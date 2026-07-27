Rumunský letoun sestřelil dron vstupující do vzdušného prostoru země. Už třetí
27. 7. 2026
Rumunsko v neděli oznámilo, že předvolává ruského velvyslance poté, co armáda člena NATO sestřelila třetí dron během dvou dnů v zemi sousedící s Ukrajinou.
Rumunsko zaznamenalo časté vpády dronů od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, ale žádné nesestřelilo, až do pátku.
V neděli rumunský stíhací letoun F-16 sestřelil dron nad Černým mořem, pět minut poté, co vstoupil do vzdušného prostoru země, uvedl ministr obrany Radu Miruta na Facebooku.
Prezident Nikosor Dan citoval vyšetřování, které uvedlo, že dron sestřelený v pátek byl "model Šáhid používaný Ruskou federací v agresivní válce proti Ukrajině".
Vyšetřování dronu sestřelených v sobotu a neděli stále probíhá, dodal.
"Je nepřijatelné a nesnesitelné, aby Ruská federace nadále porušovala rumunský vzdušný prostor, který je zároveň vzdušným prostorem NATO a Evropské unie," uvedl na X.
Moskva incidenty bezprostředně veřejně nekomentovala.
Rumunsko během války na Ukrajině hlásilo desítky vpádů dronů.
Jeden z nich v květnu narazil do bytového domu v Galati na hranici s Ukrajinou a zranil dva lidi.
O týden později explodoval ukrajinský námořní dron v rumunském černomořském přístavu Konstanta, aniž by způsobil oběti.
Náčelník generálního štábu rumunské armády v pátek uvedl, že ruské útoky na oblast kolem ukrajinského přístavu Oděsa se před sklizní zvýšily, což dále vyvíjí tlak na klíčové energetické a obchodní trasy v Černém moři.
V roce 2025 rumunský parlament přijal zákon umožňující sestřelování dronů, které proniknou do jeho vzdušného prostoru.
Zdroj v angličtině: ZDE
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