Hnutí Duha: Průmysl 25 miliard, domácnosti nula. MŽP představilo plán na využití výnosů povolenek
3. 8. 2026
Zdrojem pro nový program EUA jsou výnosy z aukcí emisních povolenek v České republice, které dříve financovaly například úspěšný program Nová zelená úsporám. Preferované investice programu EUA jsou na prvních dvou místech "opatření podporující konkurenceschopnost českého průmyslu v procesu dekarbonizace, včetně kompenzací nepřímých nákladů systému EU ETS a dalších opatření podporujících zachování konkurenceschopnosti energeticky náročných odvětví" a "komplexní investice v průmyslu a/nebo energetice, které rámcem přesahují možnosti jednotlivých programů Modernizačního fondu". Naopak energetické renovace bydlení vůbec není součástí programu a Nová zelená úsporám v něm není zmíněna.
Podniky ETS již mají svůj samostatný program Modernizačního fondu, v němž po realokacích zůstává volných 43 mld. Kč. V minulosti byly navíc zastavena realizace již schválených projektů v programu ETS za téměř 21 mld. Kč. (2) Pro dekarbonizaci průmyslu připravila Evropská komise samostatný finanční nástroj ETS Investment Booster s rozpočtem 30 miliard € do roku 2030 a chystá se zřídit Industrial Decarbonization Bank. Průmyslový sektor tak má k dispozici několik programů v řádech desítek miliard.
Kromě vzniku programu EUA dochází také k přesunu alokací v rámci Modernizačního fondu.
Program HOUSENERG, který zprostředkovává finance z Modernizačního fondu pro Novou zelenou úsporám, získává navíc pouhých 30 milionů. K dispozici je tak na další 4 roky 9,6 mld. Kč, objem, který v minulých letech nepokryl ani jeden celý rok. Náměstek ministra životního prostředí Ivo Marcin dnes na jednání Platformy Modernizačního fondu ujistil, že program Nová zelená úsporám poběží do roku 2029 kontinuálně. Návrh ani jiné zdroje MŽP nicméně neobsahují hodnocení potřeb a čerpání, aby bylo možné dostatečnost částky vyhodnotit.
Kromě vzniku programu EUA dochází také k přesunu alokací v rámci Modernizačního fondu. Mezi vítěze přesunů patří opět velké podniky v systému ETS (+900 mil. Kč) a provozovatelé distribučních soustav (+1 mld. Kč). Nejvíce byla seškrtána podpora pro obnovitelné zdroje: program RES+, který financoval obnovitelné zdroje ve firmách i obcích, přichází o 14 mld. Kč. Program KOMUNERG, vůbec poslední ze spuštěných programů Modernizačního fondu, který je určen na investice energetických společenství na budovách jejich členů, přichází o celých 74% své alokace a to jen půl roku po jeho spuštění.
Materiál předložilo ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení, které bylo zkráceno na pouhých 5 dní a vyloučena byla všechna připomínková místa s výjimkou ministerstev financí a průmyslu a obchodu. (3) Příprava nového programu a realokací vychází z úkolů schválených Radou pro využití výnosů z dražeb povolenek, jíž předsedá vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. (4)
„V programu pro největší znečišťovatele je pořád k dispozici 24 miliard Kč. I tak přihazují ministr Červený a poslanec Turek průmyslu dalších 26 miliard bez toho, aniž by bylo přesně jasné, na co jsou určeny. Naopak, pro české domácnosti není na zateplení z budoucích povolenek připraveno nic a české obce, firmy a energetická společenství přijdou o 15 miliard na obnovitelné zdroje. Postup Motoristů na ministerstvu tak jde přímo proti vládnímu programovému prohlášení, jehož cílem je podpora energetické soběstačnosti i vytvoření podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů."
Poznámky
1 OBECNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT pro využití prostředků ze Systému obchodování s emisemi jako revize programového dokumentu pro implementaci Modernizačního fondu v České republice po roce 2026 předložený ministrem Igorem Červeným 22.7.2026 do meziresortního připomínkového řízení byl dnes představen na Platformě Modernizačního fondu.
2 Zdroj: prezentace MŽP na jednání Platformy Modernizačního fondu 29.7.2026
3 Dle průvodního dopisu ministra Igora Červeného, který je součástí materiálu.
4 Zápis z jednání Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek ze dne 11. května 2026
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