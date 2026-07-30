Nezapomínejme na pokračující izraelské válečné zločiny. Kdo je toleruje, je jimi vinen
30. 7. 2026
Izraelské letecké útoky zničily mešitu ve městě Gaza a obytnou čtvrť v Deir el-Balah poté, co byly vydány příkazy k nucenému vysídlení. Zoufalí obyvatelé tvrdí, že k příměří nikdy nedošlo a že v okupované Gaze není žádné bezpečné místo, kam by se mohli uchýlit.
BREAKING: Israel is dropping bombs on residential buildings in Gaza in the middle of the night — while families are asleep inside their homes.— sarah (@sahouraxo) July 29, 2026
Families with nowhere left to run.
The genocide has never stopped. pic.twitter.com/QYRCUsyFMQ
Israeli air attacks destroyed a mosque in Gaza City and a residential area in Deir el-Balah following forced displacement orders.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 29, 2026
Devastated residents say there has never been a ceasefire and there’s nowhere safe to go in occupied Gaza. pic.twitter.com/Xn9rgkkwBR
„Bibi tu není vítán.“ Stovky demonstrantů pochodovaly směrem k Bílému domu v době, kdy se americký prezident Donald Trump setkával s izraelským válečným zločincem Benjaminem Netanjahuem, a požadovaly Netanjahuovo zatčení na základě zatykače vydaného Mezinárodním trestním soudem za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v Gaze. Demonstranti nesli palestinské vlajky a skandovali, že Netanjahuovu návštěvu ani žádného sionistu zde nevítá.
"Bibi is not welcome here"— Quds News Network (@QudsNen) July 29, 2026
Hundreds of protesters marched toward the White House as U.S. President Donald Trump met with Israeli War Criminal Benjamin Netanyahu, calling for Netanyahu's arrest under the International Criminal Court's arrest warrant over war crimes and crimes… pic.twitter.com/raodbfSaYi
„Vybombardovali nás… Všechny zabili. Nikdo to nepřežil.“ Sedmiletá Sham Al-Harazinová byla zraněna již PO ČTVRTÉ poté, co izraelský útok zasáhl skupinu civilistů poblíž jatek v Palmíře západně od města Gaza. Sham přišla o 10 členů své rodiny a její matka zůstala po dřívějším útoku trvale invalidní.
“They bombed us… They all killed. No one survived.”— Gaza Notifications (@gazanotice) July 29, 2026
🚨BREAKING: Seven year old Sham Al-Harazin was injured for the FOURTH TIME after an Israeli strike hit a group of civilians near the Palmira slaughterhouse west of Gaza City.
Sham has lost 10 members of her family, and her… pic.twitter.com/DDsWdmV9B2
Izrael ničí domy civilistů v Kfar Tebnit v jižním Libanonu.
Jeden dům za druhým je rozmetán mohutnými výbuchy.
Pokud lze domy ničit i během „příměří“, pak to není příměří.
Je to pokračování genocidy pod jiným názvem.
Video, které vyvolalo ve světě zděšení. Lidi tomu nemohli uvěřit. Izrael médiím zabránil v jeho vysílání. Toto udělal izrael.
BREAKING: Israel is wiping out civilian homes in Kfar Tebnit, South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) July 29, 2026
House after house is being blown apart in massive explosions.
If homes can be erased during a “ceasefire,” then it’s not a ceasefire.
It’s the continuation of genocide under a different label. pic.twitter.com/EMMgg0it5y
🚨 BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 29, 2026
A video that left the world in disbelief and horror.
Israel prevented the media from broadcasting it.
Israel did this. pic.twitter.com/l9RzNIMh2o
OSN uvedla, že izraelští osadníci od začátku roku 2026 spáchali na okupovaném Západním břehu více než 1 330 útoků, které si vyžádaly oběti na životech a způsobily škody na palestinském majetku.
The UN said Israeli settlers have carried out more than 1,330 attacks in the occupied West Bank since the start of 2026, causing casualties and damage to Palestinian property.— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 28, 2026
The UN humanitarian affairs office (OCHA) said in a statement on Monday that it was deeply concerned… pic.twitter.com/35pD5fZiar
Belgický premiér: Více než 15 000 lidí v Gaze potřebuje kvůli ztrátě končetin protetické náhrady. 10 000 z těchto obětí jsou děti... Kde je v tom všem lidská důstojnost?
🚨 BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 29, 2026
Belgian Prime Minister: More than 15,000 people in Gaza need prosthetics due to limb loss. 10,000 of these victims are children... Where is human dignity in all of this? pic.twitter.com/ukcDLaYcOJ
Navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu a alarmujícím zprávám o zneužívání Izrael již více než dva roky odmítá návštěvy Mezinárodního výboru Červeného kříže ve věznicích – a nadále se snaží politickými manévry tento stav udržet.
Despite a Supreme Court ruling and alarming reports of abuse, Israel has spent more than two years refusing prison visits by the International Committee of the Red Cross – and continues to maneuver politically to keep it that way. https://t.co/5V9DgYxeJg— Kenneth Roth (@KenRoth) July 29, 2026
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