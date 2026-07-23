Blokáda ze strany Húsiů staví Trumpa do vážné patové situace
23. 7. 2026
V pondělí jemenští Húsiové oznámili zahájení blokády Saúdské Arábie, což představuje významné vyhrocení situace, které by mohlo zvýšit tlak na světové ropné trhy v době, kdy jsou zásoby ropy v USA i ve světě nebezpečně vyčerpány.
Blokáda ze strany Húsiů by také mohla vystavit Saúdskou Arábii stejné rozsáhlé ekonomické válce, jakou vedou USA prostřednictvím blokády Íránu. Rudé moře, ohraničené na jihovýchodě Jemenem, se stalo nejen klíčovým výstupním bodem pro ropu přesměrovanou z Hormuzského průlivu na světové trhy, ale také důležitou trasou pro obilí a další klíčové dovozy do Saúdské Arábie a dalších zemí Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC), píše na webu Responsible Statecraft Rosemary Kelanic.
Blokáda by mohla vyvinout tlak na prezidenta Donalda Trumpa, aby omezil své údery proti Íránu, a to dvěma hlavními způsoby: hrozbou ekonomické katastrofy v důsledku raketového růstu cen ropy a tlakem na Saúdy, aby nepovolili využití svých základen a vzdušného prostoru pro útoky proti Íránu. Připomeňme, že právě nesouhlas Saúdské Arábie přiměl Trumpa k pozastavení projektu Freedom, americké iniciativy zaměřené na usměrňování lodní dopravy Hormuzským průlivem, a to počátkem května, sotva dva dny po jejím zahájení.
Vliv Húsiů je značný. Jejich útoky by mohly ohrozit globální přístup k přibližně 4,6 milionu barelů denně, které Saúdská Arábie v současné době vyváží přes přístav Janbu u Rudého moře. Húsiové by mohli tyto vývozy zastavit tím, že by se přímo zaměřili na Janbu, nebo tím, že by útočili na lodní dopravu v průlivu Bab al-Mandab, který spojuje Rudé moře s Adenským zálivem a širším Indickým oceánem.
Yanbu, ležící na severním konci Rudého moře, je pro Húsije hůře dosažitelné kvůli vzdálenosti od Jemenu a přítomnosti saúdské protivzdušné obrany schopné zachytit útoky Húsjiů. Yanbu se však nachází v prokázaném dosahu raket a dronů Húsijů, které již zasáhly cíle v Izraeli, několik set mil na sever. A Húsijové možná nebudou muset Yanbu zcela vyřadit z provozu, aby účinně omezili komerční dopravu, která jím prochází.
Útoky na lodní dopravu v úžině Bab el-Mandeb jsou pro Húsie mnohem snazší díky její blízkosti k jejich baštám v Jemenu. Od konce listopadu 2023 do poloviny roku 2024 vedly soustavné útoky jejich protilodních raket a dronů, prováděné na protest proti izraelské válce v Gaze, k poklesu počtu plavidel proplouvajících úžinou Bab el-Mandeb o 60 %. Udušení průlivu Bab el-Mandeb - i kdyby Yanbu zůstalo v provozu - by mohlo výrazně omezit denní dodávky ropy na světové trhy. Místo využití průlivu Bab el-Mandeb by ropa určená pro Asii musela být přesměrována přes Suezský průplav do Středozemního moře a dále kolem mysu Dobré naděje – což by prodloužilo dobu přepravy přibližně o 2–3 týdny a zvýšilo náklady na palivo a pojištění.
Omezená kapacita Suezského průplavu představuje další úzké hrdlo. Na rozdíl od úžiny Bab-el-Mandeb nemůže Suezský průplav pojmout plně naložené tankery typu VLCC (Very Large Crude Carriers), tedy největší ropné tankery s přepravní kapacitou až dvou miliony barelů. Pokud by byl provoz tankerů z Yanbu nucen směřovat na sever přes Suezský průplav, bylo by nutné přejít na tankery typu Suezmax s menší kapacitou, které pojmou pouze jeden milion barelů. V zásadě by část ropy z Rudého moře mohla obejít Suezský průplav pomocí ropovodu SUMED vedoucího přes Egypt, ale tato trasa již funguje na plnou jmenovitou kapacitu 2,5 milionu barelů denně.
Americké námořnictvo pomáhá tajně přepravovat ropu přes Hormuzský průliv od začátku května a je možné, že by Trump mohl použít vojenskou sílu i k řešení hrozby ze strany Húsijů. Schopnost USA chránit námořní dopravu má však jasné limity. Souběžné provádění obou misí by ještě více zatížilo kapacity USA a ohrozilo životy amerických vojáků. Americký vrtulník Apač sestřelený Íránem na začátku června se zřejmě účastnil americké pašerácké mise – což je událost, která podtrhuje související rizika.
Není také jisté, jak dobře americké přepravní úsilí zvládlo poslední vlnu eskalace napětí mezi USA a Íránem. Soukromé údaje naznačují, že přepravy související s programem kyvadlové dopravy byly minulý týden zastaveny, ačkoli ministr energetiky Chris Wright tyto zprávy popřel a tvrdí, že dvě třetiny předválečných dodávek ropy přes Hormuzský průliv byly obnoveny. I kdyby americké námořnictvo provádělo operace na ochranu obchodní plavby proti hrozbě ze strany Húijů, nemuselo by to stačit k účinnému znovuotevření průlivu Bab el-Mandeb.
Bohužel neexistují žádné dobré vojenské možnosti, jak neutralizovat hrozbu Húsijů pro námořní dopravu, stejně jako USA nemohou téměř nic udělat, aby Íránu znemožnily útočit na Perský záliv. Na počátku roku 2025 utratily USA odhadem 7 miliard dolarů na bombardování Húsijů, aniž by toho dosáhly. USA spotřebovaly velké množství munice, ale nikdy ani nezajistily vzdušnou převahu a Húsijové pokračovali v ostřelování plavidel v Rudém moři.
Konflikt mezi USA a Húsii z roku 2025 nakonec skončil tím, že Trump s nimi uzavřel dohodu, která mu zachránila tvář. Můžeme jen doufat, že Trump bude dostatečně pragmatický, aby vyjednal podobnou dohodu s Íránem, a obnovil tak lodní dopravu přes Hormuzský průliv, i kdyby to znamenalo ústupky ze strany USA ohledně íránské kontroly a možná dokonce i výběru mýtného.
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