Babišova vláda, která "vyřešila" klimatickou krizi, trestuhodně ignoruje vlnu rekordních veder
30. 6. 2026
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Jiří Hlavenka
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Je zajímavé, co v této naprosto nebývalé vlně veder udělala vláda: vůbec nic.
Ze západní Evropy (postižené podobně jako my) jdou zprávy o okamžitých krizových opatřeních. Vyhlášení stavů nouze, krize - každá země pro to má různé pojmenování - s následnými kroky, na které je systém připravený a vycvičení. Identifikování zranitelných skupin osob (senioři, chronici, maminky s malými dětmi atd), nastavení postupů, které pomohou.
Ubrání tempa či úplná stopka tam, kde lidé pracují venku v námaze, pauza na několik dní. Kde se dá zpomalit, tam se to zpomalí: teplotu venku nesnížíme, zdravotní rizika ano.
Zajímavé je, že nejohroženější skupina (senioři, kteří současně už bývají chroniky, tzn. diabetici, nadváha, termoregulační problémy atd) je nejvěrnější voličskou skupinou Babiše.
Vykašlal se na ně, protože pochopitelně jsou mu osobně ukradení, a samozřejmě on sám nic neví a nechápe - musí mu to někdo říct, pak začne chaoticky mikromanažovat. (Mimochodem úplně stejný vzorec jako u Covidu, jako u tornáda na Jižní Moravě, jako u nedávných povodní.)
Je móda prakticky ze všech stran nadávat na stát. Pro Babiše je to "deep state", pro ODS a spol je to "otesánek", kterého je potřeba vyhladovět. Jenomže je to systém, který je funkční a ví, co má dělat. (Kdyby nebyl, tak tady nesedíme.).
Pokud řeknete - já to teda říkám často - že stát má být silný, tak hned dostanete nálepku bezmála komunisty.
Babiš "silný" stát chce - jenomže v jeho podání to znamená nikoli že je silný systém, ale že má nad ním osobní silnou nadvládu. Rozkáže a už to lítá!
Jenomže to je pravý opak silného, robustního systému: ten musí umět fungovat sám, protože jeho agenda je tak obrovská a komplexní, že je iluze, že lze dosáhnout cíle přímým rozkazováním shora.
Zatímco standardní česká pravice (ODS a její dva appendixy) se do státu obouvá verbálně, protože si myslí, že za to dostane od voličů čárky, ale nebourá ho, česká MAGA ho bourat chce zcela cíleně, protože směřuje k uchvácení státu (podobně jako Orbán, podobně jako Trump, stejná učebnice).
Zpátky k vedrům. Rozumím, že vláda se dostala do vlastní pasti. Prohlásila, že klimatická změna už není, a tedy když není, tak nemůžeme přijímat žádná opatření, to dá rozum.
Tak se to snaží vymlčet - však to horko přejde. Jasně že přejde. Akorát zbytečně umřou nebo zkolabujou lidi.
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