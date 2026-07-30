Khanovo jméno bude navždy spojováno se zatykači na Netanjahua a Gallanta, které představují dosud nejzávažnější reakci mezinárodního společenství na genocidu v Gaze.
30. 7. 2026
Mezi záplavou reakcí, které následovaly po až příliš předvídatelném odvolání hlavního žalobce Karima Khana Mezinárodním trestním soudem (ICC) v pátek, se objevil jeden velmi výmluvný příspěvek.
Jeho autorem byl Danny Danon, izraelský velvyslanec při OSN, který varoval newyorského starostu Zohrana Mamdaniho.
Mamdani právě označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného zločince, který by měl být zatčen při svém příštím příjezdu na území USA, ačkoli Mamdani připustil, že k tomu nemá pravomoc.
Danon zopakoval tvrzení – které se nyní jeví jako prokázaný fakt –, že Khan využil zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany k zakrytí svých údajných sexuálních přestupků. Jak jasně ukázalo vyšetřování Middle East Eye, Khan vydal pečlivě připravené zatykače šest týdnů předtím, než se o obviněních vůbec dozvěděl. V 18měsíční kampani za odvolání Khana však pravda a řádný proces nehrály žádnou roli. Součástí této kampaně byla mediální štvanice v denících Wall Street Journal, Associated Press, The Guardian a v poslední době i na CNN; soukromá varování Davida Camerona, tehdejšího ministra zahraničí, který mu sdělil, že Británie zastaví financování Mezinárodního trestního soudu (ICC) a vystoupí z Římského statutu, pokud budou zatykače vydány; republikánští senátoři, kteří mu řekli: „Zaměřte se na Izrael a my se zaměříme na vás“, a veřejné označení za podezřelého ještě předtím, než měl vůbec šanci se bránit, ze strany předsedkyně Shromáždění smluvních stran (ASP), Finky Päivi Kaukoranty. Danon pohrozil Mamdanimu stejným osudem jako Khanovi. „Zohrane Mamdani, vezměte si na vědomí: využívání Izraele jako politické zbraně vás neochrání před zodpovědností,“ napsal Danon. Nový precedens V minulosti Izrael upřednostňoval jednání v zákulisí. Když se pokoušel vyvíjet tlak na Khanovu předchůdkyni, hlavní žalobkyni Fatou Bensoudu, činil tak diskrétně. Bývalá žalobkyně v rozhovoru pro Al Džazíru popsala setkání s tehdejším šéfem Mossadu Yossi Cohenem v jednom newyorském hotelu během zasedání Valného shromáždění OSN. „Bylo zřejmé, že nechtěli, aby vyšetřování situace v Palestině pokračovalo,“ řekla. „To je podstata věci.“ Na otázku, zda jí Cohen řekl, že by se o ni Izrael mohl „postarat“, a varoval ji, že pokračování v řízení by mohlo ohrozit bezpečnost její rodiny, Bensouda odpověděla: „Ano, řekl. Řekl.“ Tato kampaň zaměřená na odstranění Khana však vytvořila nový precedens. Izrael se k ní od samého počátku otevřeně hlásil a nesnažil se před Khanem ani před vnějším světem skrývat, že za těmito obviněními stojí právě on. Do Haagu, kde Khan žije, vyslal tým Mossadu, aby ho zastrašil. Prostřednictvím jednoho britského právníka předával Khanovi vzkazy, ačkoli tento právník pro MEE tvrdil, že hovoří pouze jako soukromá osoba. Nakonec sám Netanjahu „odhalil“, že se další čtyři ženy chystají svědčit proti Khanovi. Stalo se to několik hodin předtím, než deník The Guardian uvedl, že se chystá vystoupit druhá žena. Netanjahuovo tvrzení se nikdy nenaplnilo. Khan zůstal pevný ve svém postoji a ve svém přesvědčení, že právě Mezinárodní trestní soud (ICC) ze všech soudů bude respektovat zásady spravedlivého procesu. Tato důvěra však mohla být značně neopodstatněná. Obvinění proti Khanovi vyšetřoval více než rok Úřad pro vnitřní dohled (OIOS). Ten dospěl ke 137 zjištěním, z nichž ani jedno nepředstavovalo pochybení, natož pak sexuální pochybení. Důkazy shromážděné úřadem OIOS poté pečlivě přezkoumala komise složená ze tří zkušených mezinárodních soudců jmenovaných Valným shromážděním (ASP). Tento soudní senát rozhodl, že závěry OIOS „neprokazují žádné pochybení ani porušení povinností“ ze strany Khana. Používali přitom stejná měřítka pro posuzování důkazů, jaká uplatňuje samotný Mezinárodní trestní soud (ICC). Následně zahájila samotná ASP kampaň s cílem sabotovat zprávu vypracovanou soudci, které sama jmenovala. Falešný soud Ještě se krátce vrátím k poslednímu bodu. Mluvíme tu o soudu. V něm jsou soudci jmenováni na základě svých schopností prověřovat a posuzovat důkazy. A tady politický úřad složený z bývalých diplomatů jmenovaných členskými státy rozhodl, že přehlasuje právní stanovisko svých nejvyšších soudců a sám znovu projedná obvinění před falešným soudem. Jen si představte, jaká by byla reakce západních vlád, kdyby ruský prezident Vladimir Putin, na kterého Khan rovněž vydal zatykač, udělal totéž, co Netanjahu, tj. vyvinul tlak na členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC). Ale bylo to ještě horší. Aby mohli Khana odvolat, muselo předsednictvo Shromáždění smluvních stran, tedy řídící orgán soudu, upřít jemu i jeho právníkům právo na spravedlivý proces, ba dokonce jakýkoli proces vůbec. To zahrnovalo to, že členové předsednictva soukromě sdělovali stěžovateli i mezi sebou, že Khan je vyřízený; změnili obvinění, na jehož základě měl být odvolán, aniž by mu jej sdělili; a změnili pravidla hlasování. Margareta Kassangana, polská diplomatka a viceprezidentka Shromáždění smluvních stran, se soukromě setkala s Khanovým žalobcem, aby projednala případ, než předsednictvo koncem roku 2024 postoupilo záležitost Úřadu pro vnitřní dohled OSN (OIOS). Další členka předsednictva, ugandská velvyslankyně Miriam Blaak, byla slyšena, jak říká kolegovi, že se domnívá, že Khan „se možná nevrátí“, přičemž o stěžovateli hovořila v osobních termínech. V mém rozhovoru s ním Khan uvedl, že vedení si vše vymýšlelo za pochodu. „Je to proces proti Khanovi… zaměřený výhradně na mě.“ Při hlasování o Khanově suspendování vedení shledalo, že se dopustil „závažného pochybení“. V rozhodnutí, do kterého nahlédlo MEE, byl Khan obviněn z toho, že měl sexuální vztah se stěžovatelkou, což bylo nevhodné vzhledem k nerovnováze moci mezi nimi. Toto obvinění nebylo Khanovi nikdy předloženo. Nejprve byl obviněn z osahávání stěžovatelky, poté ze znásilnění, ale nikdy z konsensuálního sexuálního vztahu. Výpověď stěžovatelky se soustředila na jednání bez souhlasu. Úřad ho propustil na základě obvinění, které mu nikdy nepředložil. Aby se zajistilo, že veřejná popravka jejich hlavního žalobce proběhne podle plánu, úřad pozměnil hlasovací postup z dvoustupňového hlasování na jediné hlasování takovým způsobem, který by ASP odepřel možnost vlastního posouzení údajného pochybení. Tři tábory Kampaň za odvolání Khana rozdělila pozorovatele do tří táborů: na ty, kteří věřili v jeho nevinu a domnívali se, že celý proces zinscenoval Izrael; na ty, kteří ho považovali za vinného a domnívali se, že zatykače využívá jako zástěrku; a na skupinu mezi nimi, která se domnívala, že Khan není „důvěryhodným žalobcem“, i když jeho hlavní postup jako žalobce byl správný. Jeho odvolání by umožnilo pokračovat v řízení na základě zatykačů, které zahájil. Takový názor zastával Kenneth Roth, bývalý ředitel organizace Human Rights Watch. Roth v rozhovoru pro CNN uvedl, že jelikož zatykače byly vypracovány týmem žalobců a schváleny třemi soudci v předběžné komoře, měly by být vykonány. Po odvolání Khana úřad prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) oznámil, že jeho práce bude pokračovat bez přerušení. ICC vede více než tucet aktivních vyšetřování na Ukrajině, v Dárfúru, Libyi a Afghánistánu. Jak však informoval server Middle East Eye, úřad se v dubnu pokusil vydat zatykač na izraelského ministra financí Becalela Smotriče a připravoval se i další zatykač na ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Tyto žádosti byly připraveny ještě předtím, než Khan v květnu 2025 odešel na dovolenou, a od té doby se nic neděje. Původní zatykače na Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta zůstávají v platnosti a zrušit je mohou pouze soudci. Izrael podal řadu právních námitek a dvě z nich jsou stále projednávány. Nejdůležitější z nich je tvrzení, že soud nemá pravomoc nad izraelskými občany, jelikož Izrael není smluvním státem Římského statutu. Tato záležitost se nyní přetahuje mezi odvolací komorou a nižší instancí a konečné rozhodnutí by mohlo padnout až v roce 2027. V rámci jedné z mnoha nabídek, jak přimět Khana k ústupu, zazněl návrh, který by umožnil hlavnímu žalobci „slézt ze stromu“. Bylo navrženo, aby Khan přeřadil zatykače do kategorie důvěrných dokumentů. To by Izraeli umožnilo napadnout je v neveřejném řízení. Pokud je známo, veškerá činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC) týkající se Izraele byla ochromena. Úřad nadále vedou dvě zástupkyně prokurátora, Nazhat Shameem Khan z Fidži a Mame Mandiaye Niang ze Senegalu. Obě zástupkyně byly sankcionovány Spojenými státy za to, že po převzetí vedení úřadu zachovaly zatykače na Netanjahua a Gallanta. Ti, kdo stojí v čele kampaně za odstranění Khana, se nyní chlubí, že chtějí další „skalpy“. Kdo bude další? V čele se nachází americké ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Tommy Pigott uvedl: „Karim Khan je typickým příkladem korupce a zneužívání údajné pravomoci Mezinárodního trestního soudu (ICC). Je dobře, že je pryč, ale je to jen jedno malé kolečko v této nenapravitelně zkorumpované instituci. Dnešní výsledek nebude mít žádný vliv na plány Spojených států na zrušení ICC.“ Jeho šéf, Marco Rubio, vede kampaň za rozebrání Mezinárodního trestního soudu „cihlu po cihle“, jak to sám vyjádřil. Řekl: „Mezinárodní trestní soud se snaží stát se nekontrolovatelným arbitrem nového globálního práva – s pravomocí stíhat a zatýkat naše občany podle libosti a existenčně ohrožovat americkou suverenitu. Naučíme Mezinárodní trestní soud, co znamená americká odhodlanost.“ Povzbuzeni Khanovým odvoláním nyní prominentní proizraelští právníci otevřeně vyhrožují dalším cílům, jako je Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území. Hillel Neuer, ředitel organizace United Nations Watch, zveřejnil příspěvek: „Konec imunity pro mezinárodní úředníky, kteří zneužívají své funkce. Žalobce ICC Karim Khan sexuálně zneužíval své zaměstnankyně. Naše kampaň za jeho odvolání byla úspěšná – právě byl propuštěn.“ „Jsi na řadě, Francesco Albanese. Tvá podpora terorismu Hamásu bude mít následky.“ Všimněte si slova „naše“. (Naše kampaň za jeho odvolání byla úspěšná) V tomto bodě měl však Neuer samozřejmě naprostou pravdu. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar sehrál „aktivní roli“ při rozhodnutí členských států Mezinárodního trestního soudu (ICC) o odvolání Khana. Sa’ar podle Guye Azriela, diplomatického korespondenta stanice i24 News, dohlížel na „speciální pracovní skupinu a vyvinul intenzivní diplomatické úsilí s cílem zajistit Khanovo odvolání z funkce“. Netanjahu rozhodnutí uvítal a na sociálních sítích zveřejnil, že hovořil s Rubiem o tom, jak Mezinárodnímu trestnímu soudu zasadit smrtící ránu. „Opět potvrdil odhodlání Ameriky rázně zasáhnout proti této instituci – instituci, která podkopává spravedlnost, útočí na demokratické a suverénní státy a snaží se podřídit jejich bezpečnost rozhodnutím nekontrolovatelných a zkorumpovaných úředníků v Haagu,“ napsal Netanjahu. Tím, že se Roth připojil ke kampani za odvolání Khana, neochránil ICC ani své kolegy, právníky zabývající se lidskými právy, před tímto druhem zneužívání a útoků. Naopak soud i je ještě více ohrozil. Prohraná bitva Je příznačné, že v ten samý den, kdy byl Khan odvolán, OSN odhlasovala, že rakouský právník Volker Türk bude na pozici vysokého komisaře pro lidská práva působit další čtyřleté funkční období. Izrael tuto porážku ignoroval a nevynaložil žádné znatelné úsilí, aby jí čelil. Důvodem je, že ví, že činnost OSN je irelevantní. OSN vydává jednu rezoluci za druhou, jedno prohlášení za druhým, jednu zprávu za druhou, a na okupaci se nic nezměnilo – leda k horšímu. To, co však udělal Karim Khan, mělo váhu. Jednalo se o nejvýznamnější mezinárodní hrozbu pro Izrael od doby, kdy zahájil genocidu v Gaze. Právě proto se Khana museli zbavit. Izrael vede prohranou bitvu Mamdaniho video, v němž odsuzuje Netanjahua jako válečného zločince, zaznamenalo přes 200 milionů zhlédnutí. Po Khanově odvolání se společnost YouGov zeptala dospělých Američanů, zda by americké úřady měly Netanjahua zatknout, až příště přijede. 46 procent odpovědělo ano, 28 procent ne a 25 procent si nebylo jistých. Den poté londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že Netanjahu je válečný zločinec a v Londýně není vítán. Toto je odkaz tvrdohlavého britského prokurátora, který se nenechal zastrašit. Členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC) neuspěly v testu dodržování mezinárodní spravedlnosti. Jak jsme odhalili loni, Cameron, když působil jako konzervativní britský ministr zahraničí, usiloval o podkopání Khanova vyšetřování Izraele. Labouristická vláda Keira Starmera však, navzdory veřejné podpoře ICC, odolala výzvám vlastních poslanců, aby prošetřila Cameronův pokus o zastrašování Khana. Starmerova vláda poté před hlasováním o odvolání sdělila Khanovi, že ho jako žalobce nepodpoří, ačkoli úředníci dosud neprozkoumali konkrétní důkazy proti němu. V posledních týdnech Starmerova premiérského působení vláda zamítla Khanovu žádost o schůzku. Pokud Starmerův nástupce Andy Burnham v týdnu před hlasováním dramaticky nezměnil politiku, Velká Británie se plně podílela na Khanově odvolání. Zesnulý senátor Lindsey Graham měl pravdu, když řekl, že Mezinárodní trestní soud (ICC) je určen pouze pro „Afričany a zločince jako Putin. Není určen pro demokracie jako Izrael a Spojené státy americké“. Protože právě tak se chovala většina jeho členských států. Když se ocitly pod tlakem, podlehly, a bohužel to platí i pro země globálního Jihu. Když potřebují mezinárodní spravedlnost a zjistí, že tam není, mohou se podívat jen do zrcadla. Ať už se s Khanem stane cokoli, jeho jméno bude navždy spojeno se zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) na Netanjahua a Gallanta, které zůstávají nejúčinnější, nejzávažnější a nejvýznamnější reakcí mezinárodního společenství na genocidu v Gaze. Všechny ostatní reakce jsou pouze rétorické. Právě proto Izrael vynaložil takové úsilí, aby se Khana zbavil. Tyto zatykače odhalují izraelské válečné zločiny jako nikdy předtím a poprvé v historii tohoto konfliktu za ně volají k odpovědnosti nejvyšší představitele země. Khan se odvážil postavit se proti mocným a vlivným, aby dosáhl spravedlnosti pro oběti, a to bude jeho skutečným odkazem. Text z angličtiny přeložil Jiří Jonák.
Danon zopakoval tvrzení – které se nyní jeví jako prokázaný fakt –, že Khan využil zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany k zakrytí svých údajných sexuálních přestupků.
Jak jasně ukázalo vyšetřování Middle East Eye, Khan vydal pečlivě připravené zatykače šest týdnů předtím, než se o obviněních vůbec dozvěděl.
V 18měsíční kampani za odvolání Khana však pravda a řádný proces nehrály žádnou roli.
Součástí této kampaně byla mediální štvanice v denících Wall Street Journal, Associated Press, The Guardian a v poslední době i na CNN; soukromá varování Davida Camerona, tehdejšího ministra zahraničí, který mu sdělil, že Británie zastaví financování Mezinárodního trestního soudu (ICC) a vystoupí z Římského statutu, pokud budou zatykače vydány; republikánští senátoři, kteří mu řekli: „Zaměřte se na Izrael a my se zaměříme na vás“, a veřejné označení za podezřelého ještě předtím, než měl vůbec šanci se bránit, ze strany předsedkyně Shromáždění smluvních stran (ASP), Finky Päivi Kaukoranty.
Danon pohrozil Mamdanimu stejným osudem jako Khanovi. „Zohrane Mamdani, vezměte si na vědomí: využívání Izraele jako politické zbraně vás neochrání před zodpovědností,“ napsal Danon.
Nový precedens
V minulosti Izrael upřednostňoval jednání v zákulisí. Když se pokoušel vyvíjet tlak na Khanovu předchůdkyni, hlavní žalobkyni Fatou Bensoudu, činil tak diskrétně.
Bývalá žalobkyně v rozhovoru pro Al Džazíru popsala setkání s tehdejším šéfem Mossadu Yossi Cohenem v jednom newyorském hotelu během zasedání Valného shromáždění OSN.
„Bylo zřejmé, že nechtěli, aby vyšetřování situace v Palestině pokračovalo,“ řekla. „To je podstata věci.“
Na otázku, zda jí Cohen řekl, že by se o ni Izrael mohl „postarat“, a varoval ji, že pokračování v řízení by mohlo ohrozit bezpečnost její rodiny, Bensouda odpověděla: „Ano, řekl. Řekl.“
Tato kampaň zaměřená na odstranění Khana však vytvořila nový precedens. Izrael se k ní od samého počátku otevřeně hlásil a nesnažil se před Khanem ani před vnějším světem skrývat, že za těmito obviněními stojí právě on.
Do Haagu, kde Khan žije, vyslal tým Mossadu, aby ho zastrašil. Prostřednictvím jednoho britského právníka předával Khanovi vzkazy, ačkoli tento právník pro MEE tvrdil, že hovoří pouze jako soukromá osoba.
Nakonec sám Netanjahu „odhalil“, že se další čtyři ženy chystají svědčit proti Khanovi. Stalo se to několik hodin předtím, než deník The Guardian uvedl, že se chystá vystoupit druhá žena.
Netanjahuovo tvrzení se nikdy nenaplnilo.
Khan zůstal pevný ve svém postoji a ve svém přesvědčení, že právě Mezinárodní trestní soud (ICC) ze všech soudů bude respektovat zásady spravedlivého procesu. Tato důvěra však mohla být značně neopodstatněná.
Obvinění proti Khanovi vyšetřoval více než rok Úřad pro vnitřní dohled (OIOS). Ten dospěl ke 137 zjištěním, z nichž ani jedno nepředstavovalo pochybení, natož pak sexuální pochybení.
Důkazy shromážděné úřadem OIOS poté pečlivě přezkoumala komise složená ze tří zkušených mezinárodních soudců jmenovaných Valným shromážděním (ASP).
Tento soudní senát rozhodl, že závěry OIOS „neprokazují žádné pochybení ani porušení povinností“ ze strany Khana. Používali přitom stejná měřítka pro posuzování důkazů, jaká uplatňuje samotný Mezinárodní trestní soud (ICC).
Následně zahájila samotná ASP kampaň s cílem sabotovat zprávu vypracovanou soudci, které sama jmenovala.
Falešný soud
Ještě se krátce vrátím k poslednímu bodu.
Mluvíme tu o soudu. V něm jsou soudci jmenováni na základě svých schopností prověřovat a posuzovat důkazy.
A tady politický úřad složený z bývalých diplomatů jmenovaných členskými státy rozhodl, že přehlasuje právní stanovisko svých nejvyšších soudců a sám znovu projedná obvinění před falešným soudem.
Jen si představte, jaká by byla reakce západních vlád, kdyby ruský prezident Vladimir Putin, na kterého Khan rovněž vydal zatykač, udělal totéž, co Netanjahu, tj. vyvinul tlak na členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC).
Ale bylo to ještě horší.
Aby mohli Khana odvolat, muselo předsednictvo Shromáždění smluvních stran, tedy řídící orgán soudu, upřít jemu i jeho právníkům právo na spravedlivý proces, ba dokonce jakýkoli proces vůbec.
To zahrnovalo to, že členové předsednictva soukromě sdělovali stěžovateli i mezi sebou, že Khan je vyřízený; změnili obvinění, na jehož základě měl být odvolán, aniž by mu jej sdělili; a změnili pravidla hlasování.
Margareta Kassangana, polská diplomatka a viceprezidentka Shromáždění smluvních stran, se soukromě setkala s Khanovým žalobcem, aby projednala případ, než předsednictvo koncem roku 2024 postoupilo záležitost Úřadu pro vnitřní dohled OSN (OIOS).
Další členka předsednictva, ugandská velvyslankyně Miriam Blaak, byla slyšena, jak říká kolegovi, že se domnívá, že Khan „se možná nevrátí“, přičemž o stěžovateli hovořila v osobních termínech.
V mém rozhovoru s ním Khan uvedl, že vedení si vše vymýšlelo za pochodu. „Je to proces proti Khanovi… zaměřený výhradně na mě.“
Při hlasování o Khanově suspendování vedení shledalo, že se dopustil „závažného pochybení“. V rozhodnutí, do kterého nahlédlo MEE, byl Khan obviněn z toho, že měl sexuální vztah se stěžovatelkou, což bylo nevhodné vzhledem k nerovnováze moci mezi nimi.
Toto obvinění nebylo Khanovi nikdy předloženo. Nejprve byl obviněn z osahávání stěžovatelky, poté ze znásilnění, ale nikdy z konsensuálního sexuálního vztahu.
Výpověď stěžovatelky se soustředila na jednání bez souhlasu. Úřad ho propustil na základě obvinění, které mu nikdy nepředložil.
Aby se zajistilo, že veřejná popravka jejich hlavního žalobce proběhne podle plánu, úřad pozměnil hlasovací postup z dvoustupňového hlasování na jediné hlasování takovým způsobem, který by ASP odepřel možnost vlastního posouzení údajného pochybení.
Tři tábory
Kampaň za odvolání Khana rozdělila pozorovatele do tří táborů: na ty, kteří věřili v jeho nevinu a domnívali se, že celý proces zinscenoval Izrael; na ty, kteří ho považovali za vinného a domnívali se, že zatykače využívá jako zástěrku; a na skupinu mezi nimi, která se domnívala, že Khan není „důvěryhodným žalobcem“, i když jeho hlavní postup jako žalobce byl správný. Jeho odvolání by umožnilo pokračovat v řízení na základě zatykačů, které zahájil.
Takový názor zastával Kenneth Roth, bývalý ředitel organizace Human Rights Watch. Roth v rozhovoru pro CNN uvedl, že jelikož zatykače byly vypracovány týmem žalobců a schváleny třemi soudci v předběžné komoře, měly by být vykonány.
Po odvolání Khana úřad prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) oznámil, že jeho práce bude pokračovat bez přerušení. ICC vede více než tucet aktivních vyšetřování na Ukrajině, v Dárfúru, Libyi a Afghánistánu.
Jak však informoval server Middle East Eye, úřad se v dubnu pokusil vydat zatykač na izraelského ministra financí Becalela Smotriče a připravoval se i další zatykač na ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira.
Tyto žádosti byly připraveny ještě předtím, než Khan v květnu 2025 odešel na dovolenou, a od té doby se nic neděje.
Původní zatykače na Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta zůstávají v platnosti a zrušit je mohou pouze soudci. Izrael podal řadu právních námitek a dvě z nich jsou stále projednávány.
Nejdůležitější z nich je tvrzení, že soud nemá pravomoc nad izraelskými občany, jelikož Izrael není smluvním státem Římského statutu.
Tato záležitost se nyní přetahuje mezi odvolací komorou a nižší instancí a konečné rozhodnutí by mohlo padnout až v roce 2027.
V rámci jedné z mnoha nabídek, jak přimět Khana k ústupu, zazněl návrh, který by umožnil hlavnímu žalobci „slézt ze stromu“. Bylo navrženo, aby Khan přeřadil zatykače do kategorie důvěrných dokumentů. To by Izraeli umožnilo napadnout je v neveřejném řízení.
Pokud je známo, veškerá činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC) týkající se Izraele byla ochromena.
Úřad nadále vedou dvě zástupkyně prokurátora, Nazhat Shameem Khan z Fidži a Mame Mandiaye Niang ze Senegalu. Obě zástupkyně byly sankcionovány Spojenými státy za to, že po převzetí vedení úřadu zachovaly zatykače na Netanjahua a Gallanta.
Ti, kdo stojí v čele kampaně za odstranění Khana, se nyní chlubí, že chtějí další „skalpy“.
Kdo bude další?
V čele se nachází americké ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Tommy Pigott uvedl: „Karim Khan je typickým příkladem korupce a zneužívání údajné pravomoci Mezinárodního trestního soudu (ICC). Je dobře, že je pryč, ale je to jen jedno malé kolečko v této nenapravitelně zkorumpované instituci. Dnešní výsledek nebude mít žádný vliv na plány Spojených států na zrušení ICC.“
Jeho šéf, Marco Rubio, vede kampaň za rozebrání Mezinárodního trestního soudu „cihlu po cihle“, jak to sám vyjádřil.
Řekl: „Mezinárodní trestní soud se snaží stát se nekontrolovatelným arbitrem nového globálního práva – s pravomocí stíhat a zatýkat naše občany podle libosti a existenčně ohrožovat americkou suverenitu. Naučíme Mezinárodní trestní soud, co znamená americká odhodlanost.“
Povzbuzeni Khanovým odvoláním nyní prominentní proizraelští právníci otevřeně vyhrožují dalším cílům, jako je Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území.
Hillel Neuer, ředitel organizace United Nations Watch, zveřejnil příspěvek: „Konec imunity pro mezinárodní úředníky, kteří zneužívají své funkce. Žalobce ICC Karim Khan sexuálně zneužíval své zaměstnankyně. Naše kampaň za jeho odvolání byla úspěšná – právě byl propuštěn.“
„Jsi na řadě, Francesco Albanese. Tvá podpora terorismu Hamásu bude mít následky.“
Všimněte si slova „naše“. (Naše kampaň za jeho odvolání byla úspěšná)
V tomto bodě měl však Neuer samozřejmě naprostou pravdu. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar sehrál „aktivní roli“ při rozhodnutí členských států Mezinárodního trestního soudu (ICC) o odvolání Khana.
Sa’ar podle Guye Azriela, diplomatického korespondenta stanice i24 News, dohlížel na „speciální pracovní skupinu a vyvinul intenzivní diplomatické úsilí s cílem zajistit Khanovo odvolání z funkce“.
Netanjahu rozhodnutí uvítal a na sociálních sítích zveřejnil, že hovořil s Rubiem o tom, jak Mezinárodnímu trestnímu soudu zasadit smrtící ránu.
„Opět potvrdil odhodlání Ameriky rázně zasáhnout proti této instituci – instituci, která podkopává spravedlnost, útočí na demokratické a suverénní státy a snaží se podřídit jejich bezpečnost rozhodnutím nekontrolovatelných a zkorumpovaných úředníků v Haagu,“ napsal Netanjahu.
Tím, že se Roth připojil ke kampani za odvolání Khana, neochránil ICC ani své kolegy, právníky zabývající se lidskými právy, před tímto druhem zneužívání a útoků. Naopak soud i je ještě více ohrozil.
Prohraná bitva
Je příznačné, že v ten samý den, kdy byl Khan odvolán, OSN odhlasovala, že rakouský právník Volker Türk bude na pozici vysokého komisaře pro lidská práva působit další čtyřleté funkční období. Izrael tuto porážku ignoroval a nevynaložil žádné znatelné úsilí, aby jí čelil.
Důvodem je, že ví, že činnost OSN je irelevantní. OSN vydává jednu rezoluci za druhou, jedno prohlášení za druhým, jednu zprávu za druhou, a na okupaci se nic nezměnilo – leda k horšímu.
To, co však udělal Karim Khan, mělo váhu. Jednalo se o nejvýznamnější mezinárodní hrozbu pro Izrael od doby, kdy zahájil genocidu v Gaze. Právě proto se Khana museli zbavit.
Izrael vede prohranou bitvu
Mamdaniho video, v němž odsuzuje Netanjahua jako válečného zločince, zaznamenalo přes 200 milionů zhlédnutí.
Po Khanově odvolání se společnost YouGov zeptala dospělých Američanů, zda by americké úřady měly Netanjahua zatknout, až příště přijede. 46 procent odpovědělo ano, 28 procent ne a 25 procent si nebylo jistých.
Den poté londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že Netanjahu je válečný zločinec a v Londýně není vítán.
Toto je odkaz tvrdohlavého britského prokurátora, který se nenechal zastrašit.
Členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC) neuspěly v testu dodržování mezinárodní spravedlnosti.
Jak jsme odhalili loni, Cameron, když působil jako konzervativní britský ministr zahraničí, usiloval o podkopání Khanova vyšetřování Izraele.
Labouristická vláda Keira Starmera však, navzdory veřejné podpoře ICC, odolala výzvám vlastních poslanců, aby prošetřila Cameronův pokus o zastrašování Khana.
Starmerova vláda poté před hlasováním o odvolání sdělila Khanovi, že ho jako žalobce nepodpoří, ačkoli úředníci dosud neprozkoumali konkrétní důkazy proti němu.
V posledních týdnech Starmerova premiérského působení vláda zamítla Khanovu žádost o schůzku. Pokud Starmerův nástupce Andy Burnham v týdnu před hlasováním dramaticky nezměnil politiku, Velká Británie se plně podílela na Khanově odvolání.
Zesnulý senátor Lindsey Graham měl pravdu, když řekl, že Mezinárodní trestní soud (ICC) je určen pouze pro „Afričany a zločince jako Putin. Není určen pro demokracie jako Izrael a Spojené státy americké“.
Protože právě tak se chovala většina jeho členských států.
Když se ocitly pod tlakem, podlehly, a bohužel to platí i pro země globálního Jihu. Když potřebují mezinárodní spravedlnost a zjistí, že tam není, mohou se podívat jen do zrcadla.
Ať už se s Khanem stane cokoli, jeho jméno bude navždy spojeno se zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) na Netanjahua a Gallanta, které zůstávají nejúčinnější, nejzávažnější a nejvýznamnější reakcí mezinárodního společenství na genocidu v Gaze.
Všechny ostatní reakce jsou pouze rétorické. Právě proto Izrael vynaložil takové úsilí, aby se Khana zbavil.
Tyto zatykače odhalují izraelské válečné zločiny jako nikdy předtím a poprvé v historii tohoto konfliktu za ně volají k odpovědnosti nejvyšší představitele země.
Khan se odvážil postavit se proti mocným a vlivným, aby dosáhl spravedlnosti pro oběti, a to bude jeho skutečným odkazem.
Text z angličtiny přeložil Jiří Jonák.
Diskuse