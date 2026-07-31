Rusko, které na Ukrajině prohrává, náhle změnilo propagandistický narativ
31. 7. 2026
Od rozsáhlé invaze na Ukrajinu byl klíčovým narativem Kremlu zaměřeným na západní publikum, že Rusko na Ukrajině zvítězí za každou cenu. Ukrajina bude podřízena Putinově železné vůli. Sankce proti Rusku a západní dodávky zbraní Ukrajině jen prodlouží ukrajinskou agónii a povedou k dalším obětem. Nezabrání vojenské porážce Ukrajiny — alespoň tak to znělo.
Logika, kterou se Rusko snažilo Západu předat, byla, že západní pokusy pomoci Ukrajině povedou pouze ke ztrátě peněz vynaložených na vojenskou a materiální pomoc Ukrajině. Pomoc Ukrajině by znamenala jen více obětí — nebyla šance zabránit Rusku v dobytí Ukrajiny.
Tento ruský narativ byl aktivně podporován na všech úrovních propagandy a měl významný dopad na nálady evropských a amerických elit ohledně pomoci Ukrajině. Narativ nevyhnutelného ruského vítězství přetrvával od začátku rozsáhlé invaze v roce 2022. Ale právě teď, o čtyři a půl roku později, se zjevný rozpor mezi tímto narativem a skutečným stavem věcí na frontě stal zřejmým všem — dokonce i těm nejvášnivějším obhájcům Ruska.
Pro politiky, novináře a vojenské experty sledující válku mezi Ruskem a Ukrajinou je již zřejmé, že Rusko nemůže dobýt oblast Donbasu na východě Ukrajiny ani za obrovské náklady v oblasti životy a financí. Masivní denní ukrajinské útoky drony — proti ruským rafineriím a tankerům v Černém a Azovském moři — prokázaly nepravdivost tohoto narativu.
Tváří v tvář realitě, která propagandu zcela vyvrací, byli ruští propagandisté nuceni k prudkému obratu. Nyní začali šířit narativ, že porážka Ruska ve válce s Ukrajinou je nežádoucí a uškodí Západu.
Zatímco stará linie závisela na jistém ruském vítězství, nová ukazuje na nepředvídatelné a nežádoucí důsledky uvnitř Ruska, pokud prohraje. Tyto důsledky údajně budou mít škodlivé dopady nejen na Rusko, ale i na samotný Západ.
V případě stále pravděpodobnější ruské porážky by nepokoje uvnitř Ruska mohly vést k vnitřnímu konfliktu a dokonce občanské válce. Obrovský ruský jaderný arzenál a zásoby surovin by visely na vlásku. Čína by pravděpodobně získala nějakou formu kontroly nad částí nebo celým územím Ruska. Odtud by následovalo několik extrémně nepříznivých scénářů pro Západ.
Cíl nového narativu zůstává stejný jako dříve: omezit západní podporu Ukrajině; donutit Západ vyvíjet tlak na Ukrajinu, aby přijala ruské požadavky a vzdala se území.
Byla zvolena poměrně neobvyklá metoda, jak zavést nový narativ do západního informačního prostoru: ruský miliardář Andrej Melničenko napsal sloupek pro The Economist, v němž nastínil nový ruský narativ ohledně války. Melničenko, podnikatel blízký Putinovi a jeden z pilířů současného režimu v Rusku, se snaží z Moskvy předat nové poselství: porážka Ruska na bojišti na Ukrajině není v zájmu Západu, protože by mohla vést k nestabilitě v Rusku — což je vzhledem k obrovskému jadernému potenciálu Ruska velmi nebezpečné.
Zpráva a celý nově vytvořený propagandistický narativ jsou zásadně nepravdivé. Vladimir Putin, bývalý agent KGB, vytvořil v Rusku systém moci, který se snaží udržet jeho vlastní kontrolu a v zárodku potlačit jakoukoli nespokojenost či neposlušnost. Ruské orgány činné v trestním řízení udržují efektivní kontrolu nad ruskou společností. Ani masové vyjádření nespokojenosti ani pokusy veřejně vyjádřit nesouhlas se státní politikou nejsou v současnosti možné. Lockdown veřejného mínění platí stejně tak pro nacionalistické příznivce Putinovy války jako pro odpůrce.
Ruské elity jsou mezitím zcela podřízeny Putinovi a v armádě už neexistuje žádná nezávislost. Putin se poučil z Prigožinova povstání a udělal vše pro to, aby se to už nikdy neopakovalo. Nezůstal nikdo, kdo by Putina svrhl nebo byl schopen vést lid místo něj. Pravděpodobnost vnitřního ozbrojeného konfliktu a kolapsu Ruska v důsledku porážky na Ukrajině je tedy minimální.
Rusko už nemůže přesvědčit Západ, že na bojišti vyhrává. Proto se nyní snaží přesvědčit Západ, že ukrajinské vítězství by bylo proti vlastním zájmům Západu.
A tak se ruský propagandistický narativ změnil, ale cíl zůstává stejný: kontrola nad Ukrajinou a západní uznání ruské hegemonie nad celým bývalým Sovětským svazem. Stejně jako dříve je příběh plný děr. Evropané i Američané musí mít čistou hlavu a prohlédnout to.
Zdroj v angličtině: ZDE
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