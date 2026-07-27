Zelenskyj: Putin připravuje novou mobilizaci a očekává 30 000 vojáků z KLDR
27. 7. 2026
Podle něj od začátku roku Ministerstvo obrany Ruské federace přilákalo do armády 221 tisíc smluvních vojáků, ale to nestačilo: ztráty za stejné období dosáhly 225,5 tisíce lidí, z nichž 131 tisíc bylo zabito.
"Putin připravuje podmínky pro rozšiřující se mobilizaci... připravuje se jednoduše vzít nové Rusy do války. Maskuje to jinými slovy, signály, ale připravuje se," řekl Zelenskyj a vyzval partnery, aby vyvinuli tlak na Rusko, aby ho tlačili k ukončení války.
Zelenskyj také uvedl, že Putin očekává dalších 30 000 severokorejských vojáků od severokorejského vůdce Kim Čong-una. Podle něj od června probíhají přípravy na jejich umístění v oblasti Voroněže. Kromě toho podle ukrajinského prezidenta KLDR plánuje předat Rusku nové balistické rakety.
Dříve Americký institut pro studium války (ISW) informoval, že Kreml vytváří právní rámec pro novou brannou povinnost na frontě. Analytici upozornili na aktualizaci pravidel civilní obrany ruskou gardou, s ohledem na období mobilizace a stanného práva, stejně jako na změny přijaté Státní dumou, které rozšiřují okruh osob s trestním rejstříkem, které mohou uzavírat smlouvy s Ministerstvem obrany.
Ministerstvo obrany již začalo připravovat výcvikové plochy pro rekruty. Z-kanály oznamují možné datum nové mobilizace v říjnu a odhadují její rozsah na 1,2 milionu lidí.
Zdroje agentury Reuters blízké Kremlu potvrdily, že Putin se připravuje na další eskalaci války. Současně, podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), dosáhly celkové ztráty ruské armády do poloviny roku 2026 přibližně 1,4 milionu lidí, včetně 450 tisíc padlých. Řada evropských představitelů uvedla, že Putin oznámí mobilizaci po volbách do Státní dumy, pokud se situace s doplňováním personálu nezmění.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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