznámí až těsně před převzetím moci, a vyzval veřejnost, aby ignorovala „divoké spekulace“ ohledně jeho volby ministra financí, která by poskytla dosud nejjasnější náznak jeho ekonomického směřování. Ed Miliband, ministr pro energetiku, je považován za favorita.
Naznačil, že jakmile se dostane do Downing Street, připraví balíček opatření na podporu životních nákladů, a uznal, že „lidé nemohou na změnu čekat donekonečna“, protože mnoho domácností se potýká s účty a dalšími každodenními nezbytnostmi.
„Lidé teď potřebují něco navíc, aby mohli čelit rostoucím nákladům,“ řekl Burnham. „Udělám vše, co bude v mých silách, abych to zajistil, a aniž bych riskoval veřejné finance, budu se snažit dát Británii co nejdříve trochu prostoru k nadechnutí. Lidé musí mít možnost těšit se na večer venku nebo na dovolenou s dětmi. Lidé potřebují naději.“
Naděje byla v projevu opakujícím se tématem.
„Jakou naději můžeme mít, že to tentokrát bude jiné? To je otázka, kterou bych si kladl, kdybych byl právě teď voličem,“ řekl.
„Westminster nefunguje ve prospěch lidí a nefunguje už velmi dlouho. Ve skutečnosti je nefunkční. A v důsledku toho není země tam, kde by měla být. Uvízla v zajetých kolejích a je jasné, že takhle dál pokračovat nemůžeme.“
Burnham, který působil v poslední labouristické vládě a zasedal v opozičních lavicích, dokud se nestal starostou Greater Manchesteru, uvedl, že jeho generace politiků musí převzít odpovědnost za to, že nebyla dost dobrá.
„V světě, kde se lidem daří čím dál lépe, by to možná tolik nevadilo, ale když tomu tak není, je to nebezpečné a ničí to to, co zbývá z kulturní důvěry v politiku,“ řekl. „Nemůžeme prožít další desetiletí jako to, které jsme právě zažili. Potřebujeme nové odhodlání ke zvýšení životní úrovně… Musíme změnit politiku a musíme to udělat hned.“
Burnham zřídí "Úřad premiéra Sever" jako „nervové centrum nové Británie“, které bude dohlížet na přerozdělení pravomocí a zdrojů starostům a místním samosprávám po celém Spojeném království. V čele by stála Caroline Simpsonová, výkonná ředitelka sdruženého samosprávného orgánu v Manchesteru, která uvádí do praxe jeho vizi „manchesterismu“ a stala by se jeho zástupkyní šéfa štábu pod vedením Jamese Purnella.
Burnham má v úmyslu i nadále bydlet ve svém rodinném domě v Manchesteru namísto v Downing Street, což naznačuje, že v bytě v Downing Street by pobýval pouze během pracovního týdne.
Rovněž naznačil, že vláda v Londýně byla dlouho „příliš konfrontační“ a jednotlivá ministerstva promarnila příliš mnoho času vzájemnými spory. „Řeknu to zcela přímo: dny, kdy se Whitehall bránil přenosu pravomocí do regionů a národů, jsou nadobro pryč. “
V narážce na to, že by mohl přijmout právní opatření, která by donutila Whitehall jednat více v zájmu regionů, by úkolem operačního centra premiérského úřadu se sídlem v Manchesteru bylo „usilovat o rovnocenné životní podmínky“ ve všech částech země.
To by potenciálně mohlo znamenat následování německého modelu, naznačil, kde je federální vláda ze zákona povinna sdílet příjmy z daně z příjmu a DPH s regiony a vyžaduje fiskální vyrovnání k snížení majetkových rozdílů mezi oblastmi.
V reakci na obavy, že Manchester nemusí nutně odrážet celý sever Anglie, Burnham uvedl, že toto centrum by umožnilo přenos pravomocí také do Midlands, do jihozápadu a do Londýna, stejně jako do severovýchodu, Yorkshiru a Humberu.
Burnham rovněž naznačil, že chce změnit kulturu ve Westminsteru a že ačkoli „politický směr, který jsem nastolil, není předmětem vyjednávání“, chce, aby systém frakční disciplíny umožňoval poslancům jednat jako „skuteční zástupci“ bez obav z politických odvetných opatření.
Naznačil také, že bude hledat spolupráci s ostatními politickými stranami, aby našel „co nejvíce společné řeči“, což mu pomůže realizovat jeho desetiletý plán změn.
Mezitím generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že je přesvědčen, že Burnham bude dodržovat dlouhodobé výdajové závazky aliance a že si uvědomuje, že zbrojení může podnítit hospodářský růst.
Burnham uvedl, že politika veřejných zakázek ve Spojeném království – včetně oblasti obrany – se zaměří na podporu britských firem, a naznačil, že tomu tak bude i v případě, že to daňové poplatníky nakonec bude stát více.
Bleskový průzkum společnosti JR Partners, který si objednala kampaňová skupina 38 Degrees, zjistil, že Burnham si získal souhlas voličů ultrapravicové strany Reform UK v otázkách regionální decentralizace a kontroly nad veřejnými službami.
Před jeho projevem varovala předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová, že zemi „čeká léto plné chaosu“ a že ekonomika „zůstane v nejistotě“ kvůli nedostatečné jasnosti ohledně politiky „tohoto dočasného premiéra“.
Zdroj v angličtině ZDE
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