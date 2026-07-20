Co se kdyby český premiér rozhodl ukončit bezdomovectví?

20. 7. 2026

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Česko má na počet obyvatel největší počet bezdomovců v Evropě. 

Rad Bandit:
Andy Burnham se dnes stal britským premiérem a jeho první „rozkaz" z Downing Street zněl: ukončit bezdomovectví na ulicích. Ještě týž den vláda uvolnila 340 milionů liber — cca 10 miliard korun. Stát začne rovnou nakupovat byty: první fáze znamená 1 200 bytů a podporu pro tři tisíce lidí.
Žádný naivní altruismus, čistá matika: rok člověka na ulici stojí stát přes 20 tisíc liber, prevence 1 426.

 A teď si představte českého premiéra, který první den v úřadu řekne: nikdo nebude spát na ulici, tady je deset miliard. Reakce ve třech vlnách: nezájem (bezdomovec je u nás kulisa, ne člověk), překvapení (on to myslí vážně? za tyhle lidi?) a politická smrt (záplava statusů o nepřizpůsobivých, co si za to můžou sami).

Není to o penězích. Deset miliard najdeme na cokoli, když chceme. Je to o tom, koho jsme ochotni počítat mezi „nás". A britský premiér dnes ukázal, že tu hranici lze posunout jedním projevem.

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Obsah vydání | 21. 7. 2026