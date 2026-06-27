Jak přežít vedra
27. 6. 2026
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Vraťte se o třicet let zpět, prostudujte si prognózy oteplování, vytvořte závazný program adaptačních opatření, nové budovy stavte s dokonalou izolací a pasivním chlazením, všechny starší budovy postupně opatřete předokenním zastíněním a nádržemi na dešťovku, vysaďte ve veřejném prostoru dostatek stromů a dobře se o ně starejte, instalujte pítka a mlžítka, připravte plán ochrany nejzranitelnějších skupin v případě extrémních veder (například převozy do klimatizovaných prostor), klimatizace napojte na lokální zdroje, které budou fungovat i při kolapsu rozvodné sítě, pracujte usilovně na mitigačních opatřeních, která povedou ke zpomalení oteplování.
Máte to? Tak to jste v pohodě, píše trefně na sociální síti brněnská politička Barbora Atomová.
Dodatek Bohumila Kartouse: Není snad nutné vysvětlovat, že ironie příspěvku míří k ignoranci, která provází politické a společenské diskuse v mnoha demokratických zemích a která způsobuje, že velká část společnosti na základě tupých, dogmatických a vedu popírajících manipulací podceňuje změny klimatu a vytváří si fatálně mylné představy o skutečnosti. Rád bych znovu v této souvislosti poukázal na skutečnost, že v Česku existuje enkláva následovníků Václava Klause, mnohokrát usvědčeného hochštaplera (nejen) v oblasti klimatických změn (živeného fosilním oligarchou Tykačem), která dosáhla minoritního volebního výsledku, jenž však stačil k tomu, aby se tato skupina nebezpečných idiotů dostala k reálné moci v rámci Babišovy vlády (ano, Babiš je za tuto situaci nejvíce zodpovědný). Tito lidé v současnosti destruují environmentální politiku na Ministerstvu životního prostředí, odkud vyhazují absolventy Oxford University, když žvásty Klausových nohsledů zcela správně označí za nesmysly, a místo nich dosazují osmnáctileté usoplence bez vzdělání, jejichž jedinou kvalifikací je papouškování krajně pravicových, incelovských bludů na sociálních sítích, případně řidiče/skladníky, jejichž jedinou kvalifikací je totéž. Jde o přímou destrukci důvěryhodnosti institucí, destrukci společenského zájmu postaveného na vědeckém a expertním poznání. Jde o jeden z mnoha kroků, kterými Babišova vláda přímo poškozuje demokracii v Česku.
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