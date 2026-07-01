CPJ přezkoumává databázi obětí mezi novináři v Gaze
1. 7. 2026
Skupina pro svobodu tisku Výbor na ochranu novinářů přezkoumává postupy, jak identifikuje a zaznamenává novináře zabité ve válečných zónách.
Tento krok následuje po tom, co CPJ ve své databázi války v Gaze nesprávně označila bojovníky za zabité reportéry a poté, co militantní skupiny Hamás a Palestinský islámský džihád zveřejnily nekrology, v nichž odhalily jako bojovníky osoby dříve uvedené jako novináři. Pracovníci médií, a zejména váleční zpravodajové, jsou ve válečných zónách chráněni mezinárodním právem, pokud se aktivně nezapojují do nepřátelství.
"CPJ vždy jasně říkal, že do našich datových sad nezahrnujeme nikoho, o kom máme důkazy, že se zapojoval do boje nebo podněcoval bezprostřední násilí. To je v souladu s mezinárodním humanitárním právem, které považuje novináře spojené s nestátními aktéry za civilisty, pokud se přímo neúčastní bojů," uvedla ve svém prohlášení generální ředitelka CPJ Jodie Ginsberg.
Se zveřejněnými nekrology organizace pro svobodu tisku uvedla, že Hamás a PIJ přiznaly, že někteří z jejích bojovníků, kteří byli dříve označeni jako "novináři" zabití ve válečné zóně v Gaze, byli ve skutečnosti bojovníky. V důsledku toho CPJ odstranila osm jmen ze své databáze obětí pro Gazu, protože se "účastnila bojů".
Dalších 12 osob bylo odstraněno ze stránky CPJ o obětech, protože vyšetřování ukázalo, že buď nebyly novináři, nezemřely při práci jako novinář nebo mediální pracovník, nebo přežily útok poté, co byli nahlášeni jako pohřešovaní. K 25. červnu CPJ uvedla, že počet novinářů nebo pracovníků médií zabitých Izraelem v Gaze a v izraelských detenčních centrech od 7. října 2023 činí 209 osob.
Ginsberg uvedla, že přezkum, který by měl být ukončen v červenci, posoudí všechna zbývající jména na seznamech "zabitých" novinářů, aby potvrdil, že v době své smrti nebyli v boji. Cílem je chránit novináře a mediální pracovníky aktivní ve válečných zónách.
"CPJ jednoznačně odsuzuje zkreslení bojovníků jako novinářů nebo pracovníků médií, nebo zneužívání označení 'Press'. Takové jednání ohrožuje každého jednotlivého novináře, který se legitimně snaží informovat," dodala Ginsberg.
Zdroj v angličtině: ZDE
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