Channel 4 News: Jak plánují Trumpovi zničit vysoce rozmanitou přírodní rezervaci v Albánii
29. 7. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, úterý 28. července 2026, 19 hodin: Albánská pobřežní oblast Nata patří k biologicky nejrozmanitějším a nejzachovalejším oblastem v Evropě. Je domovem ohrožených tuleňů mnichů, pelikánů dalmatinských a tisíců plameňáků, kteří propůjčili své jméno a podobu probíhajícím celostátním protestům, které představují pro úřady vážnou výzvu. Jiskrou pro takzvanou „plameňákovou revoluci“ je plánovaná luxusní výstavba v přírodní rezervaci, kterou připravují Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner. To rozhněvalo ochránce přírody a přimělo Albánce k zamyšlení nad tím, kdo rozhoduje o budoucnosti jejich země. Z hlavního města Tirany hlásí naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová.
Reportérka: Milují mělkou, slanou vodu. Tisíce plameňáků hnízdí a rozmnožují se v albánské laguně Nata, největší a biologicky nejrozmanitější deltě v regionu. Ta je však ohrožena. Proto vznikla „Flamingo Revolution“. Poslední dva měsíce jsou ulice Tirany plné demonstrantů, protože nikdo jiný než Jared Kushner a Ivanka Trumpová mají plány na výstavbu, která podle demonstrantů zničí albánské pobřeží.
"Oligarchové od nás i odjinud si myslí, že mohou přijít do naší země a dělat si, co se jim zlíbí. Ale tak to nefunguje. Ne pro Kushnera a Trumpovou. To prostě není správné."
Hned u albánského pobřeží Jaderského moře leží ostrov, který čeká na to, až ho objeví nějaký moderní Robinson Crusoe.
Ivanka Kushner: Byli jsme na lodi u kamaráda a zastavili jsme se, abychom si zaplavali. Vlastně tak jsme ho objevili. Doplavali jsme k ostrovům. Vydali jsme se bosí na túru až na samý vrchol a byli jsme prostě uchváceni. Nejen ty ostrovy, ale přímo naproti ostrovu máme 5 mil pláže – tenhle nádherný poloostrov s lagunou na jedné straně a oceánem na druhé. Takže jsme velmi nadšení.
Reportérka: Nasedli jsme tedy na naši vlastní loď – ne na superjachtu – abychom navštívili tento ostrovní ráj. No, v jedné věci měla Ivanka Trumpová pravdu: ostrov Sazan je rozhodně krásný. Ale není neobjevený. Je majetkem albánského státu a albánská armáda tu je už desítky let. Jednodenní výletníci odpočívají na oblázkové pláži a na „pilulkových budkách“ – charakteristických bunkrech, které během studené války postavil paranoidní albánský komunistický diktátor Enver Hodža.
Není tu voda ani elektřina, ale plánuje se tu exkluzivní luxusní rekreační komplex. Ivanka Trumpová říká, že sem vyšla nahoru bosá. Povrch je tu docela tvrdý, ale možná je z tvrdšího těsta než já. A hádám, že jí nikdo neřekl o zmijích, těch jedovatých hadech, ani o pozemních minách. Ale kromě toho je to ideální místo pro luxusní letovisko.
Plameňáci jsou tu všude. Můj průvodce, jehož dědeček v 60. letech sloužil na ostrově jako voják, mě zavedl do opuštěné školy, do které kdysi chodily děti vojenských rodin. Říká, že vláda prodává zemi tomu, kdo dá nejvyšší nabídku.
Albánec: Raději bych byl chudší, než abych Albánii někomu prodal.
Zpátky na pevnině někdo zahlédl obchodní příležitost. Pláže v Zvernici jsou však z velké části nezastavěné a jsou domovem ohroženého tuleně mnichovského, karety obecné a dalších druhů. Tuto krajinu však brzy možná zakryje developerský projekt v hodnotě několika miliard dolarů, který zahrnuje hotely, vily a bazény. Mým průvodcem je zde oceněná ekologická aktivistka.
Ekoložka: Mluvíme o více než 2 000 druzích. 2 000 druhů jen v deltě Altaviosa. A máme zde více než 200 druhů ptáků a mnoho, mnoho dalších. 18 různých biotopů, prioritních biotopů, což znamená, že se jedná o výjimečnou oblast pro Albánii i pro Evropu.
Reportérka: Na svém Instagramu Jared Kushner odhalil vizi pro tuto pláž zahrnující 6 000 hotelových pokojů a vil, z nichž některé budou mít až 10 pater, nemluvě o přístavu pro 350 jachet.
Na konci května demonstranti zaútočili na plot, který se objevil přes noc, spolu s montovanými kontejnery a zemními stroji. Tento záznam, na kterém soukromí strážci odvlečou demonstranta pryč, vyvolal demonstrace po celé zemi. Pracovníci poté plot odstranili, ale není jasné, zda by se mohl znovu postavit.
Dnes několik šroubů a betonových základů ukazuje, kde byl plot postaven.
Dříve to byla veřejná pláž. Jeden den se tam ještě dalo jít, a druhý den už ne. Ať už jste turista, biolog, který tam chce jít studovat, nebo místní obyvatel, nemůžete se tam dostat.
Jeli jsme po nové silnici, kterou developeři postavili v květnu. Práce zastavili, alespoň prozatím. Vědci tvrdí, že ohrožené karety obecné byly vyrušeny v dunách, kde hnízdily. Tyto snímky ukazují bagry, které používali a které jsou nyní odstraněny. Poslali nám však prohlášení, v němž uvádějí, že usilují o vytvoření destinace světové úrovně založené na promyšleném designu a odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Její budoucnost, jak uvedli, bude záviset na Albánii a albánském lidu.
"Probíhaly zde rozsáhlé výkopové práce.
Blízko konce silnice postavili most přes kanál, který spojuje lagunu s mořem.
Během výstavby byl kanál zablokován. A samozřejmě tím v té době utrpěly ryby."
Reportérka: A je tu ještě jedna otázka. Čí je to vlastně půda? Albánský úřad pro boj proti korupci obvinil jednoho z mužů, kteří ji prodali developerům, z padělání listů vlastnictví a praní špinavých peněz, což on popírá. Obyvatelé vesnice Zvernich tvrdí, že je jejich. Devadesátiletá Ileni nám říká, že se o ni soudí už posledních 20 let.
"Bojujeme za svou vlastní půdu."
Slunce ovlivňuje příliv a plameňáci netuší, že osud jejich přirozeného prostředí vyvolal povstání – povstání, které možná ještě určí, jak bude Albánie spravována a kdo bude mít prospěch z její budoucnosti.
Reportérka: Jak vidíte a pravděpodobně i slyšíte, nacházím se právě před kanceláří předsedy vlády. Shromáždil se tu poměrně malý dav. Demonstranti sem přicházejí každou noc. S postupujícím večerem se jejich počet obvykle zvyšuje. Na začátku, před dvěma měsíci, se protesty soustředily především na environmentální problémy, o nichž jsem informovala. Lidé, s nimiž jsem v posledních dnech mluvila, mluví spíše o korupci, o tom, jak podle nich bohatí a mocní beztrestně porušují zákon, a o tom, co vnímají jako nefunkčnost v samém srdci vlády. A volají po odstoupení premiéra Edi Ramy. Ten je ve funkci od roku 2013. Získal tři volební období. Hovoří o tom, že bude kandidovat na čtvrté. Lidé požadují, aby odstoupil. Když jsem se s ním dneska ráno sešla, zeptala jsem se ho, co si o těchto protestech myslí.
Edi Rama: Hodně jsem o těchto protestech přemýšlel a dospěl jsem k poznání, že pro lidi nejde – a právem – o fakta, ale o vyšší očekávání, která lidi přivádějí do ulic.
Což není špatná věc.
To je úžasné.
Reportérka: A přehodnotil jste nějakou ze svých politik, konkrétně politiku týkající se projektu v Sazanu a Zverniči, kde to všechno začalo – ohrožením stanovišť plameňáků a dalších tamních biotopů?
Edi Rama: Ne, žádný projekt se nezačal.
Reportérka: No, já jsem to viděla.
Edi Rama: Ne.
Reportérka: Co jsem tedy viděla? Neměla bych se spolehnout na vlastní oči?
Edi Rama: Řeknu vám, co jste viděla, ale žádný projekt se nezačal. Zmiňovat Sazan je naprosto zbytečné, protože v Sazanu zatím nic nemáme. Ale samozřejmě, je to...
Reportérka: Kushner a paní Trumpová ty dvě věci spojili, že? Řekli, že ty dva projekty spolu souvisejí.
Edi Rama: Jo, ta myšlenka spolu souvisí.
Reportérka: No, tak mi řekněte, jak to tedy je, protože jsem byla ve Sverniči a viděla jsem, kde se ten projekt rozběhl. Tak co jsem tedy viděla s těmi ploty a tak dále?
Edi Rama: Řeknu vám to. Není to začátek projektu. Jsou to jen přípravy pro provedení předběžných prací.
Reportérka: Ale obvykle se provádí posouzení vlivů na životní prostředí, než se tam přivezou buldozery.
Edi Rama: Buldozery tam byly použity k tomu, aby lidem, komunitě, otevřely cestu – aby se zabránilo zablokování přístupu a aby se pro komunitu otevřela cesta přes soukromý pozemek, aby se lidem nebránilo v pohybu tam a zpět. Nebude to tak, jak si to lidé mylně představují.
Reportérka: No, já si to nepředstavuju. Jen jsem se podívala na to, co Jared Kushner zveřejnil na svém Instagramu, a prohlédla jsem si i některé další plány. Chápu však, že to nejsou konečné plány.
Edi Rama: To, co bylo zveřejněno na Instagramu, byl jen náhled. Projekt se vyvinul. Tedy, celý proces se vyvinul. Nyní se na něm podílejí špičkoví architekti. Bude to jedna z nejúžasnějších věcí, které se v Evropě staly za dlouhou dobu. V poslední době se v Evropě moc úžasných věcí neděje.
Reportérka: Proč je to úžasné?
Edi Rama: Protože to nebude to, co si lidé představují. Cílem projektu není znetvořit krásné místo. Jeho cílem je -
Reportérka: Evropská komise vyjádřila obavy a přistoupení Albánie k Evropské unii je samozřejmě velmi důležité.
Edi Rama: Myšlenka, že bychom se mohli vydat směrem k projektu – jakémukoli projektu –, který neodpovídá evropským standardům, je absurdní. Takže k tomuto projektu jen říkám: Uklidněte se a mluvte o faktech.
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