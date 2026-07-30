Nezapomínejme na pokračující izraelské válečné zločiny. Kdo je toleruje, je jimi vinen

30. 7. 2026

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AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Izrael uprostřed noci shazuje bomby na obytné budovy v Gaze – zatímco rodiny uvnitř svých domovů spí. Rodiny, které už nemají kam utéct.
Izraelské letecké útoky zničily mešitu ve městě Gaza a obytnou čtvrť v Deir el-Balah poté, co byly vydány příkazy k nucenému vysídlení. Zoufalí obyvatelé tvrdí, že k příměří nikdy nedošlo a že v okupované Gaze není žádné bezpečné místo, kam by se mohli uchýlit.

„Bibi tu není vítán.“ Stovky demonstrantů pochodovaly směrem k Bílému domu v době, kdy se americký prezident Donald Trump setkával s izraelským válečným zločincem Benjaminem Netanjahuem, a požadovaly Netanjahuovo zatčení na základě zatykače vydaného Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Gaze. Demonstranti nesli palestinské vlajky a skandovali, že Netanjahuovu návštěvu ani žádného sionistu zde nevítá.

Vybombardovali nás… Všechny zabili. Nikdo to nepřežil.“ Sedmiletá Sham Al-Harazinová byla zraněna již PO ČTVRTÉ poté, co izraelský útok zasáhl skupinu civilistů poblíž jatek v Palmíře západně od města Gaza. Sham přišla o 10 členů své rodiny a její matka zůstala po dřívějším útoku trvale invalidní.


 Izrael ničí domy civilistů v Kfar Tebnit v jižním Libanonu.
Jeden dům za druhým je rozmetán mohutnými výbuchy.
Pokud lze domy ničit i během „příměří“, pak to není příměří.
Je to pokračování genocidy pod jiným názvem.

​Video, které vyvolalo ve světě zděšení. Lidi tomu nemohli uvěřit. ​Izrael médiím zabránil v jeho vysílání. Toto udělal izrael.


OSN uvedla, že izraelští osadníci od začátku roku 2026 spáchali na okupovaném Západním břehu více než 1 330 útoků, které si vyžádaly oběti na životech a způsobily škody na palestinském majetku.

​Belgický premiér: Více než 15 000 lidí v Gaze potřebuje kvůli ztrátě končetin protetické náhrady. 10 000 z těchto obětí jsou děti... Kde je v tom všem lidská důstojnost?


Navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu a alarmujícím zprávám o zneužívání Izrael již více než dva roky odmítá návštěvy Mezinárodního výboru Červeného kříže ve věznicích – a nadále se snaží politickými manévry tento stav udržet.






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Obsah vydání | 30. 7. 2026