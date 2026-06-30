Británie: Policejní šéf varuje, že nepravdivá tvrzení o předsudcích britské policie vůči bělochům by mohla vrátit britskou policii „do 60. let“
30. 6. 2026
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Britská policie by mohla být vrácena do 60. let kvůli falešným tvrzením, že policisté jsou zaujatí proti bělochům, uvedl jeden z šéfů britských policistů.
Hlavní inspektor Andy George, předseda Národní asociace černošských policistů, se tak vyjádřil uprostřed rostoucích obav, že ultrapravicoví politici jako Nigel Farage vyvolávají napětí kolem vraždy teenagera Henryho Nowaka tím, že šíří nepodložená a provokativní tvrzení.
Mezi těmi, kdo se ohradili proti Farageovu tvrzení, že nasazení pout Nowakovi policisty v Southamptonu loni v prosinci poté, co byl pobodán, představovalo dvojí metr a zaujatost vůči bílým lidem, byli četní vysoce postavení představitelé britské policie.
Rovněž odsoudili Farage za jeho výrok, že reakce na tuto vraždu vyžaduje „chladný hněv“.Premiér Keir Starmer obvinil Farage, lídra ultrapravicové strany Reform UK z ignorování přání rodiny zemřelého teenagera a označil jednání lídra Reformu za „neodpustitelné“.
Nowakův otec Mark odsoudil „nelidské a ponižující“ zacházení s jeho synem ze strany policie.
Dodal však: „ Nechceme, aby jeho smrt byla zneužita k vyvolání dalších rozporů, nenávisti nebo napětí. Chceme, aby jeho příběh pomohl učinit naše ulice bezpečnějšími pro všechny.“
Hlavní policejní komisař hrabství Hampshire Alexis Boon, jehož policisté jsou pod drobnohledem kvůli způsobu, jakým incident řešili, se ve středu omluvil za to, jakým způsobem byl Nowak zatčen a spoután.
Vražda Nowaka, osmnáctiletého vysokoškolského studenta, vyvolala celostátní debatu o policejní práci.
Teenager byl loni v prosinci pobodán Vickrumem Digwou, který falešně tvrdil, že ho Nowak napadl z rasových důvodů.
Ve skutečnosti Digwa Nowaka několikrát bodl, ale policisté, kteří dorazili na místo činu, s ním zacházeli jako s podezřelým. Byl spoután a vzat do vazby, přestože policistům sdělil, že byl pobodán a nemůže dýchat.
Policejní šéfové nařídili celostátní zintenzivnění sběru zpravodajských informací o potenciálním násilí, o kterém se předpokládá, že souvisí s protesty krajní pravice, poté, co bylo v úterý při střetech v Southamptonu zraněno 11 policistů.
George uvedl, že falešná tvrzení politiků, jako je Farage, a aktivistů z krajní pravice o tom, že policejní zásahy jsou údajně zaujaté proti bělochům, by mohla zbrzdit úsilí o ukončení systémových a dlouhodobých předsudků vůči černochům.
Řekl: „Hrozí nebezpečí, že se policejní práce vrátí do doby dlouho před vraždou černošského mladíka Stephena Lawrence [kterou britská policie řádně nevyšetřila, protože Lawrence byl jen černoch], do 60. a 70. let, a to kvůli útokům z krajní pravice, které v posledních několika letech narůstají a stávají se stále běžnějšími.“
V Sněmovně lordů Doreen Lawrenceová, která bojovala s policií za spravedlnost poté, co v roce 1993 policie zklamala jejího zavražděného syna Stephena a jeho smrt nevyšetřila, řekla: „Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině Henryho Nowaka. Myslím si, že to, co se mu stalo, se nikdy nemělo stát. A za to, co se té noci stalo, by měla nést vinu policie,“ uvedla.
Sir Andy Cooke, který v dubnu odstoupil z funkce hlavního inspektora policie, řekl deníku Guardian, že během svého působení, kdy prověřoval všechny policejní sbory v Anglii a Walesu, nenašel žádné důkazy o předsudcích vůči bělochům.
Uvedl, že politici jako Farage se snaží případ Nowaka „využít“ k „posílení svých politických vyhlídek“ a ke zhoršení napětí v komunitách.
Cooke, který byl jmenován do vysoké policejní funkce konzervativci a sklidil chválu od obou hlavních politických stran, řekl: „Během mých pěti let v inspektorátu jsem nenašel vůbec žádné důkazy, které by podpořily jakékoli tvrzení o protibělošské zaujatosti v operativní policejní činnosti.
„V době, kdy v některých komunitách panuje neklid, není vhodná chvíle na politické hry s napětím mezi komunitami, zejména v souvislosti s tak tragickou událostí, která způsobila tolik bolesti rodině Henryho Nowaka.
Toto by mělo být období, kdy politici respektují přání rodiny a nesnaží se takovou tragickou a bolestivou situaci zneužít k posílení svých politických ambicí.“
Jeho zásah přišel v době, kdy se Southampton zotavoval z násilností, k nimž došlo po protestech vedených krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon. Stalo se tak poté, co Farage vyzval k „hněvu“ nad tím, jak s Nowakem zacházela policie.
Nowak byl Digwou pobodán poté, co se spor vymkl kontrole, ale policisté si neuvědomili, jak vážně byl zraněn, asi tři minuty ignorovali jeho prosby, že byl pobodán, a nasadili mu pouta.
Jeden z vysokých policejních zdrojů uvedl, že policie se domnívá, že ultrapravicoví politici se pokoušejí „vyvolávat rasové napětí pro svůj politický zisk“, a kritizoval tím na Farage a Robinsona, stejně jako na některé konzervativce, a že „jsou lhostejní k tomu, zda jejich výroky povedou k nepokojům v ulicích“.
V Dolní sněmovně varovali Starmer i Kemi Badenochová, předsedkyně konzervativců, před rétorikou vyvolávající rasové konflikty ve společnos a premiér odsoudil Farage za to, že tragédii využívá k svému politickému zisku.
„Teď je čas na seriózní práci, ne na vztek,“ řekl Starmer v reakci na Farageovu výzvu, aby se na tento případ reagovalo „čistým, chladným vztekem“.
Farage využil otázku k tvrzení, že Spojené království „žije v systému dvojího policejního přístupu“, a uvedl, že to vedlo k „hněvu, který jste včera v noci viděli v Southamptonu“.
Starmer označil výroky lídra strany Reform UK za „neodpustitelné“ a řekl: „Truchlící rodina nás požádala, abychom nereagovali tak, jak reagoval lídr strany Reform UK… Jeho reakcí je vyzývat k hněvu – k hněvu! To je jeho reakce na otce, který přišel o syna a požádal, aby se něco takového neopakovalo. Využívat tuto tragédii k vyvolávání nespokojenosti a konfliktu ve společnosti by bylo špatné za jakýchkoli okolností, ale dělat to v době, kdy rodina výslovně říká ‚prosím, nedělejte to‘, je neodpustitelné. To přesně ukazuje, jaký ve skutečnosti je.“
Satvir Kaur, poslankyně za volební obvod Southampton Test a první sikhská žena, která se stala ministryní britské vlády, uvedla, že při návštěvě této oblasti potřebovala ochranku, protože obdržela výhrůžky smrtí.
Představitelé komunity v Southamptonu uvedli, že došlo k nárůstu nenávisti namířené proti sikhům, někteří z nich mění své zvyky, aby se vyhnuli tomu, že se stanou terčem útoků, a kolem sikhských budov jsou nasazeny posílené policejní hlídky.
Mezitím byla jedna bývalá policistka nucena uprchnout do bezpečí poté, co byla na internetu falešně obviněna z účasti na zatčení Nowaka.
Christi Hillová, která 12 let sloužila jako policistka, kritizovala sociální sítě a platformy využívající umělou inteligenci, včetně Groku Elona Muska, za šíření falešného tvrzení, že byla jednou z policistek, které Nowaka zatkly. Uvedla, že z policie odešla více než rok před vraždou.
Boon, nejvyšší policejní důstojník v hrabství Hampshire, odmítl tvrzení o předsudcích namířených proti bělochům a řekl: „Nepřijímám pojem ‚dvouúrovňová policejní činnost‘, neuznávám ho.“
V rozhovoru pro média uvedl, že část kritiky namířené proti hampshirské policii je „nespravedlivá“.
Zdroj v angličtině ZDE
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