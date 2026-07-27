Zelenskyj oznámil zničení lodí používaných Ruskem k přepravě vojenského nákladu z Íránu v Kaspickém moři
27. 7. 2026
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinské síly zasáhly lodě zapojené do přepravy vojenského nákladu z Íránu do Ruska, stejně jako ruskou válečnou loď v Kaspickém moři. "Máme velmi dobré výsledky dlouhodobých úderů v Kaspickém moři. Jedná se o lodě, které se podílely na přepravě vojenského nákladu z Íránu, a o válečné lodi," napsal Zelenskyj na svém kanálu Telegram.
Dále hlava státu uvedla, že v noci na neděli Obranné síly zaútočily na několik zařízení zapojených do zásobování ruské armády na Ukrajině. Zmínil také útoky na rafinerii ropy v Ťumeni, logistické zařízení Wildberries v Jekatěrinburgu a sklad paliv a maziv v Rostově na Donu.
Kromě toho Zelenskyj potvrdil zásah podniku v Kirovu, který vyrábí komponenty pro zbraně používané Ruskem k útokům na ukrajinská území. Vzdálenost od státní hranice Ukrajiny k tomuto objektu činí přibližně 1 200 kilometrů.
Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) upřesnila seznam cílů zasažených drony v Kaspickém moři. Mezi nimi je ropná plošina na poli Filanovskij, nákladní lodě, které jsou pod mezinárodními sankcemi a byly používány k přepravě vojenského nákladu mezi Íránem a Ruskem, stejně jako raketový člun projektu 12418 Molnija.
SBU zdůraznila, že takové kroky jsou legitimní reakcí na ruské útoky na ukrajinské přístavy na jihu a pokusy zablokovat ukrajinskou námořní dopravu. "Tyto činy nepřítele dostanou legitimní reakci SBU v rámci nezcizitelné ukrajinské svobody na sebeobranu. Ruská válka se vrátí do svého "rodného přístavu" a speciální služby tento proces urychlí," uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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