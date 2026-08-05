Proč Česká televize podporuje expanzivní okupační mocnost a jak klame české občany?
5. 8. 2026
Podle platných předpisů jsem se jako občan obrátil na kontrolní Radu České televize se Stížností na generálního ředitele České televize.
Stěžuji si na porušování zákonných povinností veřejnoprávního média a dobrých mravů a na klamání veřejnosti účelovou terminologií a informační politikou České televize ve prospěch okupační mocnosti Státu Izrael a jejích expanzivních cílů a v neprospěch okupovaného palestinského národa, který se zformoval pod tlakem izraelské okupace a vysidlovací a segregační praxe uplatňované okupační mocností státem Izrael.
Bude zajímavé vědět, zda členové Rady ČT najdou odvahu se podivnou informační politikou České televize zabývat a co a zda udělají k nápravě.
Radomír Silber
Radě České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
V Karviné dne 5. srpna 2026
Radomír Silber, Ph.D., (adresa)
Stížnost na generálního ředitele České televize pro porušování zákonných povinností veřejnoprávního média a dobrých mravů a pro klamání veřejnosti účelovou terminologií a informační politikou České televize ve prospěch okupační mocnosti Státu Izrael a jejích expanzivních cílů a v neprospěch okupovaného palestinského národa, který se zformoval pod tlakem izraelské okupace a vysidlovací a segregační praxe uplatňované okupační mocností Státem Izrael
Vážená Rado České televize,
podávám stížnost na generálního ředitele ČT pro dlouhodobé neetické a zákonu odporující jednání, kterým Česká televize účelovou terminologií a informační politikou, selekcí informací a agenda settingem uzpůsobuje a omezuje informovanost a názorovou pluralitu a působí ve prospěch okupační mocnosti Státu Izrael a jejích expanzivních cílů a v neprospěch okupovaného palestinského národa, který se zformoval pod tlakem izraelské okupace a vysidlovací a segregační praxe uplatňované okupační mocností Státem Izrael.
Informační politika České televize ve prospěch expanzivní okupační mocnosti a „vyvolených“ a de fakto v neprospěch okupovaného, blokovaného a vysidlovaného „nevyvoleného“ palestinského obyvatelstva nevytváří českým občanům platícím České televizi povinné poplatky dobré informační podmínky pro svobodné vytváření vlastních názorů.
Česká televize vlastními zaměstnanci nebo bez jakékoli oponentury i Českou televizí zvolenými a zvanými „komentátory“ či „analytiky“ užívá v hrubém rozporu s dobrými mravy a s mezinárodním právem a závazky České republiky pro okupační mocnost Izrael také název „Jeruzalém“. Vyjadřuje tak přímou podporu okupační mocnosti, která okupuje celý Jeruzalém (jehož jedna část se má stát hlavním městem svobodného Palestinského státu) a provádí politiku vysidlování a omezování a segregace a blokování palestinského obyvatelstva a budování okupačních osad „vyvolených“ na okupovaných palestinských teritoriích.
Česká televize také častěji bez korekce a uvedení kvalifikovaných informací o realitě dává ve svém vysílání a na webu prostor k vyjádřením ve prospěch okupační mocnosti Izraele, okupační armády a ve prospěch „vyvoleného“ obyvatelstva a v neprospěch „nevyvoleného“ okupovaného, blokovaného a vysidlovaného „nevyvoleného“ obyvatelstva. Jedním z exemplárních případů této informační prookupační politiky České televize se stalo i zveřejnění úmyslné a vědomé dezinformace aktivního podporovatele podněcovatelů genocidy Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta, tedy Petra Fialy.
Petr Fiala s podporou ČT cíleně klamavě, dezinformačně ve prospěch okupační mocnosti státu Izrael a izraelských kolonizátorů, pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti prostřednictvím České televize šířil: Viz 26. 10. 2023 ČT24 »Pokud jde o civilní oběti v Gaze, podle premiéra je Izrael opatrný, pokud jde o odvetná opatření. „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo“.«
Česká televize dezinformaci vyrobenou Petrem Fialou rozšířila v době, kdy světové agentury již zveřejnily podněty premiéra okupační mocnosti B. Netanjahua a ministra obrany okupační mocnosti Yoava Gallanta ke genocidě a genocidní blokádě Pásma Gazy a kdy okupační armáda státu Izrael již začala tyto kroky a útoky na civilní obyvatelstvo realizovat.
Česká televize tak v rozporu se zákonem a dobrými mravy rozšířila bez jakékoli oponentury tento úmyslně dezinformační výrok premiéra a předsedy parlamentní strany ODS Petra Fialy, přestože měla vědět a nepochybně věděla, že okupační mocnost Stát Izrael v nedávné minulosti a také aktuálně svým jednáním a jednáním okupační armády prokázal četné útoky na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí, ale i to, že životy preferovaného „vyvoleného“ obyvatelstva mají pro okupanty a budovatele okupačních osad jinou, vyšší hodnotu než životy nepřátel a domnělých nepřátel, ale i než životy žen a dětí okupovaného, blokovaného, segregovaného a vysidlovaného národa.
Česká televize také měla vědět a nepochybně věděla, že Petr Fiala je vzdělán i v oboru historie a politologie a že ve funkci předsedy vlády má k dispozici, jak to později potvrdil i Úřad vlády, aktuální informace o vyjadřování a jednání představitelů a armády okupační mocnosti Izraele. ČT mohla a měla tedy beze vší pochyby vědět, že popíračské výroky Petra Fialy jsou úmyslnou a vědomou dezinformací ve prospěch okupační mocnosti a její armády. Přesto Česká televize neposkytla divákům informace o skutečnosti a faktech, které by obsah a vliv dezinformačního výroku Petra Fialy konfrontovaly s historickou a aktuální realitou.
Česká televize v rozporu s obvyklou praxí poctivé žurnalistiky a publicistiky poskytuje o postavení a jednání okupační mocnosti Izraele a o postavení a jednání okupační armády a preferovaného a expanzi na okupovaná území podporujícího a uskutečňujícího obyvatelstva informace a publicistiku zjevně jim nakloněnou.
Česká televize v rozporu s obvyklou praxí poctivé žurnalistiky a publicistiky a v rozporu s dobrými mravy a s historickým povědomím českého národa, který prožil expanzi „vyvoleného“ německého národa, okupační teror a arizaci, poskytuje o postavení okupovaného, blokovaného, segregovaného a vysidlovaného a do uprchlických táborů zaháněného palestinského obyvatelstva informace a publicistiku bídnou, nehodnou demokratického a k mezinárodnímu právu a k lidským hodnotám se hlásícího média.
Okupační mocnost a její expanze a teror i válečné zločiny a zločiny proti lidskosti jsou v podání České televize normalizovány – tolerovány, neutrálně brány na vědomí bez odsudku a kvalifikované diskuse nebo formou selekce informací a agenda settingu ignorovány či zasouvány do pozadí nebo i ospravedlňovány.
Okupovaný, olupovaný, blokovaný, segregovaný a vysidlovaný národ je v podání České televize reprezentován jako problémový, vzpírání se, odpor proti okupaci a protiokupační hnutí paušálně bez diference a bez kvalifikované diskuse a oponentury jako „teroristé“. Mnohé z toho, co o osudu a strašlivém postavení a utrpení okupovaného palestinského obyvatelstva, kterému je upírána svoboda, prezentují zahraniční média a světové agentury, Česká televize českým občanům nezprostředkovává. Slova se dostává především představitelům a zástupcům okupační mocnosti a obyvatelstva „vyvoleného“ k expanzi a komentátorům České televize komentujícím zvenčí nebo i z pozic a pohledu okupační mocnosti a zájmů „vyvoleného“ obyvatelstva.
Vážení členové Rady České televize, informační a publicistickou praxi České televize výše zmíněnou považuji jako systém za zpochybnění a v konkrétních případech i zásadní popření povinností média veřejné služby a etiky novinářské práce. Od Vás očekávám, že se mou stížností budete poctivě zabývat a že navzdory určité prostorové a jiné vázanosti Rady ČT na Českou televizi najdete odvahu ji kvalifikovaně posoudit a pokusíte se působit k nápravě.
Radomír Silber, Ph.D.
Diskuse